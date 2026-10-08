Le Pentagone ordonne au CENTCOM de préparer une reprise de la guerre contre l’Iran

Le Pentagone aurait transmis au Commandement central des forces américaines (CENTCOM) la consigne de finaliser l’ensemble des dispositifs opérationnels nécessaires à une possible reprise de la guerre contre l’Iran. L’information, attribuée au site américain Axios et reprise par le quotidien libanais Al Akhbar, intervient dans un climat déjà tendu entre Washington et Téhéran, plusieurs mois après les frappes conduites par les États-Unis contre des sites nucléaires iraniens. Elle traduit un durcissement de la posture militaire américaine dans la région et pourrait peser lourd sur l’équilibre déjà fragile du Moyen-Orient.

Une directive opérationnelle du Pentagone au CENTCOM

Selon le site Axios, l’ordre émis par le département de la Défense ne constitue pas une décision politique de lancer une offensive, mais une mise en condition. Il s’agit de disposer, à bref délai, de l’ensemble des plans, moyens et déploiements susceptibles d’être activés si la Maison-Blanche venait à trancher dans ce sens. Le CENTCOM, dont la zone de responsabilité couvre le Golfe, le Levant et la Corne de l’Afrique, est l’échelon directement en charge d’une telle planification.

Cette instruction s’inscrit dans la continuité des frappes américaines menées au printemps contre plusieurs installations liées au programme nucléaire iranien, opération qui avait marqué un palier dans l’implication directe de Washington face à Téhéran. Depuis, la question de la portée réelle des dégâts infligés aux sites visés reste disputée, de même que celle de la capacité de la République islamique à reconstituer rapidement ses capacités sensibles.

Un signal politique autant que militaire

La publication de cette information par un média généralement bien introduit dans les cercles sécuritaires américains n’est pas anodine. Elle alimente une forme de diplomatie coercitive : afficher la crédibilité d’une option militaire pour peser sur la posture iranienne, qu’il s’agisse du dossier nucléaire, du soutien aux forces alliées de Téhéran dans la région ou de la navigation dans le détroit d’Ormuz. La divulgation de préparatifs militaires est, en soi, un instrument de pression.

Pour Téhéran, l’annonce intervient à un moment délicat. Le gouvernement iranien doit composer avec les conséquences économiques des sanctions américaines, les pertes subies par ses relais régionaux et un débat interne récurrent sur l’opportunité d’une relance d’un cadre de négociation avec Washington. L’évocation d’une reprise possible du conflit tend à refermer la fenêtre diplomatique, du moins dans l’immédiat, et à renforcer les courants partisans d’une consolidation militaire défensive.

Des répercussions directes pour le Golfe et l’Afrique du Nord

Les capitales du Golfe suivent de près ce type de signaux. Riyad, Abou Dhabi, Doha et Mascate avaient, lors de la précédente séquence, multiplié les démarches pour éviter que leur territoire ne devienne une cible ou une base logistique assumée d’une offensive américaine. Une nouvelle montée en tension pèserait immédiatement sur les cours du pétrole, sur les primes de risque assurantielles dans le détroit d’Ormuz et, par ricochet, sur les approvisionnements énergétiques de plusieurs économies africaines importatrices.

Les pays d’Afrique du Nord, en particulier l’Égypte, dont l’économie dépend fortement du trafic du canal de Suez et des recettes qui en découlent, sont également exposés. Toute escalade dans le Golfe se traduirait par un surcoût logistique sur les routes maritimes reliant l’Asie à la Méditerranée, dans un contexte déjà fragilisé par les attaques houthistes des deux dernières années en mer Rouge. Pour les États du Sahel importateurs d’hydrocarbures raffinés, un choc pétrolier prolongé compliquerait des équilibres budgétaires déjà sous contrainte.

Reste que l’ordre évoqué par Axios demeure, à ce stade, un outil de planification. Rien n’indique, dans les éléments publiés, que la Maison-Blanche ait arrêté une décision politique de recourir à la force. L’intervalle entre une préparation militaire et son déclenchement effectif constitue précisément l’espace dans lequel s’exerce la pression diplomatique sur Téhéran. Selon Al Akhbar, citant Axios, cette préparation s’inscrit dans un dispositif pensé pour être activable à très court préavis.

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