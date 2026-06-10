Londres et cinq alliés appellent à boycotter les colonies israéliennes

Le Royaume-Uni et cinq pays alliés ont franchi un seuil symbolique en exhortant ouvertement les acteurs économiques relevant de leur territoire à se désengager des activités menées dans les colonies israéliennes implantées en Cisjordanie. Cet appel conjoint, formulé à l’adresse des entreprises, fait basculer la critique diplomatique classique vers un registre plus opérationnel, celui de la pression économique ciblée. Il intervient alors que la communauté internationale documente une accélération de la colonisation dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967.

Un signal politique adressé au secteur privé

La démarche, portée par Londres et ses partenaires, ne relève pas formellement d’un régime de sanctions, mais d’une recommandation politique adressée aux opérateurs économiques. Concrètement, elle invite banques, assureurs, importateurs et prestataires de services à examiner leur exposition aux activités économiques se déroulant dans les implantations situées au-delà de la Ligne verte. Ces zones, considérées comme illégales au regard du droit international par la quasi-totalité des chancelleries européennes, abritent une économie locale qui irrigue plusieurs secteurs, de l’agroalimentaire au tourisme en passant par l’industrie légère.

Le message envoyé aux conseils d’administration est dépourvu d’ambiguïté. Les gouvernements signataires entendent que la diligence raisonnable des entreprises intègre désormais le risque réputationnel, juridique et contractuel lié aux colonies. Pour les groupes cotés à Londres ou opérant depuis l’Union européenne, cette pression s’ajoute aux orientations déjà publiées par les Nations unies, qui tiennent une base de données des sociétés actives dans ces territoires.

Un durcissement coordonné face à l’expansion coloniale

L’initiative s’inscrit dans une séquence diplomatique tendue. Plusieurs capitales européennes ont multiplié, ces derniers mois, les avertissements à l’égard du gouvernement israélien sur la trajectoire d’expansion du peuplement en Cisjordanie. Des sanctions individuelles ont déjà visé des colons impliqués dans des violences contre des populations palestiniennes, et certaines législations nationales encadrent désormais l’étiquetage des produits issus des colonies. L’appel coordonné au boycott commercial constitue toutefois une marche supplémentaire, qui transforme une condamnation politique en orientation à valeur quasi normative pour le tissu économique.

Pour Tel-Aviv, ce signal est sensible. Le gouvernement israélien dénonce de longue date toute mesure qui assimilerait les implantations à un objet économique distinct du reste de l’économie nationale. L’argument officiel consiste à présenter ces démarches comme une atteinte à la souveraineté et un encouragement aux campagnes internationales de désinvestissement. Les milieux d’affaires israéliens, déjà éprouvés par la conjoncture sécuritaire née du conflit à Gaza, redoutent un effet d’entraînement vers des partenaires asiatiques et du Golfe.

Onde de choc régionale et lecture depuis le monde arabe

Du côté arabe, la démarche est scrutée avec attention. Les chancelleries du Moyen-Orient et du Maghreb y voient une reconnaissance pragmatique du fait colonial et un appui indirect à la position historique de la diplomatie palestinienne, qui plaide pour une dissociation claire entre Israël dans ses frontières d’avant 1967 et les territoires occupés. Plusieurs pays arabes ayant normalisé leurs relations avec l’État hébreu observeront de près l’impact concret sur les flux commerciaux et les chaînes de valeur où interviennent des entités installées dans les colonies.

Pour les économies africaines partenaires de l’Europe, l’enjeu est également juridique. Les obligations de traçabilité imposées aux importateurs européens peuvent, par ricochet, atteindre des opérateurs logistiques basés en Afrique du Nord ou dans les hubs portuaires de la Méditerranée. La mise en conformité avec les nouvelles orientations britanniques et alliées pourrait renchérir certains coûts de vérification d’origine, en particulier dans l’agroalimentaire et la cosmétique.

Reste à mesurer la portée réelle d’un appel dépourvu, à ce stade, de mécanisme coercitif. L’expérience des deux dernières décennies montre que la combinaison d’orientations gouvernementales, de pression actionnariale et de risque réputationnel peut suffire à modifier des choix d’allocation de capitaux, sans recours à la sanction formelle. La séquence ouverte par Londres et ses cinq partenaires constitue, à ce titre, un test grandeur nature de la capacité des États occidentaux à infléchir l’économie de la colonisation par le levier privé. Selon El Watan.

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