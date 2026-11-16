Le Cameroun accélère ses remboursements C2D avec 65 M€ versés en 2025

Les remboursements camerounais au titre du C2D ont connu une nette accélération en 2025. Selon le Compte général de l’État français arrêté au 31 décembre 2025, Yaoundé a réglé 65 millions d’euros, soit environ 42,6 milliards FCFA, contre 44 millions d’euros l’année précédente. La progression atteint près de 48 % en un exercice, un rythme inhabituel pour un dispositif qui touche à sa phase terminale. À la clôture de l’année, l’encours comptabilisé côté français ne s’élève plus qu’à 31 millions d’euros, contre 96 millions douze mois plus tôt.

Un mécanisme hérité de l’initiative PPTE qui entre dans sa dernière ligne droite

Le Contrat de désendettement-développement a été conçu comme un outil bilatéral post-PPTE : la France recouvre formellement ses créances, puis les restitue au pays débiteur sous forme de subventions affectées à des programmes de développement. Le Cameroun, qui a atteint le point d’achèvement de l’initiative Pays pauvres très endettés en 2006, a signé trois contrats successifs avec Paris, en juin 2006, juillet 2011 et juin 2016. Les financements associés ont été orientés vers cinq grands secteurs : les infrastructures en milieu urbain, la santé, l’éducation, la formation professionnelle et l’agriculture.

L’enveloppe cumulée des trois contrats, telle que présentée par les autorités camerounaises, atteint 967,4 milliards FCFA. Elle diffère sensiblement du montant de 470 millions d’euros de créances recensées dans le tableau du document budgétaire français. L’écart s’explique notamment par le fait qu’une partie des créances C2D est portée directement par l’Agence française de développement (AFD) pour son compte propre, et figure à son bilan plutôt que dans les comptes de l’État. Le suivi comptable, côté français, passe également par la Banque de France.

Un bilan camerounais presque bouclé, un solde BEAC à employer

À l’occasion de la dernière réunion du Comité d’orientation et de suivi, le ministère camerounais des Finances a présenté un bilan d’exécution très avancé. Sur les 967,4 milliards FCFA de l’enveloppe globale, 944,8 milliards auraient déjà été remboursés, ne laissant qu’un reliquat de 22,6 milliards. Cette instance paritaire, qui pilote le dispositif, s’est réunie pour sa dix-septième session le 9 juin 2026 dans la capitale camerounaise. Les prochaines échéances inscrites dans le document budgétaire français ne dépassent pas 13 millions d’euros pour l’exercice 2026, confirmant l’atterrissage programmé du mécanisme.

Côté décaissements, 871 milliards FCFA ont été effectivement engagés dans des projets et programmes, et le compte dédié ouvert à la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) affiche encore un solde disponible de 79,2 milliards FCFA. Ce reliquat de trésorerie, non négligeable, constitue l’une des principales marges de manœuvre dont disposeront Yaoundé et Paris pour achever les programmes en cours sans ouvrir de nouveau financement. Comparé à d’autres dispositifs post-PPTE conclus par la France, notamment avec la Côte d’Ivoire – où deux C2D successifs ont mobilisé plus de deux milliards d’euros depuis 2012 – le cas camerounais apparaît comme l’un des plus structurants en Afrique centrale.

Vers l’après-C2D : quelle architecture pour la relation financière avec Paris ?

Aucun nouveau contrat n’a été paraphé en 2025, et aucune annonce officielle ne laisse entrevoir à ce stade un éventuel C2D4. La question de la suite se pose pourtant avec acuité. Le Cameroun, classé à risque élevé de surendettement par le Fonds monétaire international dans ses dernières revues au titre de la facilité élargie de crédit, cherche à préserver des canaux de financement concessionnel pour ses secteurs sociaux. Pour Paris, la fin programmée du C2D coïncide avec un repositionnement plus large de sa politique d’aide en Afrique, dans un environnement où la Chine, la Banque africaine de développement et les bailleurs du Golfe captent une part croissante des engagements extérieurs du pays.

L’accélération observée en 2025 s’explique probablement par la volonté d’apurer rapidement un stock devenu résiduel. Reste à savoir ce qui succédera à cette ingénierie bilatérale, qui aura permis, sur deux décennies, de transformer un stock de dette en financements affectés. Les arbitrages des prochains mois, tant sur l’utilisation des 79,2 milliards FCFA encore logés à la BEAC que sur l’architecture d’un éventuel successeur, diront si le partenariat financier franco-camerounais entame une nouvelle séquence ou se contente de clore un chapitre.

Pour aller plus loin

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