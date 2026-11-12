Cybercriminalité : des agents du FBI attendus à Abidjan pour une opération conjointe

La venue annoncée d’agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) à Abidjan pour une opération anti-cybercriminalité confirme la montée en puissance de la Côte d’Ivoire comme terrain prioritaire de coopération judiciaire américaine en Afrique de l’Ouest. L’information, présentée comme officielle, s’inscrit dans un contentieux ancien : la place singulière qu’occupe le pays dans la cartographie mondiale de l’arnaque en ligne, et la pression croissante exercée par les victimes nord-américaines sur leurs propres autorités.

Une coopération judiciaire qui se densifie entre Washington et Abidjan

La présence d’enquêteurs du FBI sur le sol ivoirien n’est pas une première. Depuis le milieu des années 2010, des agents de liaison opérant notamment depuis l’ambassade des États-Unis à Dakar et depuis le bureau régional d’Addis-Abeba se déplacent ponctuellement dans la sous-région pour appuyer des enquêtes conjointes. Ce qui change, c’est la fréquence et le caractère opérationnel de ces missions, désormais orientées vers l’interpellation et le démantèlement de cellules identifiées, et non plus seulement vers l’échange d’informations.

Le cadre juridique reste toutefois contraint. En l’absence d’un traité d’entraide judiciaire bilatéral spécifique sur la cybercriminalité, les coopérations transitent habituellement par les canaux d’Interpol, par la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, à laquelle la Côte d’Ivoire a adhéré, et par les accords ponctuels d’assistance mutuelle. Toute arrestation sur le sol ivoirien relève in fine de la compétence des autorités locales, le FBI jouant un rôle d’appui technique et d’orientation des investigations.

Les « brouteurs », un phénomène ivoirien devenu industrie transnationale

L’économie souterraine visée est bien identifiée. Les « brouteurs » ivoiriens, apparus au début des années 2000 dans les cybercafés d’Abidjan, se sont spécialisés dans les escroqueries aux sentiments, les fausses loteries, les arnaques à l’héritage et, plus récemment, dans la fraude au président et le détournement d’e-mails professionnels, connu sous l’acronyme BEC (Business Email Compromise). Ce dernier segment est précisément celui qui mobilise le plus les services américains : le FBI évalue à plusieurs milliards de dollars par an, à l’échelle mondiale, les pertes imputables au BEC, avec une part significative de flux transitant par ou aboutissant en Afrique de l’Ouest.

La Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC), co-animée par la gendarmerie et par la Direction de l’informatique et des traces technologiques, constitue depuis 2011 le guichet opérationnel ivoirien. Ses bilans annuels font état de plusieurs milliers de plaintes traitées chaque année, avec des préjudices cumulés exprimés en milliards de francs CFA. Les escroqueries sentimentales et les fraudes sur mobile money concentrent l’essentiel du contentieux, mais les affaires à portée internationale, impliquant des victimes américaines ou européennes, progressent rapidement.

Un enjeu de souveraineté numérique pour Abidjan

Pour les autorités ivoiriennes, accueillir une opération conjointe avec le FBI comporte un double dividende. Sur le plan diplomatique, la démarche conforte l’image d’un pays coopératif, soucieux d’assainir son écosystème numérique à l’heure où Abidjan ambitionne de devenir un hub régional des services financiers digitaux et des data centers. Sur le plan intérieur, elle offre un relais technique bienvenu à des services d’enquête confrontés à la sophistication croissante des modes opératoires, notamment l’usage de cryptomonnaies, de VPN et d’identités synthétiques générées par intelligence artificielle.

Reste la question, sensible, de l’équilibre entre coopération et souveraineté. Plusieurs précédents africains, du Nigeria au Ghana, montrent que les opérations impliquant des agences étrangères sont politiquement scrutées, particulièrement lorsque des ressortissants nationaux sont extradés vers les États-Unis. En 2022, l’opération Killer Bee, pilotée par Interpol avec l’appui du FBI, avait conduit à l’arrestation de suspects ouest-africains, dont plusieurs Nigérians, pour des fraudes BEC visant des entreprises américaines. L’écho d’une telle séquence à Abidjan sera observé de près par les milieux d’affaires locaux et par les professionnels du droit numérique.

À court terme, la mission attendue du FBI pourrait se traduire par des interpellations ciblées plutôt que par un coup de filet massif. À moyen terme, elle pose la question d’un cadre pérenne de coopération, sous forme d’un accord bilatéral assumé, qui définirait les règles de partage de preuves électroniques, de transfert de suspects et de protection des données personnelles des justiciables ivoiriens.

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