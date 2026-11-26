La relation entre la République démocratique du Congo et l’Ouganda traverse une zone de turbulences diplomatiques. Kinshasa a sollicité des explications officielles auprès de Kampala à la suite de propos publics du haut commandement militaire ougandais évoquant l’hypothèse d’une intervention sur le territoire congolais. L’épisode intervient dans un contexte régional déjà saturé par les violences dans le Nord-Kivu et l’Ituri, où opèrent simultanément plusieurs forces étrangères et une mosaïque de groupes armés.

Une coopération militaire bilatérale sous pression

Depuis le 30 novembre 2021, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les Uganda People’s Defence Force (UPDF) conduisent l’opération conjointe Shujaa contre les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe affilié à l’État islamique et considéré comme responsable de milliers de morts civils dans l’Est congolais. Cette coopération, régulièrement prolongée par les deux chefs d’État, constitue l’un des rares cadres opérationnels qui fonctionnent réellement dans la région. Elle a autorisé des incursions terrestres et aériennes ougandaises en Ituri et au Nord-Kivu, avec l’assentiment formel des autorités congolaises.

C’est précisément cette architecture fragile que les déclarations du haut commandement ougandais viennent ébranler. En évoquant publiquement la possibilité d’une action militaire au-delà du mandat convenu, Kampala brouille la frontière entre partenariat invité et puissance qui s’autoriserait à agir de sa propre initiative. Pour Kinshasa, l’enjeu est double : préserver la souveraineté affichée du pays et éviter que l’opinion publique, déjà très remontée contre les ingérences étrangères, n’assimile l’Ouganda au Rwanda, accusé de soutenir le Mouvement du 23 mars (M23).

Une diplomatie régionale déjà saturée

L’incident survient alors que les mécanismes régionaux de gestion de crise multiplient les signes d’essoufflement. Le processus de Luanda, piloté par l’Angola pour désamorcer la crise avec le Rwanda, patine depuis fin 2024. Le processus de Nairobi, porté par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), a vu le retrait des forces régionales en décembre 2023 sur décision de Kinshasa, qui les jugeait trop complaisantes avec le M23. La force de la Communauté de développement d’Afrique australe (SAMIDRC), déployée fin 2023, a elle aussi amorcé son retrait en 2025 après la chute de Goma et de Bukavu aux mains du M23 au premier trimestre.

Dans ce paysage, la relation bilatérale avec Kampala constitue l’un des derniers leviers sécuritaires concrets dont dispose le gouvernement de Félix Tshisekedi dans la partie orientale du pays. Un incident verbal mal géré pourrait coûter cher. Reste que l’Ouganda n’est pas un partenaire neutre : plusieurs rapports du Groupe d’experts des Nations unies sur la RDC, publiés ces dernières années, ont documenté le soutien logistique indirect ou la tolérance dont bénéficierait le M23 sur le territoire ougandais, en plus du cas rwandais davantage établi.

Un passif historique qui pèse sur la confiance

La mémoire des contentieux pèse lourd. En décembre 2005, la Cour internationale de justice avait condamné l’Ouganda à indemniser la RDC pour les violations commises par ses troupes lors de la deuxième guerre du Congo (1998-2003), notamment le pillage de ressources naturelles en Ituri. En février 2022, la même Cour avait fixé à 325 millions de dollars le montant de la réparation, versée par tranches annuelles depuis. Ce précédent judiciaire structure la perception congolaise de toute parole martiale venue de Kampala.

Concrètement, la demande d’explications congolaise poursuit trois objectifs : obtenir un recadrage politique au plus haut niveau ougandais, rassurer une opinion intérieure ulcérée par la question de la souveraineté, et préserver le cadre juridique de l’opération Shujaa sans lequel la lutte contre les ADF perdrait en efficacité. Pour Kampala, l’exercice consistera à éteindre l’incendie sans désavouer frontalement son haut commandement militaire, dans un pays où l’armée demeure un pilier du régime du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. L’épisode confirme que, dans les Grands Lacs, le vocabulaire militaire est devenu une variable diplomatique à part entière.

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