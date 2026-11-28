L’annonce du repli des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) de l’est de la République démocratique du Congo intervient dans un climat diplomatique tendu entre Kinshasa et Kampala. Les deux capitales ont parallèlement engagé une démarche d’apaisement, destinée à circonscrire un différend dont les contours publics restent flous mais dont les conséquences opérationnelles sont immédiates. Le retrait annoncé touche le dispositif militaire étranger le plus visible sur le sol congolais après celui de la mission onusienne.

Un retrait qui interroge l’avenir de l’opération Shujaa

Déployée depuis fin novembre 2021 à la faveur d’un accord bilatéral entre Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni, l’opération conjointe Shujaa associait l’UPDF aux Forces armées de la RDC (FARDC) pour traquer les Forces démocratiques alliées (ADF), groupe armé d’origine ougandaise rallié à l’État islamique en 2019. Les colonnes ougandaises opéraient principalement dans le Nord-Kivu et en Ituri, deux provinces placées sous état de siège depuis mai 2021. Le retrait annoncé par le haut commandement ougandais remet en cause la continuité d’une coopération qui avait déjà été prolongée à plusieurs reprises.

Sur le terrain, les ADF sont tenues pour responsables de milliers de morts civils depuis 2014 dans le triangle Beni-Butembo-Mambasa. Le repli de l’UPDF, s’il est confirmé dans son calendrier et son périmètre, laisse les FARDC seules face à cette insurrection, à un moment où la bataille contre le Mouvement du 23 mars (M23) mobilise une large part des moyens militaires congolais plus au sud. La coïncidence est stratégique : jamais l’est congolais n’a connu autant de fronts ouverts simultanément depuis la deuxième guerre du Congo.

Kinshasa et Kampala, une relation à géométrie variable

Les rapports entre la RDC et l’Ouganda se sont longtemps lus à travers le prisme des guerres de 1996-1997 et de 1998-2003, période durant laquelle l’armée ougandaise a occupé une large portion de l’Ituri. La Cour internationale de justice avait condamné Kampala en 2005 pour violations du droit international, puis fixé en février 2022 à 325 millions de dollars les réparations dues à Kinshasa, payables sur cinq ans. Cette dette, encore partiellement honorée, demeure un contentieux de fond que la coopération militaire récente avait mis en sourdine.

Le rapprochement opéré depuis 2021 reposait aussi sur un volet économique substantiel : construction par l’entreprise ougandaise Dott Services d’axes routiers reliant Kasindi à Beni, puis Bunagana à Goma, pour un coût estimé à plus de 330 millions de dollars. Ce chantier, destiné à désenclaver le Grand Nord congolais et à ouvrir un corridor commercial jusqu’au port kenyan de Mombasa, est indissociable de la présence militaire ougandaise, qui en sécurise une partie du tracé. Un retrait complet poserait la question de la protection de ces infrastructures et de la continuité des échanges.

Un dispositif régional en recomposition

La séquence s’inscrit dans un paysage sécuritaire régional déjà bouleversé. La Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (Monusco) a entamé son retrait en 2024, achevant son désengagement du Sud-Kivu avant d’organiser celui du Nord-Kivu. La force de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) s’est retirée fin 2023 à la demande de Kinshasa, jugée trop passive face au M23. Elle avait été partiellement relayée par une mission de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SAMIDRC), dont le mandat a été progressivement réduit après les revers subis à Goma début 2025.

Dans ce contexte, la disparition annoncée de la composante ougandaise prive la lutte antiterroriste d’un acteur aguerri à la traque des ADF, et redistribue les équilibres entre les parrains régionaux du dossier congolais : Kigali, Luanda, Nairobi et Dar es-Salaam. Les processus diplomatiques parallèles de Luanda et de Nairobi, lancés respectivement en 2022 et 2023, peinent à produire des résultats durables. Reste que l’apaisement affiché entre Tshisekedi et Museveni, s’il se confirme par des canaux formels, pourrait rouvrir l’espace d’une coopération recalibrée, cette fois davantage axée sur le renseignement et la surveillance frontalière que sur la présence de troupes.

La crédibilité de la désescalade se jouera dans les prochaines semaines, au rythme effectif du redéploiement des unités ougandaises et à l’aune des garanties offertes aux populations de Beni et de l’Ituri, premières exposées au vide sécuritaire qui pourrait s’installer.

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