La demande algérienne de révision de l’Accord d’association avec l’Union européenne marque une inflexion notable dans la relation entre Alger et Bruxelles. Signé en avril 2002 et entré en vigueur le 1er septembre 2005, ce texte constitue le cadre juridique des échanges commerciaux, politiques et de coopération entre les deux rives. Les autorités algériennes estiment aujourd’hui que son application a nourri un déséquilibre structurel au profit des Vingt-Sept et qu’une renégociation est devenue incontournable.

Un partenariat commercial jugé asymétrique

L’Union européenne demeure, de très loin, le premier partenaire commercial de l’Algérie, avec une part oscillant autour de la moitié des échanges extérieurs du pays ces dernières années. Pourtant, hors hydrocarbures, la relation reste profondément déséquilibrée. Les exportations algériennes vers le marché unique se concentrent sur le gaz naturel, le pétrole brut et quelques produits raffinés, tandis que les importations couvrent un éventail large allant des biens d’équipement aux produits agroalimentaires, en passant par l’automobile et la chimie.

Le gouvernement algérien considère que le démantèlement tarifaire prévu par l’Accord d’association, pleinement effectif depuis 2020 après un report obtenu en 2010, a surtout bénéficié aux industriels européens. Alger évalue à plusieurs dizaines de milliards de dollars les recettes douanières auxquelles il a renoncé depuis l’entrée en vigueur du texte, sans contrepartie visible en termes de transfert technologique ou d’implantation industrielle. Les responsables algériens pointent également une série d’obstacles non tarifaires qui limitent, selon eux, l’accès effectif des produits locaux au marché européen : normes sanitaires et phytosanitaires, exigences de traçabilité, procédures de certification.

Un bras de fer qui s’inscrit dans un pivot diplomatique

La contestation du cadre euro-méditerranéen par Alger ne relève pas uniquement d’un calcul tarifaire. Elle s’inscrit dans un repositionnement diplomatique plus large, engagé depuis la guerre en Ukraine et la montée en puissance de l’Algérie comme fournisseur gazier de substitution pour l’Italie, l’Espagne et la France. Fort de sa rente énergétique et de réserves de change reconstituées autour de 80 milliards de dollars fin 2023 selon les chiffres de la Banque d’Algérie, l’exécutif algérien dispose d’une marge de manœuvre renforcée pour durcir le ton.

Le pays a par ailleurs multiplié les signaux d’ouverture vers d’autres partenariats. Candidat déclaré à un rapprochement avec les BRICS, membre associé de cette plateforme depuis 2024 via la Nouvelle banque de développement, l’Algérie cultive aussi un dialogue stratégique avec Washington, Pékin et Ankara. Ce jeu à plusieurs bandes nourrit la conviction, à Alger, que Bruxelles n’est plus un passage obligé et que les conditions commerciales doivent refléter ce nouvel équilibre.

Le précédent tunisien et marocain

Le cas algérien n’est pas isolé au Maghreb. La Tunisie a obtenu dès 2012 l’ouverture de négociations pour un accord de libre-échange complet et approfondi, l’ALECA, dont les discussions achoppent précisément sur les asymétries sectorielles, notamment agricoles. Le Maroc, de son côté, a vu son accord agricole avec l’Union contesté devant la Cour de justice de l’UE, avec un arrêt en octobre 2024 qui a fragilisé le dispositif. Ces précédents nourrissent, côté algérien, l’argumentaire sur la nécessité de refonder les termes du partenariat euro-méditerranéen hérité du processus de Barcelone lancé en 1995.

Quelles pistes concrètes de renégociation

Plusieurs leviers sont susceptibles d’être activés dans le cadre d’une révision de l’Accord d’association Algérie-UE. Le relèvement ciblé de droits de douane sur des produits sensibles, la révision des contingents agricoles, l’introduction de clauses de contenu local pour l’investissement européen et un volet renforcé sur les transferts de technologie figurent parmi les demandes susceptibles d’être formulées. Le gouvernement algérien a déjà, depuis 2021, instauré un système de licences d’importation et relevé certains tarifs sur des produits finis, mesures parfois qualifiées de protectionnistes par les industriels européens.

La position de la Commission européenne sera déterminante. Bruxelles doit composer avec la dépendance accrue de plusieurs capitales du sud de l’Europe au gaz algérien, qui représente désormais la première source d’approvisionnement de l’Italie. Cette interdépendance énergétique donne à Alger un poids de négociation dont elle ne disposait pas lors de la signature du texte au début des années 2000. La convocation d’un Conseil d’association, instance politique prévue par le texte, constituerait le cadre naturel pour engager formellement la discussion. Reste à savoir si Bruxelles acceptera de rouvrir un accord dont la logique de libre-échange constitue l’une des clés de voûte de sa politique de voisinage sud.

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