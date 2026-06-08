Gabon-UE : deuxième session du dialogue politique à Libreville

Le dialogue politique entre le Gabon et l’Union européenne entre ce 8 juin 2026 dans sa deuxième session, au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie, à Libreville. La rencontre réunit les autorités gabonaises et les représentants des États membres de l’UE accrédités dans le pays, autour d’un agenda centré sur l’évaluation des engagements souscrits lors de la première édition. Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre formel prévu par l’article 8 de l’Accord de Cotonou, devenu Accord post-Cotonou, qui structure la relation politique entre Bruxelles et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Un format codifié entre Libreville et Bruxelles

Le dialogue politique constitue le canal institutionnel par lequel l’Union européenne échange avec ses partenaires africains sur les sujets de gouvernance, d’État de droit, de droits humains et de coopération économique. Pour le Gabon, cette deuxième session intervient alors que les autorités de la transition cherchent à consolider la normalisation de leurs relations extérieures, après la rupture provoquée par le changement de régime de septembre 2023. La présence des chefs de mission diplomatique européens à Libreville confirme la volonté de Bruxelles de maintenir un canal ouvert, sans renoncer pour autant à ses exigences sur la trajectoire politique du pays.

Concrètement, ce type de rencontre permet aux deux parties de passer en revue les dossiers concrets : calendrier institutionnel, réformes structurelles, environnement des affaires, coopération sécuritaire dans le golfe de Guinée. Les délégations européennes y portent traditionnellement une attention soutenue aux questions de transparence budgétaire, de lutte contre la corruption et de respect des libertés publiques. Du côté gabonais, l’enjeu consiste à valoriser les acquis de la transition et à obtenir un soutien tangible aux priorités fixées par les nouvelles autorités.

Évaluer les engagements pris depuis la première session

La première session du dialogue politique avait permis de poser les bases d’un agenda partagé, articulé autour du retour à l’ordre constitutionnel et de la relance des programmes de coopération suspendus. Depuis, plusieurs étapes ont été franchies, notamment l’adoption d’une nouvelle Constitution par référendum et la tenue d’une élection présidentielle ayant porté Brice Clotaire Oligui Nguema à la magistrature suprême. Cette séquence électorale modifie en profondeur la posture des partenaires européens, qui peuvent désormais traiter avec un exécutif issu des urnes.

L’évaluation portera vraisemblablement sur la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la précédente édition. La Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) suivent de près la réorganisation institutionnelle gabonaise, en particulier la composition du nouveau Parlement, la réforme de la justice et la gestion des ressources naturelles. Le Gabon, premier producteur de manganèse du continent et acteur pétrolier régional, demeure un partenaire commercial significatif pour plusieurs capitales européennes, à commencer par Paris.

Coopération économique et enjeux de souveraineté

Au-delà du volet politique, la session devrait aborder les perspectives de relance des financements européens, qu’il s’agisse des instruments du Fonds européen de développement durable ou des programmes thématiques liés au climat, à la biodiversité et à la transition énergétique. Le Gabon, qui couvre près de 88 % de son territoire de forêts, occupe une place singulière dans la diplomatie climatique européenne, notamment via les mécanismes de paiement pour services environnementaux et la finance carbone.

Le contexte régional pèse également sur les discussions. La montée en puissance d’autres partenaires extérieurs, de la Chine aux pays du Golfe en passant par la Turquie, contraint l’Union européenne à affiner son offre diplomatique et économique sur la façade atlantique de l’Afrique centrale. Pour Libreville, diversifier les partenariats reste un levier de négociation, mais la profondeur de la relation avec l’Europe, sur le plan commercial comme migratoire, conserve un poids structurant.

Reste que la portée concrète de la session se mesurera dans les semaines suivantes, à travers les communiqués conjoints, les éventuels engagements financiers annoncés et la reprise effective des projets de coopération. Le format même du dialogue, fondé sur la régularité et la confidentialité des échanges, laisse peu de place aux annonces spectaculaires. Selon Gabon Review, la rencontre vise précisément à évaluer les avancées enregistrées depuis la première édition du dialogue politique.

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