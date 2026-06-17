Gabon : une panne informatique de la SEEG prive Libreville et Port-Gentil d’électricité

Une panne électrique d’ampleur a frappé le Gabon, privant simultanément le Grand Libreville et Port-Gentil de courant à la suite d’un incident informatique survenu au sein de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). L’opérateur historique, en charge de la production et de la distribution dans le pays, attribue cette coupure massive à une défaillance de son système de pilotage, dont les conséquences se sont propagées en cascade sur les deux principaux pôles économiques du territoire.

Une panne SEEG qui paralyse les deux poumons économiques du Gabon

Le black-out a frappé sans préavis. Dans la capitale comme dans la capitale économique, ménages, commerces, administrations et industries se sont retrouvés sans alimentation, exposant la fragilité d’un réseau dont l’architecture repose sur une supervision centralisée. La SEEG, héritière d’une longue concession aujourd’hui sous contrôle public renforcé, gère l’essentiel de la chaîne électrique nationale, depuis les centrales thermiques et hydroélectriques jusqu’aux postes de transformation qui irriguent les quartiers de Libreville, Owendo, Akanda et Port-Gentil.

Le caractère informatique de la défaillance est ce qui retient l’attention des spécialistes. Une rupture sur les systèmes SCADA, ces plateformes de supervision et d’acquisition de données qui orchestrent en temps réel les flux d’électricité, suffit à déclencher des délestages automatiques de grande ampleur. Une fois la chaîne rompue, le redémarrage exige une remise en route progressive des installations, opération délicate qui peut s’étirer sur plusieurs heures.

Souveraineté énergétique et vulnérabilité numérique

L’incident illustre la dépendance croissante des infrastructures critiques africaines aux couches logicielles. Les réseaux électriques, longtemps perçus comme purement physiques, sont désormais des systèmes cyber-physiques où la moindre rupture de communication entre automates et serveurs centraux peut entraîner un effondrement de la fourniture. Le Gabon n’échappe pas à cette mutation, qui pose la question des plans de continuité, des sauvegardes et de la redondance des centres de contrôle.

Pour Libreville, dont la conurbation concentre près de la moitié de la population nationale, et pour Port-Gentil, capitale pétrolière où sont implantées les principales installations d’hydrocarbures, l’impact économique d’une coupure prolongée est immédiat. Les sites industriels disposent généralement de groupes électrogènes de secours, mais les petites et moyennes entreprises, les services publics et le commerce de détail subissent de plein fouet l’arrêt de l’activité. Les pertes commerciales et les dégâts sur les équipements sensibles, notamment dans le froid alimentaire et médical, se chiffrent rapidement en centaines de millions de francs CFA pour ce type d’épisode.

Cette panne s’inscrit dans une séquence déjà chargée pour le secteur. Les autorités de la transition, installées après le changement institutionnel d’août 2023, ont fait de la fiabilisation de la fourniture électrique une priorité affichée, avec des annonces récurrentes sur la réhabilitation des centrales et le déploiement de nouvelles capacités de production. Les délestages chroniques restent toutefois une plaie économique et sociale, alimentant l’exaspération des usagers et nourrissant le débat sur la gouvernance de l’opérateur national.

Un signal d’alerte pour la modernisation du réseau gabonais

La nature informatique de la panne pourrait accélérer les arbitrages budgétaires en faveur de la modernisation des systèmes de conduite du réseau. Plusieurs bailleurs, dont la Banque africaine de développement et l’Agence française de développement, accompagnent déjà des projets de renforcement des infrastructures électriques en Afrique centrale. La question de la cybersécurité industrielle, longtemps reléguée derrière les enjeux de production, s’impose progressivement comme un volet stratégique du dossier énergétique.

Reste la dimension de communication de crise. La rareté des informations délivrées en temps réel aux abonnés, l’absence d’estimation publique sur le délai de rétablissement et le manque de visibilité sur les causes profondes alimentent la défiance. Pour la SEEG, dont l’image est régulièrement écornée par les coupures, la transparence sur les défaillances techniques et les plans de remédiation constituera un test de crédibilité auprès du gouvernement comme des usagers. Au-delà du Gabon, cet épisode rappelle que la transition énergétique africaine ne se jouera pas seulement sur les mégawatts installés, mais aussi sur la résilience numérique des opérateurs nationaux. Selon Info241.

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