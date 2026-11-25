Diffusé dimanche sous forme de messages vocaux en plusieurs langues nationales, l’ultimatum du JNIM à la population de Tonka, dans le cercle de Niafunké en région de Tombouctou, ouvre un nouveau front dans la guerre d’usure menée par la katiba Macina contre les positions fixes de l’État malien. Les habitants ont jusqu’à vendredi inclus pour quitter la ville. Passé ce délai, le groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique promet d’intercepter tout véhicule, d’interdire l’accostage des pirogues et de considérer les contrevenants comme des combattants ennemis. Pour une cité riveraine du fleuve Niger, adossée au lac Débo et dépendante du cabotage, la menace équivaut à une asphyxie économique immédiate.

Une cible choisie : le binôme FAMa–Africa Corps

Le déclencheur est connu localement : il y a un peu plus d’un mois, un détachement mixte composé de soldats des Forces armées maliennes (FAMa) et d’éléments de l’Africa Corps russe s’est établi à l’entrée de Tonka. La présence des paramilitaires venus de Russie, confirmée par plusieurs habitants, marque un saut qualitatif : jusque-là, les riverains se plaignaient de l’absence de garnison permanente et de simples patrouilles ponctuelles. L’implantation répond donc à une demande ancienne de protection, mais elle expose la ville à une logique de représailles bien établie dans le mode opératoire jihadiste au Sahel.

L’Africa Corps, structure placée depuis 2024 sous la tutelle du ministère russe de la Défense après la mort d’Evgueni Prigojine et le démantèlement opérationnel du groupe Wagner, a repris au Mali l’essentiel des contrats hérités de son prédécesseur. Son déploiement à Tonka s’inscrit dans un redéploiement engagé après le retrait, fin 2023, de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Une source sécuritaire malienne, citée par RFI, décrit un dispositif « très bien équipés ». Ce vide onusien a laissé aux autorités de Bamako et à leurs partenaires russes la charge entière du maillage sécuritaire dans les boucles du Niger.

Le blocus, arme centrale de la katiba Macina

La méthode employée à Tonka n’est pas nouvelle. Depuis 2022, le JNIM a progressivement systématisé la tactique du siège contre les localités du centre et du nord du Mali qui acceptent une présence militaire permanente. Boni, dans le cercle de Douentza, a subi plusieurs épisodes de blocus prolongé ; Tombouctou elle-même a connu, à l’été 2023, une interruption presque totale de ses approvisionnements routiers et fluviaux pendant plusieurs semaines. La technique vise moins à prendre militairement les villes qu’à rendre insupportable le coût politique de leur défense, en coupant les circuits alimentaires et commerciaux dont dépendent les habitants.

Dans le cercle de Niafunké, le JNIM a préparé le terrain par une série d’exécutions ciblées. Entre novembre 2025 et juillet 2026, au moins quatre assassinats imputés au groupe ont visé des civils accusés de collaborer avec l’armée. Un an plus tôt, l’exécution publique de la blogueuse Mariam Cissé, à Tonka, avait marqué les esprits et illustré la volonté du groupe de contrôler la parole publique locale. Cette séquence de terreur judiciarisée précède et accompagne désormais l’ultimatum : elle réduit par avance la capacité des notables à négocier une issue.

Un test pour la doctrine de Bamako

La réponse des autorités reste à ce stade silencieuse. Le gouvernorat de Tombouctou et l’état-major malien n’ont pas réagi publiquement, tandis que les militaires déployés sur place appellent les habitants au calme et assurent maîtriser la situation. Aucun départ massif n’est signalé, ce qui traduit à la fois l’attachement de la population à sa ville et l’absence d’alternative crédible de repli : les axes routiers vers Niafunké et Goundam sont eux-mêmes régulièrement visés par des engins explosifs improvisés.

Pour la junte au pouvoir à Bamako et pour la Confédération des États du Sahel formée avec le Burkina Faso et le Niger, le dossier Tonka constitue un test grandeur nature. Le partenariat avec l’Africa Corps a été présenté comme la clef d’une reconquête territoriale que la Mission des Nations unies et l’opération française Barkhane n’auraient pas su mener. L’issue du bras de fer dans le cercle de Niafunké pèsera sur la crédibilité de cette promesse, à un moment où le JNIM revendique une expansion ininterrompue depuis la région de Ségou jusqu’aux abords de Kayes.

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