Au Gabon, le paysage partisan continue de se recomposer autour du pouvoir issu du coup d’État du 30 août 2023. Le RPM, dirigé par Alexandre Barro Chambrier, serait sur le point d’acter sa fusion-absorption au sein de l’Union démocratique des bâtisseurs, le parti créé pour porter le projet politique du président Brice Oligui Nguema. L’opération, annoncée comme très proche, scellerait le ralliement d’une figure connue de l’opposition modérée gabonaise, longtemps critique du régime d’Ali Bongo Ondimba.

Une opération qui consolide le socle politique d’Oligui Nguema

L’UDB, portée sur les fonts baptismaux quelques mois avant la présidentielle du 12 avril 2025 remportée par Brice Oligui Nguema avec près de 95 % des suffrages, se veut la matrice politique de la Ve République gabonaise promulguée le 19 décembre 2024. En absorbant le RPM, formation disposant d’un ancrage dans l’Estuaire et d’une expérience électorale accumulée depuis sa création, le parti présidentiel élargit son maillage territorial et récupère un vivier de cadres aguerris aux campagnes législatives.

Alexandre Barro Chambrier n’est pas un acteur périphérique. Ancien cadre du Parti démocratique gabonais (PDG), ex-ministre, député et longtemps inscrit dans la mouvance de l’opposition réformiste, il avait fondé le RPM après avoir claqué la porte du parti historique au pouvoir. Son rapprochement progressif avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) depuis septembre 2023, puis son intégration dans l’appareil de transition, préparait de longue date cette convergence formelle.

Une stratégie d’agrégation qui rappelle d’autres transitions africaines

Le mouvement en cours n’est pas isolé. Depuis la fin de la transition et la victoire présidentielle d’avril, plusieurs formations politiques, dont des fractions issues de l’ancien PDG et des partis de la plateforme Alternance 2023, ont rejoint l’UDB ou signé des accords de soutien. La dissolution annoncée du RPM s’inscrirait dans cette séquence d’absorption, qui vise à constituer, avant les élections législatives et locales prévues en 2025, une majorité parlementaire cohérente autour du chef de l’État.

Le procédé rappelle, toutes proportions gardées, les recompositions observées dans d’autres transitions ouest-africaines. En Guinée, le Mouvement patriotique Simandou 2040 lancé en 2024 autour du général Mamadi Doumbouya aspire également à agréger les anciens partis acquis à la junte. Au Tchad, le Mouvement patriotique du salut (MPS) a servi, dès 2021, de réceptacle à des ralliements comparables. La trajectoire gabonaise s’inscrit dans cette grammaire régionale où un parti nouvellement créé devient l’instrument de normalisation politique d’un pouvoir issu des armes.

Quel avenir pour l’opposition gabonaise ?

La disparition programmée du RPM poserait la question du pluralisme réel dans le nouvel édifice institutionnel gabonais. Plusieurs formations historiques, dont l’Union nationale fondée en 2010 et les résidus du PDG déchu, se retrouvent affaiblies par les départs successifs de leurs cadres vers l’UDB. La Charte de la transition et la Constitution de décembre 2024 n’interdisent pas la compétition partisane, mais la concentration des moyens politiques autour du parti présidentiel rend l’exercice d’opposition structurellement plus difficile.

Reste que le ralliement d’Alexandre Barro Chambrier, s’il est confirmé, apporte à l’UDB une légitimité politique qu’aucune nomination administrative ne pouvait lui conférer. Figure respectée par une partie de la classe politique libreviloise, l’ancien patron du RPM dispose d’un capital relationnel avec les milieux économiques et diplomatiques. Son intégration complète dans l’architecture du pouvoir en ferait un acteur de premier plan du dispositif électoral à venir.

Les prochaines échéances législatives, dont la convocation est attendue dans les semaines qui viennent, diront si cette agrégation produit la majorité confortable escomptée, ou si des voix discordantes finissent par émerger au sein même de l’UDB élargie. Pour l’heure, la fusion annoncée confirme un cap : celui d’une concentration politique au service d’une transition qui entend durer sous une forme institutionnelle stabilisée.

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