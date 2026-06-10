Le Hezbollah presse Beyrouth de réajuster ses relations avec Téhéran

Le Hezbollah a exhorté les autorités libanaises à corriger la trajectoire diplomatique du pays vis-à-vis de la République islamique d’Iran, en réaffirmant que Téhéran demeure l’un des principaux soutiens politiques et matériels du mouvement chiite. Cette prise de position, relayée par la presse libanaise, intervient alors que Beyrouth subit de fortes pressions occidentales et arabes pour distendre ses liens avec l’axe iranien. La formation dirigée par Naïm Qassem revendique sans détour ce parrainage, rompant avec la rhétorique feutrée qui prévalait ces derniers mois.

Un recadrage assumé des relations Beyrouth-Téhéran

Le parti chiite libanais demande à l’exécutif de renouer un dialogue normalisé avec Téhéran, qu’il présente comme un partenaire stratégique injustement marginalisé. Dans la lecture du Hezbollah, le gouvernement actuel aurait cédé à des injonctions extérieures en refroidissant les canaux diplomatiques avec la République islamique. Le mouvement insiste sur la légitimité d’un État souverain à entretenir des relations équilibrées avec toutes les puissances régionales, en particulier celles qui ont historiquement appuyé la résistance contre Israël.

Cette demande s’inscrit dans un climat tendu, marqué par la cessation partielle des hostilités au Liban-Sud et par la reconstruction des zones meurtries lors de la dernière guerre avec l’armée israélienne. Pour la formation chiite, l’isolement de Téhéran reviendrait à priver le pays d’un appui financier précieux à l’heure où les bailleurs occidentaux conditionnent toute aide à des réformes politiques contraignantes. La question iranienne devient ainsi un point de friction central entre le Hezbollah et le cabinet en place.

« C’est l’Iran qui nous soutient, pas l’inverse »

L’élément le plus saillant de la sortie tient à la formulation employée par les cadres du mouvement. Ces derniers récusent la grille de lecture selon laquelle le Hezbollah agirait comme un instrument d’influence iranien au Levant, et inversent la perspective. Le soutien, expliquent-ils, circule de Téhéran vers Beyrouth, sous forme d’aides financières, d’armement et d’expertise, et non du Liban vers la République islamique. Cette précision vise à neutraliser l’accusation récurrente d’ingérence et à présenter la relation comme une assistance fraternelle entre alliés.

La rhétorique du parti chiite cherche également à répondre aux critiques internes. Plusieurs formations politiques libanaises, notamment chrétiennes et sunnites, reprochent au Hezbollah de servir d’avant-poste à l’agenda régional iranien, au détriment de la cohésion nationale. En revendiquant la qualité de bénéficiaire plutôt que de bras armé, le mouvement entend reconfigurer le débat et légitimer la poursuite de cette relation bilatérale, y compris sous sanctions américaines.

Une équation diplomatique sous tension

Sur le plan régional, la déclaration tombe à un moment délicat. Les pays du Golfe, Arabie saoudite en tête, conditionnent leur retour économique au Liban à un affaiblissement de l’emprise du Hezbollah sur les institutions. Washington, de son côté, multiplie les avertissements à Beyrouth concernant les transferts financiers en provenance de Téhéran. Dans ce contexte, l’appel à normaliser les relations avec la République islamique constitue un contre-pied politique direct, susceptible de compliquer les négociations sur le déploiement de l’armée libanaise au sud du Litani et sur les programmes d’aide à la reconstruction.

La portée intérieure n’est pas moindre. Le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam s’efforcent de présenter une image d’État recentré, soucieux de restaurer le monopole de la force légitime. Les déclarations du Hezbollah viennent rappeler que toute initiative diplomatique perçue comme un alignement sur l’axe occidental ou arabe rencontrera une résistance frontale. Le débat sur l’arsenal du parti, déjà ouvert depuis la fin des combats avec Israël, se trouve réactivé par cette dimension diplomatique.

Reste que le Hezbollah, fragilisé militairement par treize mois d’affrontements avec Tsahal et par la perte de plusieurs de ses dirigeants, joue ici une partition défensive. Revendiquer publiquement le soutien iranien permet de réaffirmer une profondeur stratégique au moment où l’organisation peine à reconstituer ses capacités. La sortie agit aussi comme un signal envoyé à Téhéran, qui traverse ses propres turbulences régionales, pour conforter la pérennité d’une alliance jugée existentielle. Selon Al Akhbar, le mouvement entend poursuivre cette campagne politique dans les semaines à venir.

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