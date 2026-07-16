Négociations de Rome : retour au canal militaire indirect

Les négociations de Rome consacrent le retour à un canal militaire indirect entre le Liban et Israël, après des mois d’affrontements et de tentatives diplomatiques infructueuses. Ce format, éprouvé par le passé sur le dossier de la démarcation maritime, réapparaît comme l’outil privilégié pour aborder les questions sécuritaires sensibles, à un moment où les pressions américaines et européennes s’intensifient sur Beyrouth. Les échanges se déroulent sans contact direct entre les délégations libanaise et israélienne, les médiateurs assurant la navette entre les deux salles.

Un format militaire indirect réactivé sous médiation

Le choix de Rome comme théâtre des discussions n’est pas anodin. La capitale italienne héberge de longue date les mécanismes de coordination liés à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), dont Rome est l’un des principaux contributeurs. En revenant à un cadre technique, à dominante militaire, les parties évitent la solennité et les blocages politiques associés aux tables de négociation classiques. Le format reprend, dans ses grandes lignes, celui qui avait permis en 2022 la conclusion de l’accord sur la frontière maritime, sous parrainage américain.

Côté libanais, la délégation est composée d’officiers de l’armée et de représentants de la présidence, à l’exclusion de tout mandataire direct du Hezbollah. Cette configuration permet à Beyrouth de préserver la fiction d’une négociation strictement étatique, tout en s’assurant, en coulisses, du feu vert de la formation chiite sur les paramètres discutés. Côté israélien, l’appareil sécuritaire pilote également le dossier, l’échelon politique se réservant la validation finale.

Les paramètres sécuritaires au cœur des échanges

Le contenu des discussions porte, selon les éléments filtrés, sur plusieurs volets. Le premier concerne le retrait israélien des positions encore occupées au sud du Litani et sur les cinq points litigieux investis depuis la trêve de novembre 2024. Le deuxième volet porte sur les mécanismes de vérification du respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, avec un rôle renforcé pour la FINUL et l’armée libanaise. Le troisième, plus délicat, concerne les prisonniers libanais détenus en Israël depuis l’offensive d’octobre 2023.

La question du désarmement du Hezbollah au sud du fleuve Litani, exigence israélienne récurrente, structure en filigrane l’ensemble de la discussion. Beyrouth défend une lecture strictement libanaise de ce processus, arguant que seul l’État et son armée peuvent en fixer le calendrier et les modalités. À l’inverse, les émissaires israéliens réclament des garanties tangibles et vérifiables, assorties de mécanismes coercitifs en cas de manquement.

Washington, arbitre discret d’un dossier explosif

L’administration américaine reste le pivot du dispositif. L’émissaire chargé du dossier libanais assure la navette entre les capitales et impose le tempo. Le retour au canal militaire indirect traduit aussi un constat pragmatique de Washington : les tentatives de négociation politique frontale, portées par des envoyés civils, ont buté sur les lignes rouges des deux camps. En redéployant le dossier vers les états-majors, les États-Unis cherchent à isoler les paramètres techniques des surenchères partisanes qui paralysent la scène libanaise.

Reste que le contexte régional pèse lourdement sur les chances de succès. La poursuite des frappes israéliennes ciblées au Liban-Sud, malgré la trêve formelle, alimente la défiance à Beyrouth. Le gouvernement libanais, fragilisé par ses divisions internes et une crise économique sans issue visible, dispose de peu de marge pour concéder sur les fondamentaux souverainistes. Dans le même temps, l’exécutif israélien reste soumis à la pression de sa base sécuritaire, qui exige des garanties fermes avant tout retrait supplémentaire.

La séquence romaine ne débouchera vraisemblablement pas sur un accord global à court terme. Elle pose toutefois les jalons d’un mécanisme de désescalade progressive, adossé à des vérifications militaires, susceptible d’éviter une reprise généralisée des hostilités. La prochaine étape, attendue dans les semaines à venir, devrait préciser le degré d’engagement politique que chaque partie est disposée à consentir. Selon Al Akhbar, le retour au format militaire indirect reflète autant l’échec des voies politiques que la volonté des médiateurs de sanctuariser un canal opérationnel entre Beyrouth et Tel-Aviv.

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