Israël frappe Dahiyeh : deux morts et vingt blessés à Beyrouth

La banlieue sud de Beyrouth a de nouveau été visée par l’aviation israélienne dimanche, avec des frappes ciblant le quartier densément peuplé de Dahiyeh. Le bilan provisoire fait état de deux morts et d’au moins vingt blessés, selon les premiers éléments recueillis sur place. Bastion historique du Hezbollah, ce secteur du sud de la capitale libanaise concentre depuis plusieurs mois l’essentiel des bombardements menés par l’armée israélienne contre les positions présumées du mouvement chiite.

La séquence intervient dans un contexte de tension extrême entre l’État hébreu et l’Iran, parrain politique et militaire du Hezbollah. Téhéran a réagi en lançant des frappes de représailles, marquant une nouvelle étape dans la confrontation directe ouverte entre les deux puissances régionales. La banlieue sud de Beyrouth, surnommée Dahiyeh, se retrouve une fois encore au cœur d’une équation stratégique qui dépasse largement le théâtre libanais.

Dahiyeh, épicentre d’une guerre régionale

Quartier dense, mêlant immeubles résidentiels, commerces et infrastructures associatives liées au Hezbollah, Dahiyeh est régulièrement présenté par l’armée israélienne comme un sanctuaire logistique et politique du mouvement chiite. Les frappes de dimanche s’inscrivent dans une stratégie revendiquée par Tel-Aviv visant à neutraliser les cadres et les capacités opérationnelles de la milice libanaise. Sur le terrain, les destructions matérielles sont considérables et viennent allonger une liste déjà longue d’opérations menées dans la même zone ces derniers mois.

Sur place, des journalistes de France 24 ont pu se rendre dans le quartier dès le lendemain des frappes. Leurs reportages décrivent un paysage urbain meurtri, avec des immeubles éventrés, des rues jonchées de débris et des familles contraintes d’évacuer dans la précipitation. Plusieurs habitants ont témoigné de leur résignation face à un cycle de violences qui se réactive à intervalles rapprochés, sans perspective claire de désescalade.

Une riposte iranienne qui change la donne

La principale rupture tient à la réaction immédiate de Téhéran. En lançant des frappes de représailles à la suite de l’opération israélienne sur Dahiyeh, la République islamique confirme qu’elle assume désormais une posture de confrontation directe avec Israël, au-delà du jeu traditionnel des alliés régionaux. Cette séquence prolonge la logique inaugurée lors des précédents échanges de tirs entre les deux capitales et acte une forme de normalisation de l’affrontement bilatéral.

Pour les chancelleries de la région, l’enjeu est désormais de mesurer la capacité des deux camps à contenir l’escalade. Les pays du Golfe, qui redoutent une déstabilisation de leurs propres axes commerciaux et énergétiques, suivent avec attention la trajectoire des frappes croisées. L’Égypte, la Jordanie et plusieurs partenaires occidentaux multiplient en parallèle les contacts diplomatiques pour tenter d’éviter un basculement plus brutal.

Le Liban, otage d’un affrontement qui le dépasse

Pour Beyrouth, la nouvelle salve de frappes vient fragiliser un peu plus un pays déjà laminé par une crise économique sans précédent, une paralysie institutionnelle persistante et l’absence de gouvernement de plein exercice. Le pouvoir libanais dispose de marges de manœuvre extrêmement réduites face à un Hezbollah qui demeure le principal acteur militaire sur le territoire national. Chaque frappe sur Dahiyeh souligne la difficulté de l’État à incarner une souveraineté pleine et entière sur sa propre capitale.

Les déplacements de population s’amplifient. De nombreux habitants de la banlieue sud rejoignent d’autres quartiers de Beyrouth, voire la montagne libanaise, dans une logique de mise à l’abri qui rappelle les épisodes les plus sombres des dernières décennies. Les organisations humanitaires alertent sur la saturation des hébergements d’urgence et sur les besoins croissants en matière de santé, d’eau et d’alimentation.

Reste l’inconnue politique. Une éventuelle médiation internationale, portée par Washington, Paris ou les capitales du Golfe, n’a pour l’heure produit aucun résultat tangible. À court terme, la trajectoire des frappes israéliennes et la nature des prochaines représailles iraniennes détermineront l’ampleur du choc régional. Selon France 24, les habitants rencontrés à Dahiyeh décrivent une lassitude profonde face à un conflit qui semble échapper à tout calendrier de sortie.

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