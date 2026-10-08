Le Burkina Faso lève 40 milliards FCFA sur le marché de l’UMOA

Le Trésor public du Burkina Faso vient de boucler une levée de 40 milliards de francs CFA sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). L’opération, adossée à l’épargne des investisseurs institutionnels de la zone, s’inscrit dans la stratégie de financement budgétaire déployée par Ouagadougou depuis la fermeture partielle de ses guichets extérieurs traditionnels. Elle confirme la place centrale qu’occupe désormais le marché régional dans l’architecture de la dette souveraine burkinabè.

Une mobilisation qui conforte la stratégie de financement régional

Au fil des émissions, le Burkina Faso s’est imposé comme l’un des émetteurs les plus actifs du compartiment des titres publics animé par UMOA-Titres. Cette agence, basée à Dakar, organise les adjudications pour le compte des huit États membres de l’union monétaire. L’opération de 40 milliards de francs CFA, soit environ 61 millions d’euros, s’ajoute à une série de sorties régulières destinées à couvrir les besoins de trésorerie de l’État et à refinancer la dette arrivant à échéance.

Depuis la suspension de plusieurs programmes de coopération extérieure consécutive aux changements politiques intervenus à Ouagadougou, le gouvernement de transition dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré a renforcé sa dépendance au marché sous-régional. Les banques commerciales de la zone, les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion restent les principaux souscripteurs, attirés par des rendements supérieurs à ceux offerts par les émetteurs mieux notés de l’union, comme la Côte d’Ivoire ou le Sénégal.

Un signal pour les investisseurs institutionnels de la zone

La capacité du Trésor burkinabè à boucler ses opérations traduit la confiance maintenue par les investisseurs régionaux, malgré la prime de risque exigée. Les taux servis sur les titres burkinabè demeurent sensiblement plus élevés que la moyenne de l’union, reflet d’une perception du risque souverain tendue par le contexte sécuritaire. Cette prime n’a toutefois pas découragé les souscripteurs, qui continuent de participer activement aux adjudications hebdomadaires pilotées par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Pour les gestionnaires d’actifs de l’union, les titres publics burkinabè offrent un couple rendement-risque particulier dans un marché où les opportunités de diversification restent limitées. La profondeur du compartiment souverain régional, estimée à plusieurs milliers de milliards de francs CFA en encours, permet d’absorber ces émissions sans tension majeure sur la liquidité bancaire. Reste que la concentration des portefeuilles institutionnels sur un petit nombre d’émetteurs souverains alimente des débats récurrents sur la gestion du risque systémique au sein de l’union.

Enjeux budgétaires et perspectives pour Ouagadougou

Les ressources mobilisées serviront à couvrir les dépenses prioritaires de l’État, notamment les charges de fonctionnement, les investissements sécuritaires et le service de la dette. Le gouvernement burkinabè a maintes fois rappelé que l’effort de guerre contre les groupes armés mobilise une part croissante des recettes publiques, imposant un recours accru à l’endettement intérieur. Cette orientation a conduit à un alourdissement de la charge d’intérêts dans le budget national.

Dans le même temps, les autorités burkinabè s’efforcent d’allonger la maturité moyenne de leur dette pour lisser le profil de remboursement. Les émissions récentes ont ainsi alterné entre bons du Trésor à court terme et obligations assimilables du Trésor de plus longue durée. Cette stratégie vise à réduire la pression sur la trésorerie et à ancrer les anticipations des investisseurs sur un horizon plus large.

La poursuite de ces opérations dépendra toutefois de l’évolution de la notation implicite du Burkina Faso sur le marché régional et de la trajectoire budgétaire validée par la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Les prochaines adjudications permettront de mesurer l’appétit des investisseurs pour le papier burkinabè à mesure que les besoins de financement de l’État se précisent pour l’exercice en cours. Selon Financial Afrik.

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