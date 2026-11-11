Cameroun : 18,6 milliards FCFA d’évaluations contre CAMTEL, Orange et MTN

Le secteur des télécoms camerounais entre dans une phase de surveillance rapprochée. L’Agence de régulation des télécommunications (ART) a adressé à CAMTEL, Orange Cameroun et MTN Cameroon une série de notifications pour 93 manquements réglementaires, chiffrés à 18,6 milliards de FCFA. Les trois opérateurs disposent de quinze jours pour régulariser leur situation, avant un contrôle de suivi dont les résultats détermineront la bascule éventuelle vers des sanctions pécuniaires fermes.

Un audit de la fibre nationale qui change la donne pour CAMTEL

Au-delà des évaluations rendues publiques le 10 novembre 2026, l’enjeu central se joue sur l’épine dorsale du réseau. Depuis 2025, l’ART passe au crible les 112 sections du réseau national de fibre optique exploité par CAMTEL au titre de sa convention de concession de transport des communications électroniques. Cet audit, en voie d’achèvement, documente une détérioration marquée de l’infrastructure : coupures répétées liées à des opérations de pose ou de maintenance, segments rendus partiellement inutilisables, défauts conjoints dans le génie civil et dans les équipements optiques.

La portée dépasse l’opérateur public. Toute la chaîne de valeur, des fournisseurs d’accès aux hébergeurs, dépend de ce socle. Le manque à gagner induit pour l’écosystème est estimé à plusieurs milliards de FCFA, sans que la répartition entre acteurs ait été précisée. Pour mémoire, le Cameroun dispose d’environ 23 millions d’abonnés mobiles selon les ordres de grandeur publiés ces dernières années par le régulateur, un volume qui rend toute défaillance de transport immédiatement perceptible pour l’usager final.

Trois villes, trois corridors, un diagnostic sévère

La campagne de contrôle conduite du 13 juillet au 10 août 2026 a visé Yaoundé, Douala et Bafoussam, trois places économiques majeures. Elle a également couvert les principaux corridors routiers qui structurent l’ouest du pays : l’axe reliant la capitale politique à Douala via Édéa, la liaison entre Douala, Nkongsamba et Bafoussam, ainsi que la boucle Bafoussam–Bafia–Yaoundé. Les inspecteurs ont évalué la couverture 2G et 3G, la qualité des appels, la performance de l’Internet mobile et des SMS, ainsi que la conformité des équipements radio.

La répartition des griefs est révélatrice du poids de chaque opérateur dans le réseau national. CAMTEL concentre 41 manquements valorisés à 8,2 milliards de FCFA, portant notamment sur l’homologation des équipements, la conformité d’usage des fréquences et le fonctionnement de son cœur de réseau, notamment la disponibilité, la continuité, la redondance et le basculement. Orange Cameroun se voit reprocher 29 manquements, évalués à 5,8 milliards, liés principalement à l’utilisation des fréquences, aux faisceaux hertziens et à la couverture 3G sur l’axe Yaoundé–Douala. MTN Cameroon ferme la marche avec 23 manquements chiffrés à 4,6 milliards, dont des défauts de qualité d’appel dans les trois villes et une couverture 2G jugée insuffisante sur la route Yaoundé–Édéa–Douala.

Un calcul arithmétique aboutit à 200 millions de FCFA par manquement, ratio identique pour les trois opérateurs. Le barème réglementaire exact appliqué par l’ART n’a pas été rendu public, et aucune réaction officielle des trois entreprises mises en cause n’a été portée à la connaissance du secteur à ce stade.

Une doctrine de sanction qui s’installe dans la durée

Les évaluations du 10 novembre 2026 s’inscrivent dans une séquence de fermeté entamée trois ans plus tôt. Le 25 mai 2023, le régulateur avait prononcé 6 milliards de FCFA de pénalités après la mobilisation consumériste du mois d’avril, répartis entre Orange (2,2 milliards), Viettel Cameroon, exploité sous la marque Nexttel (1,6 milliard), MTN (1,4 milliard) et CAMTEL (800 millions). En juillet 2025, 2,6 milliards supplémentaires ont été prononcés, dont 1,6 milliard contre Orange, incluant 200 millions pour non-conformité de la tarification, et 1 milliard contre MTN, sur la base de contrôles menés en avril et mai 2024.

Cumulées, ces décisions atteignent 8,6 milliards de FCFA entre 2023 et 2025. Si les évaluations annoncées en novembre 2026 se transforment en amendes fermes, la facture réglementaire des opérateurs camerounais aurait plus que triplé en trois exercices. Le Cameroun rejoint ainsi la trajectoire observée au Sénégal, où l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes a multiplié les rappels à l’ordre depuis 2023, ou en Côte d’Ivoire, où l’ARTCI a sanctionné à plusieurs reprises les trois opérateurs pour qualité insuffisante. Le marché camerounais, structuré autour de quatre acteurs pour une pénétration mobile supérieure à 85 %, devient un terrain d’épreuve pour la capacité d’un régulateur africain à imposer des standards mesurables à des groupes dont l’investissement conditionne la souveraineté numérique du pays.

Pour aller plus loin

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