Libreville lance le paiement mobile des taxes au marché Mont-Bouët

La mairie de Libreville a engagé la digitalisation du recouvrement des taxes commerciales au marché Mont-Bouët, plaque tournante de l’économie informelle gabonaise. Le dispositif, présenté comme une première à l’échelle municipale, repose sur le paiement mobile via les opérateurs de monnaie électronique présents au Gabon. L’objectif affiché est double : sécuriser les recettes fiscales locales et offrir aux commerçants un mode de règlement plus rapide que la collecte manuelle pratiquée jusqu’ici.

Mont-Bouët, laboratoire de la fiscalité numérique gabonaise

Le choix du marché Mont-Bouët n’a rien d’anodin. Cœur battant du commerce libreville, le site concentre plusieurs milliers de vendeurs et brasse quotidiennement des volumes financiers que la municipalité peinait à capter de manière exhaustive. Le recouvrement traditionnel, assuré par des agents collecteurs, exposait la mairie à des pertes de recettes, à des contestations de quittances et à des risques de détournements. La bascule vers le mobile money entend précisément réduire ces angles morts en générant une traçabilité instantanée de chaque transaction.

Pour les autorités municipales, l’enjeu dépasse la simple modernisation administrative. Les recettes fiscales locales restent un levier déterminant pour financer l’entretien des marchés, l’assainissement urbain et les services de proximité. Or, le manque à gagner lié aux paiements informels grève chroniquement les budgets communaux des grandes villes d’Afrique centrale. En digitalisant la collecte, Libreville s’aligne sur une tendance déjà éprouvée à Abidjan, Dakar ou Kigali, où les municipalités ont adossé leur fiscalité aux portefeuilles électroniques.

Une réponse à la fragilité du recouvrement municipal

Le déploiement intervient dans un contexte où le Gabon, sous la transition politique en cours, cherche à reconstruire la crédibilité de ses administrations publiques. La fiscalité locale figure parmi les chantiers prioritaires, tant elle conditionne la capacité des mairies à délivrer des services tangibles aux administrés. Le paiement mobile présente l’avantage de court-circuiter les intermédiations physiques susceptibles de générer des fuites budgétaires. Il offre en parallèle aux commerçants un justificatif numérique opposable, susceptible de fluidifier leurs rapports avec l’administration.

Concrètement, les vendeurs du marché peuvent désormais s’acquitter de leurs taxes journalières ou mensuelles depuis leur téléphone, sans transit par un agent collecteur. Le mécanisme repose sur les infrastructures déjà déployées par les opérateurs télécoms gabonais, qui ont fait du mobile money l’un de leurs principaux relais de croissance. La pénétration de la monnaie électronique au Gabon, portée notamment par Airtel Money et Moov Money, offre un terreau favorable à ce type de basculement.

Un test grandeur nature pour la souveraineté budgétaire locale

Reste que le succès du dispositif dépendra de plusieurs paramètres. L’adhésion des commerçants, dont une partie demeure attachée au cash pour des raisons culturelles ou pratiques, constituera le premier indicateur. La fiabilité technique de la chaîne de paiement, incluant la disponibilité du réseau et la lisibilité des reçus électroniques, sera scrutée de près. Par ailleurs, la capacité de la mairie à intégrer ces flux dans une comptabilité publique réellement consolidée déterminera l’impact budgétaire de la réforme.

Au-delà de Mont-Bouët, l’expérience pourrait être étendue à d’autres marchés de la capitale, voire à d’autres communes du pays, si les premiers résultats s’avèrent probants. La trajectoire est familière : plusieurs villes africaines ont commencé par un site pilote avant de généraliser le paiement digital à l’ensemble de leurs recettes non fiscales. Pour Libreville, l’opération constitue un test grandeur nature de sa capacité à conjuguer transformation numérique et discipline budgétaire.

Le projet s’inscrit également dans une logique régionale. La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) encourage depuis plusieurs années l’essor de la monnaie électronique pour réduire la dépendance au cash et élargir l’assiette fiscale. La démarche librevilloise contribue, à son échelle, à cet agenda. Selon Info241, le dispositif vient d’être officiellement lancé au marché Mont-Bouët.

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