La demande de financement de 113 milliards de FCFA que le ministre gabonais Thierry Minko entend adresser à la France n’est pas un emprunt de plus. Pour Libreville, elle marque un test politique autant que financier : convaincre un partenaire bilatéral historique de rouvrir une ligne significative, à un moment où les marchés internationaux restent coûteux pour les souverains africains à notation fragile. Le ministère gabonais de l’Économie accompagne cette démarche d’un projet parallèle de création de plusieurs fonds stratégiques, censés sanctuariser certaines ressources publiques et discipliner l’allocation budgétaire.

Un emprunt bilatéral français pour contourner un marché devenu cher

Le recours à Paris s’explique d’abord par la mécanique des taux. Depuis le resserrement monétaire engagé en 2022 par les grandes banques centrales, les émissions souveraines africaines sur les marchés internationaux se négocient à des coupons souvent supérieurs à 8 %, voire à deux chiffres pour les signatures jugées risquées. Dans ce contexte, un prêt bilatéral français, qu’il transite par le Trésor, par l’Agence française de développement (AFD) ou par un pool bancaire garanti, offre généralement des conditions plus douces, avec des maturités longues et des périodes de grâce négociables.

L’enveloppe annoncée, équivalente à environ 172 millions d’euros, reste modeste à l’échelle de la dette publique gabonaise, estimée ces dernières années autour de 70 % du PIB par les institutions financières internationales. Mais elle a valeur de signal. En choisissant la France comme créancier bilatéral, le gouvernement de Thierry Minko réactive un canal qui avait perdu en intensité au profit des financements chinois et des eurobonds. Le Gabon avait notamment levé 800 millions de dollars sur les marchés en 2024, dans une opération présentée comme un retour réussi, mais à un coût élevé.

Thierry Minko et la tentation des fonds stratégiques

La seconde jambe du dispositif présenté par Thierry Minko, la multiplication de fonds stratégiques, s’inscrit dans une tendance régionale. Ces véhicules, inspirés des modèles norvégien, émirati ou singapourien, se sont diffusés en Afrique centrale et de l’Ouest avec des fortunes diverses. Le Gabon dispose déjà d’un Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), créé en 2012, dont la gouvernance a été plusieurs fois réaménagée. La création de nouveaux véhicules pose donc immédiatement la question de leur articulation avec l’existant et du périmètre de leurs ressources.

Trois risques méritent d’être soulignés. D’abord, la dispersion : multiplier les fonds sans rationaliser les mandats conduit souvent à des doublons administratifs et à une perte de lisibilité pour les investisseurs. Ensuite, le risque budgétaire : des fonds alimentés par affectation de recettes fiscales ou pétrolières peuvent rigidifier la dépense et compliquer le dialogue avec le Fonds monétaire international (FMI). Enfin, la question de la gouvernance : l’expérience angolaise ou congolaise a montré que la crédibilité de ces véhicules dépend étroitement de la qualité des conseils d’administration et de la transparence des rapports annuels.

Un signal politique pour la relation Libreville-Paris

Au-delà de la technique financière, l’initiative de Thierry Minko envoie un message diplomatique. Depuis la prise de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le 30 août 2023 et l’installation du général Brice Oligui Nguema à la tête de l’État, les autorités gabonaises ont multiplié les gestes de normalisation avec Paris, alors même que d’autres capitales d’Afrique francophone, à Bamako, Ouagadougou ou Niamey, choisissaient l’éloignement. Un prêt français de ce calibre viendrait concrétiser ce choix diplomatique.

Reste l’équation de la soutenabilité. Le service de la dette gabonaise mobilise déjà une part importante des recettes de l’État, dans un pays dont les finances dépendent lourdement du pétrole et du manganèse. Les agences de notation, qui classent le Gabon dans la zone spéculative basse, surveillent particulièrement la capacité du gouvernement à tenir ses objectifs de déficit. Concrètement, 113 milliards de FCFA supplémentaires ne feront sens que si les fonds stratégiques annoncés par le ministre produisent, à moyen terme, un effet de levier mesurable sur l’investissement productif et les recettes fiscales. À défaut, l’opération ne sera qu’un refinancement déguisé, sans transformation du modèle économique gabonais.

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