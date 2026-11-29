L’Assemblée nationale du Sénégal prépare l’ouverture de quatre enquêtes parlementaires sensibles, un signal fort adressé à l’exécutif sortant et aux créanciers du pays. Les dossiers visés concernent la trajectoire de la dette publique, l’emploi des fonds spéciaux, la gestion des épisodes d’inondations et les prêts accordés à l’État par le groupe bancaire espagnol Santander. Pour la majorité Pastef, arrivée à l’hémicycle après les législatives anticipées de novembre 2024, il s’agit de transformer une promesse de campagne en acte parlementaire.

Un Parlement sénégalais qui s’empare du dossier de la dette

La question de la dette constitue le plus explosif des quatre volets. Depuis la publication, en septembre 2024, du rapport de la Cour des comptes sénégalaise sur la situation des finances publiques, les autorités de Dakar évoquent une dette rebudgétisée nettement supérieure à ce qu’affichaient les documents officiels transmis au Fonds monétaire international avant mars 2024. Le ministre de l’Économie a avancé un ratio dette/PIB réévalué autour de 83 %, contre un affichage antérieur proche de 65 à 70 %. Cette réévaluation a motivé la suspension du programme avec le FMI, conclu en juin 2023 pour un montant proche de 1,8 milliard de dollars, et pèse désormais sur la signature souveraine du pays.

L’enquête parlementaire sur la dette entend donc documenter les circuits d’émission, les émissions eurobonds de 2017, 2018, 2021 et 2024, ainsi que les prêts bilatéraux et commerciaux non intégrés dans les statistiques officielles. Elle s’inscrit dans le prolongement des travaux de la Cour des comptes et pourrait déboucher sur des saisines judiciaires si des irrégularités comptables étaient confirmées. Les députés disposent, en vertu de l’article 48 du règlement intérieur, d’un pouvoir d’audition des anciens ministres et directeurs généraux.

Fonds spéciaux, inondations, Santander : l’héritage à auditer

Les fonds spéciaux, logés traditionnellement à la Présidence et à la Primature, échappent par construction au contrôle parlementaire ordinaire. Leur enveloppe, estimée à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA par exercice, n’est consolidée dans aucune annexe budgétaire publique. L’enquête annoncée vise à retracer leur utilisation sous la présidence de Macky Sall, entre 2012 et mars 2024, et à préciser le périmètre des bénéficiaires. Un précédent existe : l’Assemblée nationale française a plusieurs fois réduit l’enveloppe correspondante en métropole, dernier épisode en 2002, après les travaux de la commission Logerot.

Le dossier des inondations s’inscrit, lui, dans un temps long. Depuis le Plan décennal de lutte contre les inondations lancé en 2012 pour environ 767 milliards de francs CFA, les quartiers de la banlieue dakaroise, de Keur Massar à Pikine, continuent d’être affectés chaque hivernage. Les députés veulent établir le bilan d’exécution de ce plan et de ses successeurs, dont le programme décennal 2022-2032 doté d’une enveloppe annoncée proche de 160 milliards de francs CFA. La question du décaissement effectif, des marchés passés et des infrastructures livrées sera au cœur des auditions.

Le quatrième volet, consacré aux prêts Santander, retient l’attention des marchés. La banque espagnole figure parmi les prêteurs commerciaux actifs en Afrique de l’Ouest, aux côtés de Standard Chartered et de Deutsche Bank, sur des financements souverains structurés en devises. Les parlementaires souhaitent connaître les conditions, les contreparties éventuelles et le fléchage des décaissements. Ce volet pourrait rejoindre l’enquête générale sur la dette si les emprunts concernés n’ont pas été intégralement reportés dans les comptes publics.

Un test de maturité pour la majorité Pastef

La séquence engage la crédibilité institutionnelle de la nouvelle majorité, détentrice de 130 sièges sur 165 à l’issue du scrutin du 17 novembre 2024. Conduire quatre enquêtes simultanées exige des moyens d’investigation, une coordination avec l’Inspection générale d’État et une protection juridique des témoins. L’opposition, réduite mais expérimentée, suivra de près le respect du contradictoire, tandis que les partenaires financiers du Sénégal, du FMI à la Banque africaine de développement, observeront la capacité de Dakar à restaurer la lisibilité de ses comptes. Les prochaines semaines diront si ces quatre chantiers débouchent sur des commissions d’enquête formelles ou sur des missions d’information au périmètre plus restreint.

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