La Banque africaine de développement (BAD) s’apprête à débloquer une enveloppe de 200 millions de dollars destinée à financer les opérations d’import-export au Ghana, au Sénégal et dans l’espace du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). L’instrument prend la forme d’une ligne de crédit canalisée vers des banques locales, qui la rétrocéderont à leurs clients importateurs et exportateurs sous forme de lettres de crédit, de garanties de confirmation ou de préfinancements de campagne. Au-delà du montant, c’est la mécanique de ce financement qui en dit long sur la stratégie de l’institution de Abidjan.

Un instrument calibré contre le déficit de trade finance africain

Le commerce extérieur africain souffre d’un déficit structurel de financement que la BAD elle-même chiffre, dans ses rapports successifs sur le trade finance publiés avec Afreximbank, autour de 80 à 120 milliards de dollars par an. Les banques internationales ont progressivement réduit leurs lignes de correspondance bancaire sur le continent depuis la crise de 2008, invoquant les contraintes prudentielles de Bâle III et les coûts de conformité liés à la lutte anti-blanchiment. Résultat : une PME ghanéenne qui importe des intrants industriels ou un exportateur sénégalais de produits halieutiques peinent à obtenir une confirmation de lettre de crédit auprès d’une banque européenne.

L’enveloppe de 200 millions de dollars vient précisément s’insérer dans ce chaînon manquant. En prêtant à des institutions financières intermédiaires, la BAD transfère sa propre signature, notée triple A, à des banques africaines dont la cote de crédit limite l’accès aux marchés internationaux. Ce mécanisme, baptisé Trade Finance Line of Credit dans le jargon de l’institution, a déjà été déployé à plusieurs reprises depuis 2013, année de lancement du programme dédié au commerce. Des enveloppes similaires ont bénéficié à des banques panafricaines comme Ecobank, Access Bank ou la Banque Ouest Africaine de Développement.

Trois marchés aux profils commerciaux contrastés

Le choix du Ghana, du Sénégal et de la zone COMESA n’est pas neutre. Accra et Dakar partagent la particularité d’être devenus en moins d’une décennie des hubs énergétiques et agro-industriels, avec des besoins massifs en biens d’équipement importés. Le Ghana, premier producteur d’or du continent depuis 2019 et producteur de cacao, affiche un commerce extérieur supérieur à 30 milliards de dollars par an. Le Sénégal, qui a démarré en 2024 l’exploitation de ses champs gaziers de Grand Tortue Ahmeyim et du pétrole de Sangomar, voit sa structure d’importation se transformer en profondeur avec l’arrivée des biens intermédiaires liés à l’industrie extractive.

Côté COMESA, l’enveloppe irrigue un marché régional de vingt-et-un États membres, de l’Égypte à Madagascar en passant par le Kenya, l’Éthiopie et la République démocratique du Congo. Les échanges intra-COMESA avoisinent les 80 milliards de dollars selon les estimations de son secrétariat, et l’organisation pousse depuis des années pour densifier les chaînes de valeur régionales, notamment dans l’agro-industrie, les textiles et les produits chimiques. L’articulation avec la Zone de libre-échange continentale africaine, entrée en phase opérationnelle en 2021, ajoute une dimension politique à l’opération.

Des filières prioritaires qui révèlent la doctrine de la BAD

Les lignes de crédit commerciales de la BAD privilégient généralement trois grandes catégories de transactions : les intrants agricoles et agro-alimentaires, les biens d’équipement énergétique, et les biens intermédiaires industriels. Cette orientation traduit la volonté de soutenir la souveraineté alimentaire, la transition énergétique et l’industrialisation légère, trois priorités inscrites dans la stratégie décennale 2024-2033 de l’institution. À l’inverse, les importations de biens de consommation finale non essentielle sont généralement exclues du périmètre éligible.

Reste que l’impact dépendra de la capacité des banques intermédiaires à toucher les PME, souvent évincées du crédit commercial par les grandes entreprises mieux dotées en garanties. Dans ses évaluations antérieures, la BAD reconnaissait que les petites et moyennes entreprises captaient moins de 30 % des volumes refinancés sur ses lignes commerciales, un ratio que l’institution cherche à relever. Le calibrage final de l’enveloppe entre Accra, Dakar et les capitales du COMESA, ainsi que l’identité des banques intermédiaires retenues, diront si l’opération corrige durablement l’un des angles morts les plus coûteux du commerce africain.

Pour aller plus loin

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