RDC et États-Unis signent un mémorandum de coopération sécuritaire

La signature, le 4 décembre 2025 à Washington, d’un mémorandum de coopération sécuritaire entre la République démocratique du Congo (RDC) et les États-Unis marque un tournant dans les relations bilatérales entre Kinshasa et l’administration américaine. Au-delà du geste diplomatique, le document scelle un rapprochement stratégique sur fond d’instabilité persistante dans l’est congolais et de reconfiguration des alliances africaines autour des ressources critiques. Pour les autorités congolaises, ce texte vient prolonger une séquence d’ouverture entamée depuis plusieurs mois en direction de Washington.

Un mémorandum qui scelle un rapprochement stratégique entre Washington et Kinshasa

Le mémorandum signé dans la capitale fédérale américaine porte sur la défense et la sécurité, deux domaines dans lesquels la RDC cherche depuis plusieurs années des partenaires fiables pour appuyer la montée en puissance de ses forces armées. Le texte formalise un cadre de dialogue entre les deux appareils de défense et ouvre la voie à des coopérations opérationnelles plus structurées. Il traduit également la volonté de l’administration congolaise de diversifier ses soutiens extérieurs, après plusieurs années marquées par la présence de contingents régionaux et de partenaires privés dans l’est du pays.

Pour Washington, l’engagement en RDC répond à une double logique. Il s’agit d’abord de peser sur la stabilisation d’un pays dont les crises sécuritaires rejaillissent sur l’ensemble de l’Afrique centrale et des Grands Lacs. Il s’agit ensuite de consolider un ancrage politique dans un État qui concentre une part décisive des réserves mondiales de cobalt, de cuivre et de coltan, matériaux indispensables à la transition énergétique et aux industries de défense.

Sécurité à l’Est, minerais stratégiques et rivalité des puissances

Le contexte régional pèse lourdement sur l’économie du texte. Dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, l’offensive du Mouvement du 23 mars (M23) et la prolifération des groupes armés continuent d’alimenter une crise humanitaire parmi les plus graves du continent. Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) restent exposées à des défis logistiques et capacitaires que les partenariats avec les voisins régionaux n’ont pas suffi à combler. L’arrivée formalisée d’un volet américain, même encadré, modifie l’équation diplomatique autour de Kinshasa.

La dimension minière n’est jamais loin. Depuis plusieurs mois, l’administration américaine multiplie les signaux en direction de l’Afrique centrale pour sécuriser ses chaînes d’approvisionnement en minerais critiques, dans une logique de rivalité ouverte avec Pékin. Les groupes chinois dominent aujourd’hui la quasi-totalité du cobalt extrait du sous-sol congolais. Tout rapprochement sécuritaire avec Washington prend donc, qu’on le souhaite ou non, une coloration géoéconomique. Le mémorandum ne traite pas directement du secteur extractif, mais il crée les conditions politiques d’un dialogue élargi.

Les équilibres intérieurs congolais à l’épreuve d’un partenariat sensible

À Kinshasa, l’accueil réservé au texte reste mesuré. Les autorités congolaises y voient la reconnaissance d’un statut de partenaire stratégique de premier plan, après une période où les relations avec Washington étaient restées en demi-teinte. Le président Félix Tshisekedi a fait du redéploiement diplomatique une priorité, multipliant les déplacements à l’étranger et les rencontres avec les responsables américains. Le mémorandum vient capitaliser sur ce travail de longue haleine.

Reste que la coopération sécuritaire avec une puissance étrangère reste un sujet politiquement sensible. Les débats sur la souveraineté militaire, l’empreinte des partenaires extérieurs et la place laissée aux FARDC dans les opérations continuent d’alimenter les discussions au sein de la classe politique congolaise. Le texte signé à Washington devra, pour produire ses effets, être décliné en programmes concrets : formation, équipements, échanges de renseignement, appui logistique. C’est à cette aune que se mesurera, dans les prochains mois, la portée réelle de l’engagement américain.

Par ailleurs, la trajectoire de ce partenariat sera scrutée par les voisins de la RDC, en particulier le Rwanda et l’Ouganda, dont les relations avec Kinshasa restent tendues. L’implication plus visible de Washington dans l’architecture sécuritaire congolaise rebat une partie des cartes régionales et pourrait inciter d’autres partenaires à revoir leurs positions. Selon PressAfrik, le mémorandum du 4 décembre pose les bases d’un cycle nouveau, dont les premiers contours restent à préciser.

Pour aller plus loin

Séoul accuse Pyongyang d’avoir tiré un missile balistique · Est de la RDC : l’ONU accuse l’AFC/M23 de cibler les civils · Crise anglophone : 707 supports séparatistes saisis à Ekok

J’aime ça : J’aime Chargement…