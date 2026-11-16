Le Sénégal articule Dakar, Ndayane et Bargny-Sendou en réseau portuaire

Le hub portuaire sénégalais se dessine autour d’une spécialisation assumée de chaque site. Devant les participants du Tourism Investment Forum (TIF), le directeur général du Port autonome de Dakar, Doune Pathé Mbengue, a esquissé un schéma à quatre niveaux : reconfiguration du port historique de Dakar, montée en gamme du site de Ndayane, repositionnement de Bargny-Sendou sur les vracs et les minerais, et activation d’un maillage secondaire via Saint-Louis et Ziguinchor. L’ensemble est présenté comme un volet opérationnel de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

La cohérence du dispositif tient à la répartition des flux. Le port de Dakar, saturé et enserré dans le tissu urbain, conserverait un rôle de centre logistique et de place de services. Ndayane, à une cinquantaine de kilomètres au sud, est appelé à passer d’un terminal à conteneurs unique à une plateforme multi-terminaux. Bargny-Sendou, dont les premières infrastructures ont été lancées il y a près d’une décennie, se verrait confirmé dans sa vocation minéralière et vraquière, au service notamment des filières phosphates, clinker et hydrocarbures.

Ndayane et DP World, pivot du pari conteneurs

Le site de Ndayane constitue la pièce maîtresse du dispositif. L’accord conclu en 2020 entre l’État du Sénégal et l’opérateur émirati DP World prévoyait un investissement de l’ordre de 1,13 milliard de dollars pour une première phase, avec un objectif de tirant d’eau supérieur à 18 mètres, capable d’accueillir les porte-conteneurs de dernière génération. En annonçant le passage à une logique multi-terminaux, le PAD acte que le projet initial, pensé comme un terminal à conteneurs, ne suffira pas à capter la diversité des flux visés.

« On va devoir passer du terminal à conteneurs à plusieurs autres terminaux sur Ndayane », a résumé Doune Pathé Mbengue. La formule ouvre la porte à des terminaux dédiés aux rouliers, aux hydrocarbures ou encore à des trafics spécialisés, à l’image de ce que Tanger Med a réussi à agréger sur la façade nord-africaine. Le port marocain a franchi le cap des 8,6 millions d’équivalents vingt pieds (EVP) traités en 2023, ce qui en fait la première plateforme conteneurs du continent, loin devant Durban et Port-Saïd.

Pour le Sénégal, la cible est double : récupérer le trafic de transbordement aujourd’hui capté par Tanger Med et Algésiras, et renforcer l’approvisionnement de l’hinterland sahélien. Le Mali, le Burkina Faso et, dans une moindre mesure, le Niger constituent des marchés captifs dont les flux se répartissent entre Dakar, Abidjan, Lomé, Tema et Cotonou. Le port d’Abidjan, qui revendique un trafic global proche de 30 millions de tonnes et plus de 1,5 million d’EVP, reste la référence régionale à dépasser.

Bargny-Sendou, l’équation des vracs et des riverains

Le repositionnement du projet de Bargny-Sendou traduit une réorientation industrielle. « On va reconfigurer le projet Bargny-Sendou pour donner plus de poids à ce port minéralier et vraquier », a indiqué le directeur général du PAD. Le site, dont la construction a été entamée en 2016 par un consortium conduit par des partenaires turcs et sénégalais, doit soulager Dakar des trafics les plus polluants : ciment, charbon, phosphates, hydrocarbures.

L’enjeu dépasse la logistique. Les populations de la commune de Bargny, déjà confrontées à l’érosion côtière et à la proximité d’une centrale à charbon, réclament depuis plusieurs années des garanties sur les compensations foncières et les études d’impact environnemental. La réussite du projet portuaire sénégalais dépendra aussi de la capacité de l’État à sécuriser l’acceptabilité sociale du site, sous peine de recours juridiques susceptibles d’en retarder la mise en service.

Un maillage national et une façade atlantique à valoriser

En complément, les ports secondaires de Saint-Louis et Ziguinchor sont intégrés au schéma. Le premier doit accompagner l’exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim, partagé avec la Mauritanie, dont les premières livraisons ont démarré en 2024. Le second, en Casamance, joue un rôle désenclavant pour une région longtemps marginalisée par le conflit et par la coupure géographique avec le nord du pays.

« Nous avons une position extraordinaire sur l’Atlantique qui nous donne cette grande opportunité que d’autres pays d’Afrique n’ont pas », a souligné Doune Pathé Mbengue. L’argument géographique, souvent avancé par Dakar, se heurte néanmoins à la concurrence structurée de Tanger Med au nord et d’Abidjan au sud. Reste à connaître le montant global du programme d’investissement, encore en cours de finalisation par les équipes techniques du PAD, et le calendrier précis de livraison des terminaux de Ndayane, deux paramètres déterminants pour la crédibilité du dispositif auprès des armateurs internationaux.

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