La dette publique africaine atteint 62 % du PIB en 2025. Dans son rapport publié le 25 novembre, l’OCDE et la Commission de l’Union africaine défendent une approche ciblée : l’emprunt peut soutenir la transformation économique si les fonds financent des investissements productifs et si leur gestion limite les risques.

La dette pèse de plus en plus sur les budgets publics

Le niveau d’endettement ne suffit pas à mesurer les risques. Le coût des intérêts compte aussi. Entre 2010 et 2024, leur poids dans les recettes publiques africaines est passé d’environ 9 % à 25 %.

Cette hausse réduit la marge de manœuvre des États. Elle peut limiter les moyens consacrés aux infrastructures, à l’éducation ou à la santé. Dans le même temps, les pays doivent financer leur développement et répondre à des besoins croissants.

Le rapport 2026 de l’OCDE et de la Commission de l’Union africaine pose donc une question centrale : à quelles conditions la dette peut-elle soutenir la croissance sans aggraver les fragilités budgétaires ?

Investir davantage pourrait-il améliorer la soutenabilité de la dette ?

Les auteurs défendent une meilleure orientation des emprunts vers l’investissement public en capital. Il s’agit notamment de financer des infrastructures et des équipements capables d’améliorer durablement la production.

Selon une modélisation présentée dans le rapport, une hausse annuelle de l’investissement public de 0,5 point de PIB, soit environ 93 milliards de dollars, pourrait produire des effets importants sur cinq ans. Le scénario estime près d’un point supplémentaire de croissance annuelle, 178 milliards de dollars de production en plus et 23 millions d’emplois supplémentaires.

Dans cette simulation, le ratio dette/PIB serait aussi inférieur d’environ 14 points à celui observé si l’investissement restait inchangé. Ces résultats restent toutefois des projections conditionnelles. Ils ne garantissent pas que chaque dépense financée par emprunt produira ces effets.

La qualité des projets, leur exécution et les retombées économiques déterminent donc le rendement de la dette. Un financement mal ciblé ou un chantier inachevé peut alourdir les remboursements sans renforcer les capacités productives.

Quels risques les États doivent-ils maîtriser ?

Les emprunts en devises exposent les budgets aux fluctuations monétaires. Une dépréciation de 15 % à 20 % pendant deux ans pourrait augmenter le ratio dette/PIB d’environ 12 points sur cinq ans, selon le rapport.

La dette intérieure peut réduire cette exposition au change. Cependant, elle comporte aussi des risques. Si les banques financent davantage les États, elles peuvent réduire leurs prêts aux entreprises.

Les émissions régionales illustrent l’ampleur de ces besoins. Dans l’UEMOA, le programme annoncé pour 2026 prévoit 11 200 milliards de francs CFA. Ce volume d’émissions souveraines sur le marché régional pose aussi la question de la capacité des investisseurs à financer les États sans évincer le crédit privé.

La transparence devient un levier de financement

Pour mieux maîtriser la dette, les gouvernements doivent relier leurs emprunts aux budgets et aux plans d’investissement pluriannuels. La transparence sur les engagements, les coûts et l’usage des fonds peut également renforcer la confiance des prêteurs.

La croissance africaine reste attendue à 4,6 % en 2026, selon les dernières perspectives macroéconomiques de la Banque africaine de développement. Mais cette dynamique ne garantit pas, à elle seule, une réduction de la dette.

L’enjeu consiste donc à transformer chaque emprunt en capacités durables : infrastructures utiles, activité économique et emplois. Pour l’OCDE et l’Union africaine, la soutenabilité dépend autant de la gestion des fonds que du montant emprunté.

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