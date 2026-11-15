RDC : la Banque centrale resserre l’étau sur les règlements cash en devises

La Banque centrale du Congo (BCC) s’apprête à franchir une étape politique autant que technique. L’institution monétaire de Kinshasa prépare le secteur bancaire à l’application prochaine d’une mesure interdisant les règlements cash libellés en devises étrangères sur le territoire de la République démocratique du Congo. Les établissements commerciaux sont invités à adapter leurs procédures internes, leurs systèmes d’information et leur offre de guichet, en vue d’un basculement vers la monnaie nationale pour une part aujourd’hui minoritaire des transactions.

Une dédollarisation qui cherche ses leviers en RDC

Le contexte macroéconomique congolais reste l’un des plus dollarisés du continent. Depuis les hyperinflations des années 1990, qui avaient pulvérisé la confiance dans le zaïre puis dans le jeune franc congolais émis en 1998, les ménages comme les entreprises se sont réfugiés dans le billet vert pour les transactions significatives. Les estimations publiques des dernières années situent la part des dépôts bancaires en devises au-delà de 80 %, et l’essentiel des règlements immobiliers, scolaires privés et commerciaux de gros s’effectue en dollars américains, souvent de la main à la main.

Cette réalité limite la portée de la politique monétaire conduite par la BCC. Lorsque l’institut d’émission relève son taux directeur pour contenir l’inflation, le signal ne se propage qu’imparfaitement dans une économie où le crédit, l’épargne et le cash dominant échappent à la monnaie nationale. La fin programmée des paiements en espèces en devises vise précisément à réintroduire le franc congolais dans la circulation quotidienne, condition préalable à une politique monétaire véritablement souveraine.

Le précédent angolais et les leçons régionales

La RDC n’est pas la première économie d’Afrique centrale à tenter l’exercice. L’Angola voisin a engagé dès 2012 une stratégie de dédollarisation articulée autour d’une obligation progressive de facturation en kwanza, notamment dans le secteur pétrolier. Les résultats y ont été contrastés : la part des dépôts en devises a reflué, mais au prix de tensions sur la liquidité en dollars et d’un développement de circuits parallèles. Plus près, la Zone monétaire commune ouest-africaine, structurée autour du franc CFA, offre un cas opposé où la convertibilité et la parité fixe ont historiquement limité l’attrait du dollar comme réserve de valeur domestique.

Pour Kinshasa, l’enjeu consiste à éviter l’écueil angolais tout en tenant compte de la spécificité du marché congolais : une large informalité, un réseau bancaire encore peu dense rapporté aux 100 millions d’habitants, et une exposition structurelle aux recettes minières libellées en devises. Le secteur extractif, moteur budgétaire du pays, continuera logiquement d’encaisser ses exportations en dollars, ce qui oblige la BCC à distinguer soigneusement les opérations visées par la future interdiction.

Les banques commerciales en première ligne

Les établissements de place se retrouvent au cœur du dispositif. Leur rôle consistera à orienter la clientèle vers des moyens de paiement scripturaux en franc congolais ou en devises, cartes, virements, mobile money, et à proposer des solutions de conversion lisibles. La bancarisation, estimée autour de 15 % de la population adulte selon les derniers travaux de la Banque mondiale, constitue à ce titre un plafond opérationnel. Sans montée en puissance rapide des comptes et des terminaux, l’interdiction risque de se heurter à la réalité d’une économie majoritairement cash.

La communication autour de la réforme, portée notamment par le vice-gouverneur André Wameso, insiste sur l’accompagnement du secteur plutôt que sur la sanction immédiate. Les banques sont invitées à réviser leurs tarifs de change, à sécuriser l’approvisionnement en francs congolais et à adapter leurs agences. La question du calendrier précis, du seuil éventuel au-delà duquel l’interdiction s’appliquerait, et du régime de sanctions, reste à préciser par voie d’instruction.

Reste que l’essentiel se jouera sur la confiance. Tant que le taux de change du franc congolais face au dollar demeurera volatil, les agents économiques continueront de considérer le billet vert comme une assurance contre l’inflation. La réussite de la réforme dépendra donc moins de sa rédaction juridique que de la capacité de la BCC à stabiliser durablement la monnaie nationale et à démontrer qu’elle offre une alternative crédible au cash en devises.

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