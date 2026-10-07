Shelter Afrique lève 60 milliards FCFA sur le marché UEMOA

Shelter Afrique Development Bank (ShafDB) a bouclé avec succès une levée obligataire de 60 milliards de francs CFA, soit près de 91 millions d’euros, sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cette opération, orientée vers le financement du logement abordable, marque une nouvelle incursion de l’institution panafricaine basée à Nairobi dans la zone franc, confirmant la profondeur croissante de l’épargne régionale et sa capacité à absorber des émetteurs multilatéraux. Le produit de l’emprunt sera canalisé vers des programmes immobiliers destinés aux ménages à revenus modestes et intermédiaires dans les huit pays membres de l’union.

Une signature multilatérale confirmée sur le marché régional

L’opération témoigne de la crédibilité acquise par Shelter Afrique auprès des investisseurs institutionnels ouest-africains, au premier rang desquels les banques, compagnies d’assurance et caisses de retraite. Fondée en 1982 à l’initiative d’États africains, de la Banque africaine de développement (BAD) et de l’Africa Reinsurance Corporation, l’institution a mué en banque de développement spécialisée pour renforcer sa capacité d’intervention. Son modèle repose sur le refinancement d’opérateurs locaux et sur le co-investissement dans des projets structurants dédiés à l’habitat.

Sur un marché UEMOA dominé par les émissions souveraines des États membres, l’arrivée récurrente de signatures supranationales offre aux gérants d’actifs une opportunité de diversification bienvenue. Les 60 milliards levés viennent s’ajouter aux lignes déjà portées par l’émetteur sur le compartiment régional, et consolident son profil de signature de référence pour les projets sociaux. La structuration de l’opération, confiée à des arrangeurs agréés par le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF), illustre la montée en gamme de l’ingénierie financière à Abidjan et Dakar.

Le déficit de logements, défi systémique en Afrique de l’Ouest

L’Afrique subsaharienne concentre certains des déficits de logements les plus prononcés au monde. Les grandes métropoles de la région, Abidjan, Dakar, Bamako ou Lomé, affichent une croissance démographique urbaine supérieure à 4% par an, alimentant une pression continue sur le foncier et les prix du bâti. Les besoins annuels en logements neufs se chiffrent en centaines de milliers d’unités, alors que l’offre formelle reste largement en deçà, laissant une large place à l’habitat précaire et aux lotissements informels.

Dans ce contexte, l’intervention de Shelter Afrique vise à combler le chaînon manquant entre les banques commerciales, souvent réticentes à immobiliser des ressources longues, et les promoteurs privés en quête de financement patient. L’institution cible prioritairement le segment du logement dit abordable, c’est-à-dire des unités accessibles aux fonctionnaires, employés du secteur formel et classes moyennes émergentes. Son action complète celle d’organismes nationaux tels que la Banque de l’habitat du Sénégal ou la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA), basée à Lomé.

Un signal pour la mobilisation de l’épargne longue

L’opération intervient à un moment où les autorités régionales cherchent à orienter davantage l’épargne domestique vers le financement d’infrastructures productives et sociales. La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et le CREPMF plaident pour un allongement de la maturité des titres émis et pour une diversification des émetteurs, afin de réduire la dépendance aux financements extérieurs libellés en devises. L’émission de Shelter Afrique, libellée en FCFA, s’inscrit dans cette logique de dédollarisation partielle du financement du développement.

Pour les investisseurs institutionnels de la zone, l’arbitrage est également intéressant. La signature de l’émetteur, adossée à ses actionnaires souverains et multilatéraux, offre un couple rendement-risque attractif comparé aux titres purement souverains de certains États membres. Reste à transformer ces ressources mobilisées en livraisons effectives de logements, défi opérationnel qui dépend autant de la disponibilité du foncier viabilisé que de la solvabilité finale des acquéreurs. Les prochaines étapes du déploiement du capital levé seront scrutées par les promoteurs et bailleurs sociaux de la région.

Selon Financial Afrik, l’opération confirme le repositionnement stratégique de Shelter Afrique Development Bank sur le marché ouest-africain.

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