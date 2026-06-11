Yango présente sa stratégie pour les services urbains numériques à Abidjan

À Abidjan, Yango Group a fait de la capitale économique ivoirienne la vitrine de sa stratégie africaine en matière de services urbains numériques. Le 4 juin 2026, la plateforme technologique a réuni plus de deux cents dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, hauts fonctionnaires et spécialistes des technologies à l’occasion de son Innovation Day 2026. L’événement a servi de cadre à la présentation des outils déployés par le groupe sur le continent et au dévoilement d’une série d’initiatives ciblant l’entrepreneuriat local, la formation aux métiers numériques et le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME).

L’opérateur, déjà implanté dans plusieurs marchés africains via ses applications de mobilité et de livraison, entend désormais inscrire son action dans une logique d’écosystème. La Côte d’Ivoire, qui concentre une population urbaine en forte croissance et un tissu de start-up dynamique, apparaît comme un point d’ancrage stratégique pour cette montée en gamme.

Abidjan, laboratoire des services urbains numériques en Afrique de l’Ouest

Le choix d’Abidjan ne doit rien au hasard. La métropole ivoirienne abrite près de six millions d’habitants et concentre une part déterminante du PIB national. Ses besoins en mobilité urbaine, en logistique du dernier kilomètre et en cartographie numérique nourrissent une demande structurelle pour les plateformes de type Yango, Uber ou inDrive. La compétitivité des grandes villes africaines se joue désormais largement sur la qualité de leurs infrastructures numériques de service, à mesure que l’urbanisation s’accélère et que les classes moyennes adoptent des usages connectés.

Lors de la rencontre, Yango Group a présenté l’éventail de ses technologies, qui couvre la mobilité partagée, la livraison à la demande, la cartographie, la logistique et plusieurs briques d’intelligence artificielle appliquées à la gestion urbaine. Ces outils, conçus à l’origine pour des marchés émergents, sont progressivement adaptés aux contraintes locales, qu’il s’agisse de la densité du trafic abidjanais, de la fragmentation des modes de paiement ou de la diversité des langues d’usage.

Entrepreneuriat, PME et formation : un repositionnement assumé

Au-delà de la démonstration technologique, l’Innovation Day 2026 a marqué un tournant dans le discours du groupe. Plusieurs initiatives locales ont été annoncées autour de l’accompagnement des PME ivoiriennes, de la création d’emplois indirects via les services connectés et du soutien aux jeunes pousses positionnées sur la chaîne de valeur du numérique urbain. La formation aux métiers du digital figure également parmi les axes mis en avant, avec une attention portée aux profils techniques recherchés par les opérateurs de plateformes.

Cette inflexion répond à une attente exprimée de longue date par les régulateurs africains. Les plateformes étrangères opérant sur le continent sont régulièrement appelées à démontrer leur contribution à l’économie réelle, au-delà des seules commissions prélevées sur les courses ou les livraisons. En affichant un agenda articulé autour de l’emploi local et du transfert de compétences, Yango anticipe les exigences croissantes des autorités ivoiriennes et de leurs homologues régionaux en matière de contenu local numérique.

Une bataille concurrentielle qui se durcit sur le continent

Le marché des services urbains numériques attise les convoitises. Outre Yango, des acteurs comme Bolt, Heetch, Uber ou inDrive se disputent les grandes métropoles ouest-africaines, tandis que des champions locaux émergent dans la livraison et la logistique. La capacité à fidéliser les chauffeurs partenaires, à proposer des moyens de paiement adaptés et à nouer des alliances avec les autorités municipales constitue désormais un avantage compétitif décisif.

Pour le groupe, l’enjeu consiste à transformer une présence applicative en infrastructure de services intégrée, capable de générer des revenus diversifiés et de résister aux cycles réglementaires. Les annonces faites à Abidjan suggèrent une volonté de bâtir une relation plus dense avec l’écosystème ivoirien, en s’appuyant sur les PME, les développeurs locaux et les pouvoirs publics. Reste à mesurer, dans les prochains trimestres, la traduction concrète de ces engagements en investissements, en emplois et en partenariats opérationnels.

Le succès du pari dépendra aussi de la capacité de la plateforme à s’inscrire durablement dans la trajectoire de souveraineté numérique défendue par les États de la sous-région. Selon Financial Afrik, l’événement abidjanais a confirmé l’ambition du groupe d’accélérer le développement de ses services urbains numériques sur le continent.

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