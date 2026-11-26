Le rapprochement perceptible entre Washington et la ligne économique d’Abdelmadjid Tebboune intervient dans une séquence où l’Algérie cherche activement à élargir sa base de partenaires. Depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019, le président algérien défend une trajectoire articulée autour de la relance de l’investissement privé, de la diversification hors hydrocarbures et d’un retour affiché de l’État stratège. La reconnaissance par les milieux officiels américains de certains de ces choix s’inscrit dans un moment où Alger pèse 240 milliards de dollars de produit intérieur brut et dispose de réserves de change estimées à plus de 80 milliards fin 2023.

Une ligne économique algérienne en quête de reconnaissance internationale

La politique économique conduite depuis Alger repose sur quelques marqueurs lisibles. La loi sur l’investissement adoptée en juillet 2022 a mis fin à la règle dite du 51/49 pour les secteurs non stratégiques, assouplissant un verrou qui pesait sur les capitaux étrangers depuis 2009. La loi sur les hydrocarbures de 2019, portée par Sonatrach, visait à ramener les majors internationales après une décennie de désengagement. Parallèlement, les autorités ont lancé un programme de substitution aux importations qui a contribué, selon la Banque d’Algérie, à ramener la facture annuelle des achats extérieurs sous la barre des 40 milliards de dollars.

Cette orientation, défendue par la présidence algérienne comme une réponse aux faiblesses structurelles du modèle rentier, cherche désormais une forme de validation extérieure. La convergence avec Washington sur la lecture de cette trajectoire économique offre à l’exécutif algérien un argument politique utile dans le débat interne. Elle intervient alors que le Fonds monétaire international, dans sa dernière consultation au titre de l’article IV, a reconnu la résilience de l’économie algérienne tout en appelant à poursuivre les réformes structurelles et à contenir la dépense publique.

Washington, un partenaire économique longtemps en retrait

Les relations économiques entre l’Algérie et les États-Unis sont restées, pendant deux décennies, en deçà de leur potentiel. Les échanges bilatéraux oscillent autour de 3 à 4 milliards de dollars annuels, loin des 20 milliards enregistrés avec l’Union européenne et des volumes croissants captés par la Chine, premier fournisseur du pays depuis 2013. Les investissements directs américains en Algérie demeurent concentrés dans l’amont pétrolier et gazier, à travers des acteurs comme ExxonMobil, Chevron, qui a signé en 2023 un mémorandum d’entente avec Sonatrach, ou encore Occidental Petroleum, actif historique dans le bassin de Berkine.

La séquence actuelle traduit un intérêt américain renouvelé pour un marché nord-africain de 45 millions d’habitants, considéré comme un verrou énergétique de la Méditerranée occidentale. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, l’Algérie est devenue le deuxième fournisseur de gaz de l’Italie et un partenaire courtisé par Berlin et Ljubljana. Pour Washington, soutenir une trajectoire économique jugée crédible à Alger revient aussi à sécuriser un acteur énergétique clé de l’approvisionnement européen.

Un calcul algérien de diversification des alliances

Le signal américain nourrit une stratégie assumée par la présidence algérienne depuis 2020 : refuser l’alignement exclusif sur un partenaire unique. Alger a rejoint les BRICS+ en candidat déclaré, demandé en 2022 son adhésion à la Nouvelle banque de développement, renforcé sa coopération militaire avec la Russie tout en entamant un dialogue plus régulier avec l’Italie à travers le plan Mattei lancé par Giorgia Meloni en janvier 2024. Dans cette géométrie variable, l’ouverture d’un canal plus dense avec Washington permet d’équilibrer l’influence de Paris, avec laquelle la relation est fluctuante depuis la crise mémorielle de 2021.

Reste que la portée concrète de cette convergence dépendra de traductions opérationnelles : accords sectoriels, visites ministérielles, décisions de grandes entreprises américaines dans la technologie, l’agroalimentaire ou les énergies renouvelables. L’enjeu, pour Abdelmadjid Tebboune, consiste à transformer un alignement discursif en flux d’investissements mesurables. À l’approche des échéances politiques algériennes, le bénéfice intérieur d’une reconnaissance internationale du modèle économique défendu depuis cinq ans pèsera au moins autant que les retombées commerciales attendues.

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