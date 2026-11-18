L’élection de Matan Kahana à la présidence de la Knesset ouvre une séquence politique inédite pour le gouvernement de Benyamin Netanyahu en Israël. Longtemps considéré comme une personnalité charnière du camp sioniste religieux modéré, l’ancien pilote de chasse accède au deuxième poste institutionnel du pays, chargé de diriger les débats des 120 députés et d’arbitrer le calendrier législatif. Son élévation s’inscrit dans un rapport de forces parlementaire mouvant, où les lignes entre opposition et majorité se brouillent à mesure que la coalition au pouvoir s’use.

Un profil atypique à la tête du Parlement israélien

Matan Kahana n’est pas un parlementaire ordinaire. Officier de carrière passé par l’armée de l’air, il a servi comme ministre des Services religieux dans le gouvernement de coalition dirigé par Naftali Bennett et Yaïr Lapid entre 2021 et 2022, où il avait tenté d’ouvrir le monopole orthodoxe sur la certification casher et les conversions. Cette réforme, combattue par les partis ultra-orthodoxes, avait fait de lui une cible privilégiée du Likoud et de ses alliés religieux. Son parcours témoigne d’une volonté constante de reconfigurer le lien entre l’État hébreu et ses institutions religieuses, question qui demeure l’un des clivages structurants de la société israélienne.

Son alliance politique avec Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major de Tsahal et figure centrale du parti Union nationale, confère à cette présidence une tonalité particulière. Eisenkot, qui avait rejoint le cabinet de guerre après l’attaque du 7 octobre 2023 avant de claquer la porte en juin 2024, incarne une ligne sécuritaire exigeante mais ouvertement critique de la gestion du conflit par le Premier ministre. L’arrivée d’un de ses proches au perchoir donne à ce courant une tribune institutionnelle nouvelle.

Une coalition fissurée après deux ans de guerre

Le gouvernement Netanyahu, formé fin décembre 2022, s’appuie sur une alliance entre le Likoud, les partis ultra-orthodoxes Shass et Judaïsme unifié de la Torah, et la droite nationaliste de Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Cette coalition, l’une des plus à droite de l’histoire du pays, a été ébranlée par la crise autour de la réforme judiciaire de 2023, puis par la guerre à Gaza et au Liban. Les désaccords sur la conscription des étudiants des yeshivot, validée par la Cour suprême en juin 2024, continuent d’empoisonner les relations internes.

Dans ce paysage, le basculement du perchoir vers une figure hostile au chef du gouvernement traduit une arithmétique parlementaire qui échappe désormais partiellement au Likoud. La présidence de la Knesset n’est pas qu’un poste protocolaire : elle contrôle l’ordre du jour, la recevabilité des motions de défiance et le rythme d’examen des textes. Dans un système où la dissolution peut intervenir sur un vote de 61 députés, cette fonction devient un levier stratégique.

Des répercussions attendues sur les dossiers régionaux

L’enjeu dépasse la mécanique interne. Le cadre sécuritaire israélien reste dominé par trois dossiers : la trêve fragile à Gaza, le maintien du cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban conclu en novembre 2024 sous l’égide américaine et française, et la pression sur le programme nucléaire iranien après les frappes de juin 2025. Sur chacun de ces volets, Kahana et Eisenkot ont défendu des positions plus mesurées que l’aile droite de la coalition, privilégiant la restauration des capacités militaires et la reconstruction des alliances avec Washington plutôt que la fuite en avant.

Pour les capitales arabes, en particulier Beyrouth, Le Caire et Amman, cette recomposition est scrutée de près. La stabilisation de la frontière libano-israélienne repose en partie sur la capacité du gouvernement de Tel-Aviv à tenir une ligne cohérente face aux pressions de ses composantes les plus radicales. Un perchoir tenu par un opposant au Premier ministre pourrait faciliter l’inscription à l’ordre du jour de débats parlementaires sur la conduite diplomatique, voire sur une commission d’enquête relative aux défaillances du 7 octobre, revendication portée de longue date par les familles d’otages.

Pour les investisseurs et les chancelleries francophones qui suivent l’équilibre régional, le signal est double : la vie parlementaire israélienne reprend ses droits après deux années dominées par l’exécutif de guerre, et la perspective d’élections anticipées, bien que non programmées, redevient un scénario crédible à l’horizon 2026.

Pour aller plus loin

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