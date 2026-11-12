Ghana : le budget 2027 veut solder la parenthèse du FMI

Accra ajuste les derniers arbitrages de son budget 2027, présenté par l’exécutif comme l’instrument de sa sortie du programme conclu avec le Fonds monétaire international (FMI). L’enjeu dépasse la simple arithmétique des recettes et des dépenses : il s’agit, pour le Ghana, de signifier aux investisseurs que la séquence de crise ouverte en 2022 est refermée, et que la trajectoire budgétaire peut désormais se passer de tutelle extérieure. Ce choix engage la crédibilité souveraine du pays bien au-delà de l’horizon annuel.

Un budget 2027 pensé pour refermer la séquence du programme FMI

La facilité élargie de crédit obtenue auprès du FMI en mai 2023, d’un montant d’environ 3 milliards de dollars sur trois ans, arrive à son terme. Elle avait été négociée après le défaut de paiement annoncé par Accra sur sa dette extérieure en décembre 2022, dans un contexte d’inflation à plus de 50 % et de dépréciation marquée du cedi. Le budget 2027 doit donc s’inscrire dans la continuité des cibles négociées avec l’institution de Bretton Woods, tout en préparant une sortie ordonnée du cadre d’assistance.

Concrètement, l’exécutif ghanéen cherche à démontrer la soutenabilité d’un excédent budgétaire primaire durable, condition clé pour stabiliser le ratio dette/PIB. Ce dernier avoisinait 85 % à la veille du programme, avant d’amorcer une décrue grâce à la restructuration de la dette intérieure finalisée en 2023, puis à l’accord de restructuration conclu avec les créanciers bilatéraux officiels réunis au sein du Cadre commun du G20. Les porteurs d’eurobonds ont, de leur côté, validé mi-2024 un échange assorti d’une décote. Le projet de loi de finances 2027 doit confirmer que ces efforts ne seront pas dilapidés.

Crédibilité souveraine : ce que les marchés attendent d’Accra

La sortie d’un programme FMI n’est jamais un geste neutre pour une signature africaine. Le précédent ivoirien, qui a vu Abidjan enchaîner les programmes tout en revenant régulièrement sur les marchés internationaux, montre qu’une discipline budgétaire crédible permet de resserrer les spreads. À l’inverse, le Kenya a payé début 2024 sa perte de confiance par des coûts d’emprunt à deux chiffres avant de restructurer son calendrier de remboursement. Le Ghana sait qu’il sera jugé à cette aune.

Les agences de notation seront déterminantes. Au creux de la crise, la note souveraine ghanéenne avait été ramenée en catégorie « défaut sélectif » par Standard & Poor’s et Fitch, avant un relèvement progressif courant 2024 et 2025 à mesure que la restructuration avançait. Un budget 2027 jugé trop ambitieux sur la trajectoire de recettes, ou trop laxiste sur la masse salariale publique et les subventions à l’énergie, risquerait de geler ce mouvement de normalisation. À l’inverse, un cadrage crédible ouvrirait la voie à un retour pérenne sur le marché des eurobonds, après plusieurs années d’absence forcée.

Un signal pour la dette souveraine ouest-africaine

Le calendrier ghanéen s’inscrit dans un cycle régional particulièrement scruté. Le Bénin, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont multiplié depuis 2024 les émissions obligataires internationales, profitant d’une fenêtre favorable après le reflux des taux directeurs américains. Le retour éventuel du Ghana parmi les émetteurs réguliers viendrait consolider cette dynamique et offrir aux gestionnaires d’actifs une courbe de taux africaine plus profonde, condition d’une baisse structurelle du coût du capital pour l’ensemble de la zone.

Reste que l’exécutif devra composer avec plusieurs contraintes politiques internes. La contestation des hausses d’impôts votées en 2023, notamment la taxe sur les transferts électroniques dite E-levy finalement abrogée, a montré la sensibilité de l’opinion ghanéenne à toute pression fiscale supplémentaire. Le budget 2027 devra donc arbitrer entre élargissement de l’assiette, rationalisation des exonérations accordées au secteur minier et aurifère, et maîtrise des dépenses sociales à l’approche d’une séquence électorale. Cocktail délicat pour un pays dont la cacaoculture et l’or restent les deux principales sources de devises.

Dans le même temps, les partenaires techniques et financiers suivront la qualité du cadrage macroéconomique : trajectoire d’inflation, hypothèses de croissance, niveau du compte courant. C’est sur ce faisceau d’indicateurs, autant que sur le mot d’ordre de rupture avec le FMI, que se jouera la réputation budgétaire du Ghana en 2027.

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