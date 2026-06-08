VFS Global, le géant indien qui monétise les visas en Afrique

Le marché du visa en Afrique est devenu une industrie à part entière, et son principal opérateur s’appelle VFS Global. Cette société indienne, basée à Dubaï et Zurich, gère pour le compte de dizaines d’ambassades la collecte des dossiers, la prise de rendez-vous biométriques et la transmission des demandes. Du Sénégal à la République démocratique du Congo, en passant par la Côte d’Ivoire, le Cameroun ou le Nigeria, son réseau de centres couvre l’essentiel du continent. Une enquête coordonnée par l’organisation néerlandaise Lighthouse Reports, à laquelle ont participé quatorze rédactions internationales, expose les ressorts d’un modèle économique aussi rentable que contesté.

Un intermédiaire devenu incontournable pour les demandes de visas en Afrique

VFS Global n’est pas un acteur consulaire. L’entreprise se présente comme un prestataire administratif chargé de soulager les ambassades d’une partie de la charge de traitement. Concrètement, un candidat sénégalais souhaitant se rendre en France, ou un demandeur congolais visant la Chine, ne s’adresse plus directement à la représentation diplomatique. Il passe par les guichets de VFS, qui encaisse des frais de service venant s’ajouter au tarif officiel du visa. Ce modèle, déployé depuis le début des années 2000, a fait du groupe le partenaire de plus de soixante gouvernements à travers le monde.

Le déport de la fonction consulaire vers un opérateur privé répond à une logique de rationalisation budgétaire pour les chancelleries. Mais il déplace aussi la relation entre l’État émetteur du visa et le voyageur. Le demandeur africain se retrouve face à une plateforme commerciale qui module ses tarifs, propose des services premium et fixe la disponibilité des créneaux. Cette position de quasi-monopole nourrit les critiques. Plusieurs associations dénoncent une forme de privatisation rampante d’une prérogative régalienne, sans contrôle équivalent à celui exercé sur les administrations publiques.

Une rentabilité qui aiguise les appétits frauduleux

Le chiffre d’affaires généré par le traitement des demandes africaines est substantiel. Les frais de service oscillent généralement entre 30 et 50 euros par dossier, hors options additionnelles comme la copie certifiée, le coursier ou la salle d’attente prioritaire. Multipliés par les centaines de milliers de demandes déposées chaque année sur le continent, ces montants constituent une manne. La forte demande, conjuguée à la rareté des rendez-vous, crée par ailleurs un terreau favorable à un marché parallèle.

L’enquête de Lighthouse Reports documente ainsi la prolifération d’intermédiaires informels qui revendent des créneaux préemptés via des robots, parfois à plusieurs centaines d’euros l’unité. Sur les réseaux sociaux et applications de messagerie, des annonces ciblent les candidats désespérés par des listes d’attente saturées. Ces pratiques pénalisent en priorité les demandeurs les plus modestes, contraints d’arbitrer entre des mois d’attente et un débours additionnel parfois équivalent au coût du voyage lui-même. VFS Global affirme combattre ces réseaux, mais les journalistes impliqués dans l’investigation pointent l’insuffisance des garde-fous techniques.

Opacité tarifaire et défiance des candidats africains

Au-delà de la fraude, c’est l’architecture même du dispositif qui suscite l’incompréhension. Les demandeurs interrogés évoquent l’empilement des frais, la difficulté à obtenir un interlocuteur en cas de litige et l’absence de recours clair lorsqu’un rendez-vous est annulé. Plusieurs candidats sénégalais et congolais témoignent de paiements engagés sans contrepartie effective, ou de procédures suspendues sans explication. La complexité du parcours alimente une défiance croissante à l’égard d’un système perçu comme conçu pour décourager plutôt que pour faciliter.

Pour les chancelleries européennes, particulièrement françaises, ces dysfonctionnements posent une question diplomatique. La délivrance des visas demeure un instrument d’influence et un marqueur de la relation bilatérale. Or l’image laissée par les centres VFS rejaillit sur celle de l’État qui les mandate. Plusieurs représentations ont engagé des discussions avec le prestataire pour renforcer la transparence, sans qu’aucune réforme structurelle ne soit annoncée à ce stade. La concurrence reste embryonnaire, quelques acteurs comme TLScontact ou BLS International se partageant les marchés résiduels.

Reste que le débat dépasse la seule question commerciale. La sous-traitance massive d’une fonction consulaire à un opérateur privé interroge la souveraineté des États émetteurs comme la dignité du parcours migratoire légal. Selon RFI Afrique, l’enquête menée avec Lighthouse Reports devrait nourrir de nouvelles interpellations parlementaires en Europe dans les prochains mois.

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