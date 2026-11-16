L’OIF prolonge Louise Mushikiwabo et repousse sa succession à 2027

La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, voit son mandat prolongé de douze mois à la tête de l’institution basée à Paris. La désignation de son successeur, qui aurait dû intervenir dans la foulée du prochain Sommet, est désormais programmée en 2027. Cette décision, prise au sommet d’une organisation qui regroupe 88 États et gouvernements membres, associés ou observateurs, ouvre une séquence politique sensible pour l’Afrique francophone, qui pèse plus de la moitié des effectifs de la Francophonie institutionnelle.

Un prolongement qui gèle une succession très disputée

Ancienne cheffe de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo a pris les rênes de l’OIF en janvier 2019, à l’issue du Sommet d’Erevan tenu en octobre 2018. Son premier mandat de quatre ans avait été reconduit lors du Sommet de Djerba, en novembre 2022, en Tunisie. Le terme logique de ce second mandat coïncidait avec la tenue du Sommet suivant, que l’organisation avait placé sur orbite pour 2026. L’ajout d’une année pleine repousse donc le renouvellement à un calendrier politique africain déjà chargé par plusieurs scrutins présidentiels et une recomposition des alliances régionales.

Ce report traduit, en creux, l’absence de consensus clair autour d’un profil de remplacement. L’OIF fonctionne au compromis entre trois pôles : la France, le Canada-Québec, et le bloc africain francophone, qui fournit la majorité de ses publics et de ses programmes. Depuis l’élection contestée de Louise Mushikiwabo en 2018, soutenue à l’époque par Paris malgré l’étiquette anglophile de Kigali, la règle tacite d’une alternance géographique s’est imposée dans les couloirs de l’avenue Bosquet. Une candidature africaine francophone, portée par l’Afrique de l’Ouest ou l’Afrique centrale, apparaît comme la suite logique, sans qu’aucun nom n’ait pour l’heure fait l’unanimité.

Kigali, Dakar, Paris : la carte des influences recomposée

Le maintien d’une personnalité rwandaise à la tête de l’institution prolonge une anomalie assumée : le Rwanda a fait de l’anglais sa langue d’enseignement principale dès 2008, tout en restant membre à part entière de l’OIF. Ce paradoxe, longtemps critiqué par les milieux culturels francophones, s’est atténué avec le travail de reconnexion linguistique mené par Louise Mushikiwabo, mais il n’a jamais totalement disparu des débats internes. L’année supplémentaire offerte à Kigali consolide, de fait, le poids diplomatique rwandais au sein de la Francophonie institutionnelle, alors que Paul Kagame préside par ailleurs plusieurs initiatives panafricaines structurantes.

Côté ouest-africain, la perspective d’un scrutin en 2027 redistribue les cartes. Le Sénégal, acteur historique de la Francophonie depuis Léopold Sédar Senghor, co-fondateur de l’Agence de coopération culturelle et technique en 1970, est régulièrement cité comme fournisseur potentiel de candidats. Le président Bassirou Diomaye Faye a plusieurs fois rappelé son attachement à une Francophonie rééquilibrée, moins centrée sur Paris. La Côte d’Ivoire, le Gabon, en pleine transition, et la République démocratique du Congo, premier pays francophone du monde par la population avec plus de 100 millions d’habitants, disposent eux aussi d’atouts pour peser sur la désignation.

Une institution sous tension budgétaire et politique

Le gel calendaire intervient alors que l’OIF traverse une passe délicate. Son budget consolidé, de l’ordre de 85 millions d’euros annuels, dépend très largement des contributions statutaires de la France, du Canada, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Québec, ce qui alimente les critiques récurrentes sur son autonomie politique. Les ruptures diplomatiques entre Paris et plusieurs capitales sahéliennes, depuis les transitions militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ont par ailleurs fragilisé l’universalité du réseau francophone en Afrique de l’Ouest.

Reste que le report à 2027 offre aussi une fenêtre pour réformer l’institution avant la bataille de succession. Plusieurs États membres plaident pour une refonte de la Charte adoptée à Antananarivo en 2005, une clarification des missions entre l’OIF, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et l’Agence universitaire de la Francophonie, ainsi qu’un recentrage sur l’enseignement du français, dont le nombre de locuteurs dans le monde est estimé à 321 millions selon le dernier rapport quadriennal de l’Observatoire de la langue française. Autant de chantiers que la prochaine ou le prochain secrétaire général devra trancher dans un contexte où la langue française, en Afrique plus qu’ailleurs, joue sa place face à l’anglais, à l’arabe et aux langues nationales.

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