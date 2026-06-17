Kobé-Kobé : le Gabon mise sur le fer pour l’après-pétrole

Le déclin de la production pétrolière gabonaise n’est plus un sujet de débat. Les statistiques le confirment, les bailleurs en tiennent compte, et l’exécutif lui-même n’en fait plus mystère. Dans ce contexte de contraction tendancielle de la rente, le projet de fer de Kobé-Kobé est érigé en pivot stratégique, présenté comme la promesse d’une diversification longtemps repoussée. Le récit officiel insiste sur la rupture, sur l’idée d’un Gabon capable de troquer ses puits contre des mines pour préserver son rang régional.

Kobé-Kobé, vitrine d’un Gabon en quête d’après-pétrole

La symbolique du gisement est forte. Pendant des décennies, l’économie gabonaise a vécu au rythme des cours du brut, avec des recettes budgétaires lourdement adossées aux hydrocarbures. La baisse continue des volumes extraits, conjuguée à la volatilité des marchés, contraint désormais Libreville à accélérer la valorisation de ses ressources minérales. Le fer, à côté du manganèse déjà exploité à Moanda par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), apparaît comme le candidat naturel à cette relève.

Les autorités présentent Kobé-Kobé comme une vitrine, voire un manifeste industriel. Le projet est censé démontrer que le pays peut attirer des capitaux, structurer une filière nouvelle et générer des emplois qualifiés en dehors du secteur des hydrocarbures. Le discours est cohérent avec l’ambition affichée par les nouvelles autorités de transition de rebâtir un appareil productif moins dépendant du baril, dans la continuité des grandes orientations économiques annoncées depuis 2023.

Du baril au minerai : une rupture de modèle en trompe-l’œil ?

Reste une question dérangeante. Substituer le fer au pétrole, est-ce véritablement changer de modèle ou simplement changer de matière première ? La logique économique sous-jacente demeure celle de l’exportation d’un produit brut, peu transformé, dont la valeur ajoutée se capte essentiellement en aval de la chaîne, hors des frontières nationales. Le risque d’une nouvelle rente, exposée aux cycles mondiaux et aux arbitrages des grands sidérurgistes asiatiques, est réel.

L’expérience du manganèse devrait inviter à la prudence. Malgré des décennies d’exploitation, la transformation locale reste embryonnaire et la part du secteur dans la création d’emplois directs demeure modeste au regard de sa contribution aux exportations. Reproduire ce schéma avec le fer, sans imposer en amont des obligations strictes de contenu local, de transformation et de partage de la valeur, reviendrait à reconduire les travers du modèle pétrolier sous une autre étiquette.

La réussite de Kobé-Kobé se jugera donc moins au tonnage extrait qu’à la capacité de l’État à structurer un écosystème industriel autour du gisement. Cela suppose des infrastructures ferroviaires et portuaires adaptées, un cadre fiscal négocié avec fermeté, des engagements vérifiables sur la formation et la sous-traitance nationale, et une transparence accrue sur les flux financiers générés. Sans ces garde-fous, le fer ne sera qu’un substitut comptable au pétrole, pas une métamorphose économique.

Souveraineté minière et conditions d’une transformation réelle

La question de la souveraineté est centrale. Dans un marché mondial du fer dominé par quelques majors et marqué par la concurrence frontale entre la Guinée, l’Australie et le Brésil, le Gabon devra peser ses choix de partenaires. Le précédent du gisement guinéen de Simandou, longtemps bloqué par des arbitrages géopolitiques, illustre la complexité d’un secteur où la diplomatie économique pèse autant que la qualité du minerai.

Libreville dispose toutefois d’atouts. Sa stabilité institutionnelle relative, sa façade maritime et son expérience minière constituent des avantages comparatifs dans le bassin du Congo. Encore faut-il les convertir en levier de négociation, plutôt qu’en concession précipitée à des investisseurs pressés de sécuriser un approvisionnement en minerai à haute teneur. Le calendrier de mise en production, les modalités de partage des revenus et la place réservée aux PME gabonaises seront autant d’indicateurs scrutés par les analystes.

La diversification proclamée ne deviendra tangible que si Kobé-Kobé s’inscrit dans une stratégie industrielle d’ensemble, articulée avec la forêt, l’agro-industrie et les services à haute valeur ajoutée. À défaut, le passage du baril au minerai relèvera davantage de la communication politique que d’un véritable changement de paradigme. Selon Gabon Review.

Pour aller plus loin

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