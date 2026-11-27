La junte militaire au pouvoir en Guinée-Bissau a tranché : les prochaines élections générales n’auront pas lieu avant 2028, et la transition en cours est prolongée de deux années supplémentaires. L’annonce, qui scelle l’ancrage des militaires bissau-guinéens dans la gestion de l’État, s’ajoute à une série de ruptures constitutionnelles qui redessinent la carte politique de l’Afrique de l’Ouest depuis 2020.

Un quatrième front militaire pour la CEDEAO

Avec cette décision, la Guinée-Bissau rejoint, de fait, la liste des États ouest-africains dont les calendriers électoraux ont été détournés par un pouvoir d’exception. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger ont tous invoqué, entre 2021 et 2023, des exigences sécuritaires ou institutionnelles pour étirer leurs transitions respectives au-delà des calendriers initialement négociés avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les trois États sahéliens ont ensuite claqué la porte de l’organisation pour former, en septembre 2023, l’Alliance des États du Sahel (AES), avant d’acter leur retrait définitif en janvier 2024.

Pour l’institution régionale basée à Abuja, l’épisode bissau-guinéen tombe au plus mauvais moment. Affaiblie par la perte d’un tiers de son territoire continental et par l’échec patent de sa doctrine de sanctions contre Niamey en 2023-2024, la CEDEAO n’a pas encore reconstruit un cadre crédible de réponse aux ruptures d’ordre constitutionnel. L’organisation s’était pourtant dotée, dès 2001, d’un Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui proscrit expressément « tout changement anticonstitutionnel » et conditionne la reconnaissance des pouvoirs issus de tels changements au retour rapide à l’ordre civil.

Bissau, laboratoire chronique de l’instabilité

La Guinée-Bissau, petit État lusophone de 2 millions d’habitants coincé entre le Sénégal et la Guinée, n’a jamais vu un président élu achever sereinement un mandat depuis son indépendance en 1974. Le pays a enregistré quatre coups d’État réussis et une douzaine de tentatives, dont la dernière remonte à décembre 2023, lorsque des éléments de la Garde nationale avaient été accusés d’avoir tenté de libérer deux ministres mis en cause dans une affaire de détournement. Le président Umaro Sissoco Embaló avait alors dissous l’Assemblée nationale populaire, laissant le pouvoir législatif vacant pendant de longs mois.

L’économie bissau-guinéenne, portée à près de 90 % par la filière noix de cajou, demeure l’une des plus vulnérables de la sous-région. Le Fonds monétaire international, qui avait approuvé fin 2023 un programme élargi de crédit de 36 mois autour de 46 millions de dollars, conditionne son appui à des réformes de gouvernance publique dont la mise en œuvre dépend directement de la stabilité institutionnelle. L’ouverture d’une nouvelle parenthèse militaire jusqu’en 2028 risque de geler une partie de ces engagements et de compliquer le décaissement des tranches prévues.

Un signal envoyé aux partenaires et aux voisins

Le report du scrutin à 2028 adresse un message explicite aux chancelleries. Lisbonne, Dakar et Paris, principaux partenaires historiques de Bissau, perdent pour deux ans de plus un interlocuteur électoralement légitimé. L’Union européenne, qui finance plusieurs volets de la coopération sécuritaire et de la pêche dans les eaux bissau-guinéennes au titre d’un accord de partenariat renouvelé en 2024, devra arbitrer entre maintien du dialogue et activation de ses clauses politiques, à l’image des procédures engagées contre Niamey ou Ouagadougou.

Dans le voisinage immédiat, Dakar observe l’évolution avec une attention particulière. La frontière nord bissau-guinéenne traverse la Casamance, région sénégalaise dont les équilibres sécuritaires restent liés à la stabilité de Bissau. Toute prolongation d’un pouvoir non élu dans l’archipel des Bijagos fragilise également les dispositifs de lutte contre le narcotrafic transatlantique, dont la Guinée-Bissau constitue depuis une quinzaine d’années l’un des points de transit majeurs vers l’Europe, selon les évaluations successives de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

Reste à mesurer la capacité de la classe politique bissau-guinéenne, du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) au Madem-G15, à peser sur un calendrier désormais fixé unilatéralement. L’horizon 2028 laisse théoriquement le temps d’organiser un dialogue national ; il ouvre aussi, dans un pays coutumier des retournements soudains, un espace prolongé d’incertitudes.

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