Gabon : trois informaticiens de la SEEG arrêtés pour piratage interne

Trois cadres du département informatique de la SEEG, opérateur public en charge de l’électricité et de l’eau au Gabon, ont été interpellés puis placés en détention dans le cadre d’une enquête sur le sabotage du réseau interne EDAN. L’affaire, qui éclabousse l’une des entreprises les plus sensibles du pays, soulève la question récurrente de la sécurité des systèmes d’information dans les sociétés à capitaux publics gabonaises. Le dossier est désormais entre les mains des autorités judiciaires de Libreville.

Une intrusion interne au cœur du système d’exploitation de la SEEG

Le réseau EDAN, colonne vertébrale numérique des opérations courantes de la Société d’énergie et d’eau du Gabon, aurait fait l’objet d’un accès non autorisé attribué à des agents disposant de prérogatives techniques étendues. Les trois mis en cause occupaient des fonctions au sein du service informatique, ce qui leur conférait une connaissance fine de l’architecture interne et des protocoles d’accès. Cette particularité transforme l’affaire en cas d’école sur la menace dite interne, considérée par les spécialistes de la cybersécurité comme la plus difficile à anticiper.

Le terme de sabotage retenu par les enquêteurs gabonais laisse entendre que l’intrusion ne visait pas seulement la collecte d’informations, mais bien la perturbation du fonctionnement opérationnel de l’entreprise. Dans une structure qui pilote la distribution d’électricité et d’eau potable sur l’ensemble du territoire, une telle atteinte dépasse le strict cadre disciplinaire. Elle relève d’un enjeu de continuité du service public, et potentiellement de sûreté nationale.

Un opérateur stratégique sous tension permanente

La SEEG traverse depuis plusieurs années une zone de turbulences récurrentes, marquée par des conflits avec ses anciens concessionnaires, des changements de gouvernance et des tensions sociales liées à la qualité du service. La transition politique engagée à Libreville depuis août 2023 a placé la société sous une attention renforcée des autorités, soucieuses de redresser un fournisseur dont les défaillances pèsent directement sur le quotidien des usagers et sur le climat des affaires. Dans ce contexte, toute atteinte au réseau interne prend une dimension politique immédiate.

Le réseau EDAN, dédié à la gestion administrative et opérationnelle de l’opérateur, héberge des données sensibles relatives à la facturation, aux interventions techniques et à la cartographie des abonnés. Une compromission de cet environnement peut entraîner des effets en cascade, depuis la falsification des relevés jusqu’à la paralysie temporaire de fonctions support. Les conséquences financières d’un tel incident, bien que non chiffrées à ce stade par la direction de l’entreprise, sont rarement anodines dans le secteur des utilities.

La cybersécurité, angle mort des entreprises publiques gabonaises

L’affaire intervient alors que le Gabon, à l’image de plusieurs États d’Afrique centrale, accélère le déploiement de sa stratégie de transformation numérique sans toujours adosser ce mouvement à des dispositifs robustes de protection. La menace interne, longtemps sous-estimée par les directions générales, représente pourtant une part majoritaire des incidents recensés à l’échelle mondiale par les principaux cabinets spécialisés. Dans les sociétés publiques africaines, la concentration des privilèges techniques entre les mains d’un nombre restreint d’agents accroît mécaniquement le risque.

Plusieurs leviers existent pour réduire cette exposition : segmentation stricte des droits, journalisation centralisée des accès, double validation pour les opérations critiques, audits externes réguliers. Leur mise en œuvre suppose toutefois des investissements continus et une volonté managériale assumée, deux conditions qui font souvent défaut dans les entreprises sous tutelle publique. L’incident à la SEEG pourrait fournir l’argument politique d’une remise à plat des pratiques, à condition que l’enquête en cours débouche sur des conclusions exploitables au-delà du seul volet pénal.

Reste à connaître l’issue judiciaire réservée aux trois agents, dont les motivations exactes n’ont pas été précisées à ce stade par les enquêteurs. La direction de la Société d’énergie et d’eau du Gabon n’a pas communiqué publiquement sur l’ampleur des dégâts ni sur les mesures correctives engagées en interne. Selon Info 241, l’instruction se poursuit pour établir l’étendue exacte du piratage et identifier d’éventuelles complicités.

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