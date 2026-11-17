La Bourse de Casablanca s’imposerait, en 2025, comme la principale porte d’entrée des émetteurs africains sur le marché primaire actions, avec environ 65 % des introductions en Bourse recensées sur le continent. Ce chiffre, relayé mi-novembre par la presse financière spécialisée, consacre une tendance perceptible depuis deux ans : le Maroc redevient le centre de gravité des levées de fonds en capital pour les entreprises africaines francophones, loin devant la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan et la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC) de Douala.

Casablanca, locomotive d’un marché primaire africain atone

Le contraste est saisissant avec l’ensemble du continent. Les introductions en Bourse africaines restent historiquement rares : les études annuelles des grands cabinets, dont PwC Africa Capital Markets Watch, recensent habituellement entre une dizaine et une vingtaine d’opérations par an pour l’ensemble des places africaines, la plupart concentrées sur la Johannesburg Stock Exchange (JSE), l’Egyptian Exchange (EGX) et la Nigerian Exchange (NGX). Une part de 65 % pour Casablanca signifierait donc que la place marocaine héberge l’essentiel des opérations de taille significative sur le continent, hors Afrique du Sud, dont le marché, en repli structurel, voit davantage de retraits de cote que d’arrivées.

Cette concentration n’est pas un accident. Elle s’explique d’abord par une architecture réglementaire mûrie sur deux décennies. L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), créée en 2013 en remplacement du Conseil déontologique des valeurs mobilières, a modernisé en continu le régime des prospectus, allégé les procédures pour les PME et ouvert, via la loi 42-20 sur les organismes de financement collectif, un cadre favorable à la pré-cotation. L’entrée en vigueur, en 2021, d’un nouveau marché alternatif dédié aux entreprises de taille intermédiaire a réduit le coût d’accès à la cote pour les émetteurs familiaux marocains.

Pourquoi la BRVM et la BVMAC décrochent

À l’inverse, les deux places boursières d’Afrique francophone subsaharienne peinent à attirer des émetteurs nouveaux. La BRVM, qui couvre les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dépasse 45 valeurs cotées mais n’enregistre qu’une à deux IPO par an en moyenne depuis 2019, et plusieurs exercices récents se sont soldés sans aucune opération d’actions nouvelles de taille significative. La BVMAC, née en 2019 de la fusion entre la bourse gabonaise et la bourse camerounaise, demeure embryonnaire, avec moins d’une dizaine de titres cotés et un flottant extrêmement réduit.

Plusieurs facteurs convergent. Le tissu entrepreneurial reste dominé par des groupes familiaux réticents à l’ouverture du capital, les filiales africaines des groupes européens préfèrent se financer auprès de leurs maisons mères, et la liquidité des marchés secondaires locaux n’incite guère les fonds institutionnels à prendre des positions significatives. Le passage, en 2023, du rating souverain ivoirien et sénégalais à des niveaux plus prudents chez certaines agences a aussi renchéri le coût du capital perçu sur la zone.

Casablanca Finance City et l’effet de place

La dynamique marocaine tient également à un écosystème que les autres capitales financières francophones n’ont pas encore reproduit. Casablanca Finance City (CFC), lancée en 2010, regroupe plus de 200 entreprises membres et offre un régime fiscal incitatif aux sociétés financières régionales, aux holdings et aux sièges de banques d’investissement. L’alignement progressif des standards comptables marocains sur les IFRS, la montée en puissance d’une communauté locale d’analystes financiers et la présence de plusieurs grandes banques d’affaires paneuropéennes installées à Casablanca créent un effet de place dont bénéficient directement les candidats à la cotation.

Reste que cette hégémonie casablancaise reflète autant la vigueur marocaine que la faiblesse relative de ses voisins. Pour que l’Afrique francophone subsaharienne capte une part durable des flux d’épargne mobilisables sur le continent, la BRVM devra approfondir son compartiment PME, achever l’intégration avec les marchés de titres publics régionaux et convaincre quelques émetteurs d’envergure, dans les télécoms, l’agro-industrie ou l’énergie, de franchir le pas. Sans cela, le prochain classement continental des places boursières risque d’enregistrer, une année de plus, la concentration du marché primaire au nord du Sahara.

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