Sifiso Falala, figure clé de la future agence de notation AfCRA

Portée par l’Union africaine et l’African Peer Review Mechanism (APRM), l’Africa Credit Rating Agency (AfCRA) entre dans sa phase opérationnelle. Au cœur de ce dispositif, un homme focalise désormais l’attention des milieux financiers africains : Sifiso Falala, promoteur sud-africain impliqué de longue date dans la structuration du projet. Sa trajectoire éclaire les choix stratégiques qui façonneront la nouvelle institution, pensée comme un contrepoids aux agences Moody’s, S&P et Fitch.

Une agence panafricaine de notation pour corriger un biais structurel

Depuis plusieurs années, les capitales africaines dénoncent un surcoût systématique de leur financement, imputé en partie aux méthodologies des trois grandes agences internationales. Les travaux conduits sous l’égide du PNUD estiment à plusieurs milliards de dollars par an le manque à gagner lié à des notations jugées défavorables. L’AfCRA se présente comme la réponse institutionnelle à ce constat, avec l’ambition d’offrir une lecture du risque souverain davantage ajustée aux réalités économiques du continent.

Le projet, discuté lors de plusieurs sommets de l’Union africaine, doit démarrer ses activités à partir de 2025, avec un objectif de pleine capacité opérationnelle à horizon rapproché. Son modèle économique, sa gouvernance et son indépendance vis-à-vis des émetteurs souverains constituent autant de dossiers sensibles. C’est précisément dans cette phase charnière que le rôle de Sifiso Falala devient déterminant.

Sifiso Falala, un parcours entre conseil stratégique et influence institutionnelle

Dirigeant du cabinet Pan-African Investment and Research Services (PAIRS), basé à Johannesburg, Sifiso Falala s’est imposé comme l’un des architectes opérationnels de l’AfCRA. Son cabinet a été associé aux études de faisabilité et à la définition du cadre méthodologique de la future agence, ce qui lui confère une position d’influence rare dans l’écosystème financier africain. Cette proximité avec le projet depuis sa genèse soulève, selon Financial Afrik, des interrogations légitimes sur l’articulation entre conseil, promotion et future gouvernance de l’institution.

Le profil de l’intéressé combine expertise en recherche économique et longue familiarité avec les cercles de l’APRM. Peu exposé médiatiquement, il bénéficie en revanche d’un réseau dense auprès des ministères des Finances et des banques centrales du continent. Sa capacité à fédérer autour d’un projet complexe, impliquant des États aux intérêts parfois divergents, explique largement son positionnement actuel.

Gouvernance, indépendance et crédibilité : les défis d’un démarrage

La réussite de l’AfCRA se jouera moins sur la qualité technique de ses analyses que sur la perception de son indépendance par les investisseurs internationaux. Les marchés obligataires, en particulier les gestionnaires d’actifs opérant depuis Londres, New York ou Singapour, exigent des signaux clairs : séparation stricte entre actionnaires, émetteurs notés et équipes d’analyse, publication transparente des méthodologies, mécanismes robustes de prévention des conflits d’intérêts. Toute ambiguïté sur ces points fragiliserait la portée des notations émises.

Dans ce contexte, l’implication historique d’un même acteur dans la conception, la promotion puis potentiellement l’exploitation de l’agence attire l’attention des observateurs. Plusieurs analystes rappellent que les grandes agences internationales ont elles-mêmes construit leur crédibilité sur des décennies, en acceptant des contrôles stricts de la Securities and Exchange Commission américaine et de l’European Securities and Markets Authority. L’AfCRA devra franchir des étapes comparables si elle veut voir ses notations prises en compte dans les décisions d’allocation des investisseurs institutionnels.

Le financement de la structure constitue un autre point de vigilance. Un adossement trop marqué à des États membres pourrait brouiller la lecture de son indépendance, tandis qu’un modèle fondé sur les émetteurs eux-mêmes reproduirait les biais reprochés aux acteurs occidentaux. La formule retenue, encore en discussion, dira beaucoup des véritables marges de manœuvre de la future agence.

Un test politique autant que financier pour le continent

Au-delà de la trajectoire personnelle de Sifiso Falala, le lancement de l’AfCRA constitue un test de maturité pour l’architecture financière africaine. L’initiative s’inscrit dans un mouvement plus large de recherche de souveraineté, aux côtés de la Zone de libre-échange continentale africaine et des projets d’intégration monétaire régionaux. Son succès dépendra de la capacité des promoteurs à conjuguer ambition panafricaine et exigence technique.

Reste que la crédibilité d’une agence de notation se construit dans la durée, à travers la pertinence de ses prévisions et la rigueur de son indépendance. Les prochains mois, décisifs pour la structuration définitive de l’AfCRA, diront si l’outil remplit sa promesse initiale ou s’il reproduit, à une échelle différente, les travers qu’il entend corriger. Selon Financial Afrik.

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