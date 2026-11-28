La CEEAC aborde une phase de recomposition qui engage sa crédibilité politique. Le retrait annoncé du Rwanda, combiné à l’accession du Tchad à la présidence tournante de l’organisation, réordonne les équilibres internes de l’Afrique centrale. L’ensemble intervient à un moment où la zone peine à consolider ses chaînes de valeur régionales et où les tensions sécuritaires, du bassin du lac Tchad à l’est de la République démocratique du Congo, pèsent directement sur l’agenda communautaire.

Un départ rwandais qui confirme la trajectoire est-africaine de Kigali

Le choix du Rwanda de quitter la Communauté économique des États de l’Afrique centrale n’est pas une rupture isolée. Kigali avait déjà, par le passé, entretenu une relation intermittente avec l’organisation, avant d’y revenir au cours des années 2010 à la faveur de son redéploiement diplomatique. Entre-temps, le pays a fait de l’East African Community (EAC) et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) ses ancrages prioritaires, y compris sur le plan tarifaire et douanier.

Cette double appartenance est devenue de plus en plus coûteuse, à mesure que les engagements liés à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), entrée en vigueur en 2021, exigeaient des États qu’ils clarifient leurs régimes d’origine et leurs schémas de libéralisation. Pour un pays enclavé dont plus de 80 % du commerce extérieur transite par les corridors de Mombasa et Dar es Salaam, la logique économique penche structurellement vers l’Est. Le départ de la CEEAC acte, au fond, une spécialisation régionale déjà consommée dans les flux.

Reste que le signal politique est lourd. Le retrait d’un État membre d’une communauté économique régionale reconnue par l’Union africaine comme pilier de l’intégration continentale reste rare. Le précédent le plus souvent cité demeure celui du Maroc, qui avait quitté l’Organisation de l’unité africaine en 1984 avant d’en réintégrer le successeur en 2017 — une parenthèse de trente-trois ans dont la CEEAC voudra éviter l’équivalent.

N’Djamena à la tête d’une organisation à géométrie variable

L’arrivée du Tchad à la présidence de la CEEAC intervient dans un contexte où N’Djamena cumule les responsabilités régionales. Le pays est en première ligne dans la Force multinationale mixte engagée contre Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest, et il joue un rôle central dans la gestion des flux de réfugiés soudanais, dont le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés estimait l’ampleur à plusieurs centaines de milliers de personnes accueillies dans l’est du pays depuis le déclenchement du conflit au Soudan en avril 2023.

Cette charge sécuritaire oriente mécaniquement les priorités de la présidence tchadienne. L’organisation, qui regroupe des pays comme le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, le Congo, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, l’Angola, le Burundi et le Tchad lui-même, doit arbitrer entre sa vocation d’intégration économique et son rôle grandissant de forum politique et sécuritaire. La transition en cours à N’Djamena, après la présidentielle de mai 2024 qui a confirmé Mahamat Idriss Déby Itno à la tête de l’État, ajoute une dimension de légitimation internationale à cette présidence.

Une intégration économique encore à construire

Les chiffres disponibles rappellent l’ampleur du chantier. Selon les données de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et de la Commission économique pour l’Afrique, les échanges intra-communautaires en Afrique centrale oscillent depuis plus d’une décennie autour de 2 à 3 % du commerce total des États membres, soit le niveau le plus faible parmi les huit communautés économiques régionales reconnues par l’Union africaine. À titre de comparaison, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) dépasse 20 %, et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) évolue autour de 10 à 12 %.

Cette faiblesse tient à plusieurs facteurs convergents : spécialisation des économies dans l’exportation d’hydrocarbures et de minerais vers les marchés asiatiques et européens, déficit d’infrastructures de transport transfrontalières, persistance de barrières non tarifaires et coexistence, avec la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), de deux architectures d’intégration partiellement redondantes. La réforme institutionnelle engagée depuis 2020, qui a transformé le secrétariat général en commission dotée de compétences élargies, visait précisément à corriger cette dispersion.

Le départ du Rwanda réduit la CEEAC à onze États, mais ne modifie pas, en soi, la nature des blocages. La présidence tchadienne sera jugée moins sur sa capacité à retenir des États membres que sur l’avancement de dossiers concrets : libre circulation effective des personnes, opérationnalisation du marché commun, financement autonome de la commission et articulation avec la ZLECAf. C’est à cette aune que la séquence ouverte en cette fin d’année sera relue.

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