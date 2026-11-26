Le marché régional des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) s’apprête à absorber un volume record. L’agence UMOA-Titres, bras opérationnel de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour les émissions souveraines, a annoncé un programme prévisionnel de 11 200 milliards de francs CFA (environ 17 milliards d’euros) pour l’exercice 2026, destiné au financement des huit États membres. Ce calibrage, qui dépasse les niveaux atteints lors des précédents exercices, traduit à la fois l’ampleur des besoins budgétaires post-crise et la dépendance croissante des Trésors nationaux à l’épargne régionale.

Un marché régional sous tension malgré sa profondeur

Depuis sa création en 2013, UMOA-Titres a structuré un compartiment régional qui est devenu la principale source de financement non-concessionnel des États de la zone. Les volumes mobilisés ont connu une progression quasi continue, passant d’environ 2 000 milliards FCFA au milieu de la décennie 2010 à plus de 8 000 milliards en 2024, sous l’effet combiné des plans de relance post-Covid, du renchérissement du service de la dette extérieure et du repli des financements concessionnels.

Le franchissement de la barre des 11 000 milliards FCFA marque une inflexion. Il intervient alors que les taux moyens pondérés sur les obligations du Trésor à moyen terme oscillent autour de 7 à 9 % selon les signatures, contre 5 à 6 % il y a trois ans. La BCEAO, en maintenant son taux directeur à 3,50 % depuis fin 2023 après plusieurs resserrements, a contribué à ce renchérissement, tandis que les banques commerciales, principales souscriptrices, arbitrent désormais plus finement entre risque souverain et contraintes prudentielles de Bâle III.

La prime sénégalaise, symptôme d’une hiérarchisation du risque

La hiérarchie des signatures s’est nettement creusée en 2024 et 2025. La Côte d’Ivoire, premier émetteur régional et seule signature notée en catégorie BB par les agences internationales, continue de placer ses titres à des conditions relativement avantageuses. Le Sénégal, en revanche, acquitte depuis l’audit de la dette publié en 2024 et la révision à la baisse de sa note souveraine une prime de risque sensiblement plus élevée que ses voisins, de l’ordre de 150 à 250 points de base sur certaines maturités. Dakar a dû à plusieurs reprises réviser ses objectifs de levée ou raccourcir les maturités proposées pour attirer les souscripteurs.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, confrontés à la sortie de la Cédéao et aux sanctions passées, ont également vu leurs conditions se durcir, même si la solidarité du marché régional leur a permis de maintenir un accès au compartiment des bons du Trésor à court terme. Le Bénin, à l’inverse, s’est imposé comme l’une des signatures les mieux appréciées, bénéficiant d’une politique budgétaire jugée crédible et d’un retour réussi sur les marchés internationaux en 2024.

Refinancement, nouveaux déficits et équation de soutenabilité

La structure du programme 2026 mérite une lecture attentive. Une part significative des émissions, évaluée dans les exercices récents à près de la moitié du volume global, correspond au refinancement de titres arrivant à échéance et non au financement de nouveaux déficits. Cette dynamique de roulement de la dette, caractéristique des marchés émergents, expose les Trésors à un risque de taux immédiat en cas de choc sur les conditions de marché.

Le Fonds monétaire international (FMI), dans ses dernières revues consacrées aux économies de la zone, a rappelé que le ratio d’endettement public rapporté au PIB de plusieurs États de l’UMOA dépasse désormais le seuil de 70 %, au-delà de la cible communautaire fixée à 70 % par le pacte de convergence. La soutenabilité du programme repose dès lors sur trois variables : la capacité des banques régionales à absorber l’offre sans éviction du crédit à l’économie, la trajectoire d’inflation qui conditionnera les décisions de la BCEAO, et la rigueur des trajectoires d’ajustement budgétaire engagées à Dakar, Niamey ou Bamako.

Le calibrage à 11 200 milliards FCFA constitue donc moins un signal de dynamisme qu’un test de résistance pour l’architecture financière régionale. Il engagera, tout au long de l’année, un dialogue serré entre émetteurs, investisseurs institutionnels et autorités monétaires sur le rythme soutenable d’endettement d’une union dont la croissance, projetée autour de 6 %, reste tributaire de la discipline de ses signatures les plus exposées.

Pour aller plus loin

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