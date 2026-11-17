La Société Multinationale de Bitumes (SMB), unique raffineur de bitumes coté sur la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) sous le mnémonique SMBC, a enregistré une hausse de 57 % de son résultat net au troisième trimestre 2026. L’information, rendue publique le 17 novembre, confirme la bonne tenue d’un segment industriel étroitement corrélé à la dépense publique en infrastructures routières. Pour un acteur positionné sur un produit cyclique, la performance interroge autant qu’elle rassure.

Un bénéfice trimestriel qui prolonge le cycle des grands travaux ivoiriens

La Côte d’Ivoire demeure le premier marché de SMB et l’un des plus actifs d’Afrique de l’Ouest en matière de voirie et d’autoroutes. Le Plan national de développement 2021-2025 a consacré plusieurs milliers de milliards de francs CFA aux infrastructures, avec un effort particulier sur le bitumage des axes interurbains et l’entretien du réseau classé. La prolongation de ces programmes dans le cadre des engagements budgétaires 2026, combinée à la montée en charge des chantiers du Grand Abidjan, nourrit mécaniquement la consommation de bitumes.

Cette dynamique dépasse les frontières ivoiriennes. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, malgré les turbulences sécuritaires, maintiennent des programmes routiers financés par la Banque africaine de développement et la Banque ouest-africaine de développement. Le Sénégal poursuit ses chantiers autoroutiers autour de Dakar et vers l’est du pays. Dans ce contexte régional, un producteur disposant d’une capacité de raffinage à Abidjan bénéficie d’un avantage logistique considérable face aux importations venues d’Europe ou du Golfe.

La BRVM retrouve un titre industriel offensif

Le compartiment industriel de la BRVM reste étroit, dominé par quelques valeurs ivoiriennes et sénégalaises. SMBC fait figure d’exception par son exposition directe au cycle des travaux publics. Les investisseurs institutionnels régionaux, notamment les sociétés de gestion d’actifs de l’UEMOA et les compagnies d’assurances, scrutent ce type de publication comme un signal avancé sur la commande publique. Une progression de 57 % du résultat net sur un seul trimestre n’est pas anodine pour une entreprise de transformation dont les marges dépendent à la fois du prix du brut, du différentiel sur le fioul lourd et des volumes écoulés.

Trois facteurs peuvent expliquer un tel écart. D’abord, un effet volume lié à l’accélération des livraisons sur les chantiers en cours. Ensuite, un effet prix, le bitume ayant connu depuis 2024 une tension sur les cotations internationales, portée par la réduction des capacités de raffinage européennes et la réorientation de certains bruts lourds. Enfin, un effet de base, le troisième trimestre 2025 ayant pu être pénalisé par des arrêts techniques ou un ralentissement ponctuel des commandes publiques.

Un indicateur avancé pour le BTP ouest-africain

La performance de SMB doit être lue au-delà du seul compte de résultat. Elle constitue un thermomètre pour l’ensemble de la filière BTP ouest-africaine, des cimentiers aux entreprises de travaux publics cotées ou non. En Côte d’Ivoire, le groupe CRBC, PFO Africa et plusieurs majors européens se partagent les marchés de voirie, tous consommateurs de liants hydrocarbonés livrés depuis la zone industrielle de Vridi. Une accélération de la demande adressée à SMB préfigure généralement une intensification des facturations chez les entrepreneurs dans les trimestres suivants.

Reste que la soutenabilité de cette trajectoire dépendra de plusieurs variables. La trésorerie de l’État ivoirien, sollicitée par le service de la dette et par les engagements sociaux, conditionne le rythme de paiement des décomptes aux entreprises, et donc leurs commandes de bitume. Le prix du brent, autour duquel se construisent les contrats de bitume, introduit une volatilité structurelle sur les marges. Enfin, l’arrivée programmée de nouvelles capacités de raffinage au Nigeria, autour du complexe de Dangote, pourrait à moyen terme reconfigurer les flux régionaux de produits lourds.

Pour les prochains mois, l’attention des analystes régionaux se portera sur la publication annuelle et sur la politique de distribution qui en découlera. Dans un marché boursier abidjanais où les valeurs industrielles offrant un rendement visible restent rares, SMB dispose d’un espace pour consolider son statut de proxy de l’investissement routier dans l’UEMOA.

Pour aller plus loin

Sosucam ouvre sa campagne 2026-2027 sur fond de crise interne · Stellantis érige Alger en centre régional pour dix marchés africains · La Zambie accueillera une unité chinoise de vaccins anticholériques

J’aime ça : J’aime Chargement…