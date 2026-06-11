Gabon : 173,5 milliards de FCFA levés sur le marché de la CEMAC

Le Gabon a procédé à une nouvelle levée de fonds de 173,5 milliards de FCFA sur le marché des titres publics de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). L’opération, conduite par le Trésor public, confirme le recours soutenu de Libreville aux émissions souveraines régionales pour boucler ses besoins de trésorerie. Elle intervient dans une séquence où la dynamique de la dette publique gabonaise progresse à un rythme nettement supérieur à celui des recettes encaissées par l’État, posant la question de la soutenabilité à moyen terme.

Un Trésor gabonais devenu client habituel du marché CEMAC

Le marché régional des titres publics, animé sous l’égide de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), s’est imposé ces dernières années comme la principale soupape de financement pour les États membres. Le Gabon y multiplie les passages, alternant bons du Trésor assimilables (BTA) à court terme et obligations du Trésor assimilables (OTA) à plus longue maturité. Cette stratégie permet de lisser le profil de remboursement mais accroît mécaniquement l’encours global.

La levée de 173,5 milliards de FCFA s’inscrit dans la continuité d’un calendrier d’émissions dense. Les investisseurs institutionnels de la sous-région, banques commerciales en tête, restent les principaux souscripteurs. Leur appétit pour la signature gabonaise demeure soutenu, porté par des rendements jugés attractifs au regard des alternatives offertes sur le marché monétaire régional.

Une dette qui progresse plus vite que les recettes publiques

Le constat dressé par les observateurs des finances publiques gabonaises est sans appel : l’encours de la dette croît à un rythme supérieur à celui des recettes budgétaires de l’État. Cette divergence structurelle pose un défi de solvabilité que les autorités de transition, installées depuis le changement de régime d’août 2023, héritent d’une décennie de gestion antérieure. Les besoins de financement combinent service de la dette existante, dépenses sociales, projets d’infrastructures et masse salariale.

Les recettes pétrolières, longtemps colonne vertébrale du budget, subissent les aléas d’un baril volatil et d’une production en déclin progressif sur les champs matures. Les recettes hors pétrole, malgré les efforts de mobilisation menés par la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes, peinent à compenser cette érosion. Dans ce contexte, chaque nouvelle émission alourdit une charge d’intérêts qui grignote la marge de manœuvre budgétaire.

Concrètement, une part croissante des ressources levées sert à refinancer des échéances précédentes plutôt qu’à financer de nouveaux investissements productifs. Ce mécanisme de cavalerie obligataire, connu des analystes, fragilise la capacité de l’État à soutenir la relance économique promise par les autorités. Les agences de notation et les bailleurs multilatéraux suivent avec attention l’évolution du ratio dette sur produit intérieur brut, qui se rapproche des seuils communautaires de convergence.

Quelle trajectoire pour les finances publiques gabonaises

La problématique dépasse le seul cas gabonais. Plusieurs États de la CEMAC sont confrontés à une dynamique comparable, avec une pression croissante sur la liquidité bancaire régionale. La BEAC observe avec vigilance la montée des encours souverains détenus par les établissements de crédit, qui pourrait à terme limiter le financement de l’économie réelle. Pour Libreville, la sortie par le haut suppose un retour à une croissance des recettes plus rapide que celle de la dette.

Plusieurs leviers sont envisageables : élargissement de l’assiette fiscale, rationalisation des dépenses courantes, accélération de la diversification productive vers le bois transformé, les mines de manganèse, l’agro-industrie et les services. La crédibilité du programme économique des autorités de transition se mesurera à sa capacité à inverser la courbe avant les prochaines échéances électorales. Sans correction de trajectoire, le recours au marché régional pourrait atteindre des limites prudentielles préoccupantes.

La levée de 173,5 milliards de FCFA n’est donc pas un événement isolé, mais le symptôme d’un modèle budgétaire qui appelle des arbitrages structurels. Selon Info241, la dette continue de progresser plus rapidement que les recettes publiques gabonaises.

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