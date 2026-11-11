Nexttel : Viettel porte 7,3 milliards FCFA d’engagements au Cameroun

Les documents comptables trimestriels de Viettel Global Investment, actionnaire à 70 % de Viettel Cameroon exploitant la marque Nexttel, confirment la persistance d’une exposition camerounaise que le groupe vietnamien ne parvient ni à liquider ni à ignorer. Au 30 septembre 2026, la maison mère maintient à son bilan individuel une créance de 327,8 milliards de dongs vietnamiens sur sa filiale, soit environ 7,3 milliards de FCFA, déjà présente dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2025. En parallèle, les dettes contractées au titre des garanties accordées à trois banques camerounaises atteignent 315,41 milliards de dongs, l’équivalent de 7 milliards de FCFA.

Une exposition camerounaise que Viettel ne solde pas

La rubrique « paiements pour compte de filiales » affiche 329,44 milliards de dongs, dont la quasi-totalité se rapporte à Nexttel. Le groupe a d’ailleurs constitué une provision de 327,82 milliards de dongs, pratiquement adossée au montant camerounais, ce qui signale l’anticipation d’un non-recouvrement sans pour autant entraîner la radiation de la créance. Cette gestion prudente traduit une position inconfortable : Viettel Global reconnaît comptablement le risque mais préserve ses droits juridiques, dans l’attente d’une issue négociée ou judiciaire.

La publication des états financiers consolidés, le 2 novembre 2026, a introduit une subtilité technique. Les montants attribués à la Société Générale Cameroun et à la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit se retrouvent permutés par rapport aux comptes individuels diffusés la veille, sans que le volume global des garanties déclaré, soit 9,63 milliards de FCFA, ne varie. Dans le détail, les plafonds cumulés des trois lignes de crédit atteignent 25,5 milliards de FCFA : 9 milliards chez SGBC, 8,5 milliards à la BICEC et 8 milliards chez Ecobank Cameroun.

Une opacité de huit ans

L’élément le plus significatif figure dans une note discrète des comptes : Viettel Global déclare ne plus recevoir les états financiers de Nexttel depuis le 1er novembre 2018. Cette coupure, qui dure désormais depuis huit ans, explique que la participation camerounaise soit classée parmi les investissements dans d’autres entités, en dehors du périmètre de consolidation. Un actionnaire majoritaire privé des comptes de sa propre filiale constitue une anomalie rare dans le secteur télécom africain, où les coentreprises entre opérateurs étrangers et capitaux locaux restent pourtant courantes.

Un contentieux hérité de la gouvernance initiale

Nexttel, lancée en septembre 2014 comme quatrième licence mobile du Cameroun, repose sur un attelage singulier : 70 % pour Viettel, bras armé international de l’armée vietnamienne, et 30 % pour la holding Bestinver de l’homme d’affaires camerounais Baba Ahmadou Danpullo. Dès 2015, l’opérateur avait capté plusieurs millions d’abonnés grâce à une stratégie tarifaire agressive sur la 3G, avant que les frictions entre actionnaires ne gèlent la gouvernance. Le différend a connu un épisode marquant en 2022 avec le gel, un temps, d’actifs du groupe Danpullo en Afrique du Sud, dans un litige distinct mais révélateur des tensions financières traversées par le partenaire minoritaire.

À titre de comparaison, les trois autres opérateurs présents sur le marché camerounais, MTN, Orange et Camtel, ont consolidé leurs positions à mesure que Nexttel reculait. Selon les données publiées par l’Agence de régulation des télécommunications, la part de marché mobile du quatrième entrant est tombée bien en deçà du seuil des 10 % qu’il avait franchi lors de ses premières années d’exploitation. Le pays comptait fin 2024 plus de 23 millions d’abonnés mobiles actifs, un gisement sur lequel Nexttel ne pèse plus que marginalement.

Une sortie de crise annoncée mais floue

Le 3 novembre 2026, au lendemain de la publication des comptes vietnamiens, le groupe Danpullo a fait état d’un accord entre actionnaires conclu à l’issue d’une visite au Cameroun de responsables venus de Hanoï. Le communiqué, diffusé notamment par Digital Business Africa, ne précise ni le calendrier de règlement des créances croisées, ni le sort réservé aux garanties bancaires portées par SGBC, BICEC et Ecobank, ni les modalités d’un éventuel retour à une gouvernance consolidée. Aucune des trois banques créancières n’a communiqué publiquement sur l’état de remboursement des lignes qu’elles ont ouvertes.

Pour les investisseurs asiatiques présents sur le marché télécom africain, de l’indien Bharti Airtel au chinois Huawei en tant qu’équipementier, le précédent Nexttel sert désormais de cas d’école sur les limites d’un modèle capitalistique sans contrôle opérationnel effectif. L’issue camerounaise du dossier dira si Viettel accepte de solder une aventure déficitaire ou s’il dispose encore de leviers pour reprendre la main sur une filiale qui lui échappe depuis près d’une décennie.

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