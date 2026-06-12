Tinubu annonce 13 000 terroristes neutralisés en un an au Nigeria

Le chef de l’État nigérian, Bola Tinubu, a affirmé que les forces armées du pays ont mis hors d’état de nuire plus de 13 000 individus assimilés à des terroristes sur les douze derniers mois. Cette déclaration, prononcée le 12 décembre, intervient dans un contexte de pression intérieure croissante sur la gestion sécuritaire de la première puissance démographique d’Afrique. Le bilan avancé par la présidence couvre l’ensemble des théâtres d’opérations où l’armée fédérale et les forces de police engagent les groupes armés.

Au-delà des morts revendiquées, les autorités évoquent également des milliers de redditions et l’arrestation de plusieurs centaines de suspects logistiques, financiers ou recruteurs. Le pouvoir nigérian inscrit ces résultats dans une stratégie de communication assumée, censée répondre à l’inquiétude d’une opinion publique exposée aux enlèvements de masse, aux attaques de villages et à l’effritement du contrôle territorial dans plusieurs États du nord.

Un bilan revendiqué sur tous les fronts insurrectionnels

Le chiffre de 13 000 neutralisations agrège plusieurs théâtres distincts. Dans le nord-est, l’armée fédérale poursuit ses opérations contre Boko Haram et la faction affiliée à l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), actives autour du bassin du lac Tchad. Le nord-ouest, lui, concentre l’essentiel des affrontements avec les bandes armées localement désignées comme bandits, responsables d’enlèvements de masse dans les États de Zamfara, Katsina et Sokoto. La ceinture centrale, enfin, demeure marquée par les violences entre éleveurs et agriculteurs, souvent requalifiées par Abuja en menaces terroristes.

Cette agrégation statistique pose une question méthodologique récurrente. Les organisations de défense des droits humains, ainsi que plusieurs analystes spécialisés, soulignent depuis longtemps la difficulté à distinguer combattants avérés, supplétifs occasionnels et victimes collatérales dans les bilans transmis par l’état-major. La présidence n’a pas détaillé la ventilation géographique des pertes infligées, pas plus que la part respective des frappes aériennes, des opérations terrestres et des actions menées par les comités d’autodéfense civils.

Une communication sous pression intérieure

L’annonce de Bola Tinubu intervient alors que la sécurité demeure le premier sujet de préoccupation des Nigérians, devant l’inflation et la cherté de la vie. Depuis son arrivée au pouvoir en mai 2023, le président a multiplié les remaniements à la tête de l’appareil sécuritaire, sans parvenir à enrayer durablement les enlèvements scolaires ni les attaques contre les convois militaires. La revendication de 13 000 neutralisations vise à matérialiser un effort opérationnel jugé tangible, dans un pays où chaque incident de masse fragilise la posture du gouvernement fédéral.

La séquence se déroule également à l’international sur un terrain glissant. Washington a remis le Nigeria sur la liste des pays où la liberté religieuse serait menacée, et le président américain a publiquement évoqué de possibles persécutions de chrétiens. Abuja conteste vigoureusement ces qualifications et oppose précisément ce type de bilans chiffrés pour démontrer la détermination de l’État fédéral à combattre les groupes djihadistes, quelles que soient les confessions des victimes ou des assaillants.

Les limites d’une approche strictement militaire

Les analystes régionaux rappellent que la trajectoire sécuritaire du Nigeria ne se mesure pas uniquement au nombre de combattants éliminés. La résilience économique des bandes armées, la porosité des frontières nord avec le Niger et le Tchad, ainsi que la persistance d’économies criminelles autour du bétail volé et du carburant frelaté nourrissent un cycle qui résiste aux opérations militaires ponctuelles. Plusieurs gouverneurs des États septentrionaux plaident désormais ouvertement pour des négociations encadrées avec certains chefs de bande, signe d’un désaveu partiel de l’option exclusivement coercitive.

Le gouvernement fédéral affirme parallèlement renforcer ses capacités de renseignement, ses moyens aériens et la coordination avec la Force multinationale mixte qui regroupe les pays riverains du lac Tchad. Reste que l’efficacité durable de ces dispositifs dépendra de la capacité d’Abuja à articuler réponse militaire, restauration des services publics dans les zones reconquises et lutte contre les réseaux de financement. Concrètement, le chiffre de 13 000 neutralisations ne prendra son sens qu’au regard de la baisse, ou non, des attaques recensées dans les prochains trimestres.

Selon PressAfrik, la déclaration du président Bola Tinubu a été formulée le 12 décembre.

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