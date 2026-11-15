Sénégal : un ministre quitte Pastef et rallie Kiiraay à Bambey

La scène, au stade omnisports de Bambey, dépasse la simple inauguration d’un siège de parti. En remettant officiellement les clés du nouveau quartier général départemental et communal de Kiiraay – Les Patriotes Républicains à sa coordination locale, le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Badara Dione, a mis en scène un repositionnement politique majeur : celui d’un cadre issu de Pastef qui choisit désormais d’incarner, dans son fief, une formation parallèle alignée sur le président Bassirou Diomaye Faye. La densité du plateau gouvernemental, sept ministres, plusieurs directeurs généraux, le président du Conseil départemental et les édiles des douze communes du département, confère à ce ralliement une portée nationale.

Bambey, vitrine d’une nouvelle géographie politique sénégalaise

Le choix du département de Bambey, dans la région de Diourbel, n’est pas anodin. Terre de tradition religieuse et d’ancrage mouride, cette circonscription a longtemps été disputée entre coalitions successives. En y réunissant les maires des douze communes aux côtés du ministre de l’Énergie et du Pétrole Abdourahmane Diouf et de son collègue chargé de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, Moussa Balla Fofana, Kiiraay signe une opération d’implantation particulièrement visible. Alioune Badara Dione a résumé l’enjeu dans une formule en wolof : « Bambey Diomaye a ko mom (Bambey appartient à Diomaye) ».

Derrière cette démonstration de force, un message adressé à l’opinion : le président peut compter sur des relais au-delà du parti qui l’a porté au pouvoir en mars 2024. « Nous avons quitté le Pastef parce qu’il ne croit pas à la République. Avec Kiiraay, le président Diomaye est en train de redonner à la République toute sa valeur », a lancé le ministre de la Microfinance. La formule, offensive, assume ouvertement une ligne de fracture avec Ousmane Sonko, leader de Pastef et chef du gouvernement. Dione a tenu à désamorcer l’accusation de transfuge : « n’est jamais traître la personne qui a contribué à la force et à la défense de son parti et de son leader ; le traître est cette personne qui manifeste une ingratitude et n’a pas peiné pour la cause partagée ».

Un bras de fer budgétaire qui menace l’appui du FMI

Au-delà de la querelle de personnes, le meeting a servi de tribune pour dénoncer la paralysie du processus budgétaire. « L’Assemblée nationale bloque tous les budgets. Elle n’a pas le pouvoir d’exécution. On prend comme prétexte les fonds spéciaux pour bloquer le budget du Sénégal », a affirmé Alioune Badara Dione. L’argument renvoie à l’équilibre institutionnel hérité des législatives anticipées de novembre 2024, qui avaient donné à Pastef une majorité confortable à l’hémicycle, mais dont la discipline semble aujourd’hui questionnée par une partie de l’Exécutif.

Pour Abdourahmane Diouf, l’enjeu est financier autant que politique. « Les blocages parlementaires risquent de compromettre les efforts engagés par l’Exécutif pour mobiliser les financements nécessaires aux politiques publiques », a-t-il averti. En toile de fond, une enveloppe de 1 300 milliards FCFA, soit environ 2 milliards d’euros, est attendue du Fonds monétaire international pour soutenir la trajectoire macroéconomique du pays. Depuis la révélation, fin 2024, d’importantes révisions sur les statistiques de dette publique héritées du régime de Macky Sall, Dakar négocie âprement le retour à un programme avec le FMI, indispensable à la crédibilité de sa signature souveraine sur les marchés internationaux. Tout retard dans l’adoption de la loi de finances 2027 pèserait directement sur les décaissements et sur le financement du programme phare évoqué à Bambey : des bourses familiales ciblant un million de ménages.

Recomposition de la majorité et scénario de dissolution

La tonalité du meeting a laissé affleurer un scénario que l’entourage présidentiel n’écarte plus : une dissolution de l’Assemblée nationale pour rebattre les cartes, piste défendue par Moussa Balla Fofana. La Constitution sénégalaise, dans son article 87, permet au chef de l’État de dissoudre l’Assemblée après deux ans d’exercice, délai qui sera atteint mi-2026. L’option, politiquement risquée, supposerait qu’une alliance autour de Kiiraay et d’autres soutiens de Bassirou Diomaye Faye soit suffisamment structurée pour l’emporter.

Abdourahmane Diouf a déjà posé un jalon pour la suite : « Le président veut que vous l’accompagniez pour un second mandat et j’espère que Bambey est prêt pour ça. » L’invocation d’une réélection, à mi-mandat d’un septennat entamé en 2024, trahit une accélération du calendrier politique. Alioune Badara Dione, lui, a tenu à inscrire son engagement dans le registre de la conviction : « Personne n’a reçu de l’argent pour être ici. Notre politique est basée sur des actes concrets, pas sur des paroles en l’air. » Reste à mesurer, dans les prochaines semaines, si le ralliement de Bambey annonce une vague ou demeure un épisode isolé de la vie politique sénégalaise.

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