En frappant plusieurs positions militaires dans la région de Ségou, le JNIM ne se contente pas d’ajouter une opération à un bilan déjà lourd pour les Forces armées maliennes. L’insurrection affiliée à Al-Qaïda au Maghreb islamique déplace le centre de gravité de son offensive vers une zone longtemps considérée comme un arrière relativement sécurisé de Bamako, à moins de 240 kilomètres de la capitale. Les deux garnisons visées abritaient à la fois des militaires maliens et des instructeurs russes rattachés à Africa Corps, la structure qui a remplacé Wagner au Sahel.

Ségou, pivot agricole devenu ligne de front

La région de Ségou n’est pas un théâtre périphérique. Elle abrite l’Office du Niger, principale zone d’irrigation du pays, qui concentre une part essentielle de la production de riz et de la sécurité alimentaire malienne. Son basculement progressif dans la zone grise de l’insurrection pose une question d’économie de guerre autant que de sécurité. Depuis 2023, la katiba Macina, composante peule du JNIM dirigée par Amadou Koufa, y multiplie embuscades, blocus routiers et attaques de postes isolés, prolongeant vers le sud une dynamique amorcée dans les régions de Mopti et de Ménaka.

Le mouvement s’inscrit dans une tendance mesurable. Selon les relevés d’ONG spécialisées comme l’ACLED, le Mali a dépassé en 2024 le seuil des 3 000 décès liés à des violences politiques, un niveau inédit depuis le début de la crise de 2012. Les attaques revendiquées ou attribuées au JNIM se sont multipliées hors de leurs bastions historiques du nord, touchant Koulikoro, Kayes et désormais régulièrement Ségou. Cette expansion vers l’ouest et le sud rapproche mécaniquement la menace des infrastructures stratégiques, des axes d’approvisionnement de la capitale et des frontières avec la Mauritanie et le Sénégal.

Africa Corps, un dispositif russe encore en rodage

La présence russe dans les garnisons visées place Moscou en première ligne. Après la mort d’Evguéni Prigojine en août 2023 et l’absorption progressive des contrats africains de Wagner par le ministère russe de la Défense, Bamako traite désormais avec Africa Corps, placé sous l’autorité du vice-ministre Iounous-Bek Evkourov. Les estimations publiques évoquent un format compris entre 1 000 et 2 000 opérateurs déployés au Mali, un volume proche de celui de Wagner à son apogée, mais avec une chaîne de commandement plus directement étatique.

Le revers subi à Tinzaouatène en juillet 2024, où une colonne mixte FAMa-Wagner avait été anéantie par le JNIM et des combattants du Cadre stratégique permanent dans l’extrême nord, pèse encore sur la réputation du dispositif. Le transfert à Africa Corps devait permettre d’y remédier par un meilleur appui aérien, une doctrine plus conventionnelle et un renforcement du renseignement. L’attaque de Ségou constitue, à cet égard, un test opérationnel. Si les positions mixtes tenues au centre du pays se révèlent aussi vulnérables que les colonnes du nord, l’argument de vente politique d’une alternative russe crédible aux partenaires occidentaux évincés en 2022 s’en trouvera affaibli.

Un enjeu régional qui dépasse Bamako

Le durcissement du front malien a des implications directes pour la Confédération des États du Sahel formée avec le Burkina Faso et le Niger. Les trois juntes ont acté en juillet 2024 la création d’une force conjointe de 5 000 hommes, encore largement sur le papier. Or la logique du JNIM, qui opère en archipel entre le Liptako-Gourma et le centre malien, suppose une réponse coordonnée que les trois capitales peinent à construire faute de ressources et de doctrine commune. La poussée vers Ségou accentue la pression sur le corridor Bamako-Dakar, vital pour un pays enclavé dont près de 70 % des importations transitent par le port sénégalais.

Reste la dimension politique intérieure. Les autorités de transition, qui ont fondé une partie de leur légitimité sur la promesse d’une reconquête sécuritaire, voient se refermer la fenêtre dans laquelle elles pouvaient présenter le partenariat russe comme un gain net. Chaque attaque dans le centre-sud, loin des zones désertiques du nord, rapproche visuellement la guerre des villes et complique la communication officielle. La bataille pour Ségou sera autant militaire que narrative.

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