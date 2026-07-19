RDC : la Banque centrale abaisse son taux directeur à 12,5 %

La Banque centrale du Congo (BCC) a acté un assouplissement de sa politique monétaire. Réuni le 17 juillet 2026 sous la présidence du gouverneur, le Comité de politique monétaire (CPM) a décidé de réduire le taux directeur de 100 points de base, le ramenant de 13,5 % à 12,5 %. Dans la foulée, le taux de la facilité de prêt marginal a également été abaissé d’un point, passant de 17,5 % à 16,5 %. La décision marque une inflexion notable après une longue séquence de resserrement destinée à contenir les pressions inflationnistes et à défendre le franc congolais.

Un signal de détente monétaire assumé par la BCC

Cette baisse simultanée du taux directeur et du taux de la facilité de prêt marginal traduit une lecture plus favorable des équilibres macroéconomiques. En resserrant fortement ses conditions monétaires ces dernières années, l’institut d’émission congolais s’était donné pour priorité de juguler la dépréciation de la monnaie nationale et de contenir la hausse des prix. Le mouvement engagé le 17 juillet suggère que les autorités monétaires estiment désormais disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour rouvrir, prudemment, le robinet du crédit.

Concrètement, la baisse du taux directeur devrait, à terme, se transmettre au coût du refinancement des banques commerciales, puis aux conditions offertes à la clientèle. Dans une économie où l’accès au crédit demeure structurellement limité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, tout allègement du loyer de l’argent constitue un levier stratégique. La question reste de savoir à quelle vitesse et dans quelle proportion les établissements bancaires répercuteront cette détente sur leurs propres barèmes.

Une nouvelle maturité de 252 jours pour affiner la liquidité

Au-delà des taux, le CPM a introduit une innovation technique appelée à retenir l’attention des trésoriers bancaires. Une nouvelle maturité de 252 jours a été ajoutée à la gamme des Bons BCC, ces titres à court terme émis par la Banque centrale pour absorber ou injecter des liquidités selon les besoins du système. L’objectif affiché est de renforcer la gestion fine de la liquidité bancaire, en offrant aux acteurs un instrument intermédiaire entre les maturités courtes déjà disponibles et les placements à plus long terme.

Cet ajout n’est pas anodin. Il témoigne d’une volonté de sophistication progressive du marché monétaire congolais, encore relativement étroit comparé à ceux de la sous-région. En diversifiant l’éventail des maturités, la BCC se dote d’un outil supplémentaire pour piloter la courbe des taux courts et mieux calibrer ses interventions. Pour les banques, la nouvelle échéance devrait permettre d’optimiser la gestion actif-passif et d’ajuster plus finement leurs positions de trésorerie.

Un pari sur la stabilité macroéconomique

La décision du 17 juillet s’inscrit dans un environnement où la République démocratique du Congo cherche à consolider sa trajectoire de croissance, portée notamment par les exportations minières. Cuivre et cobalt continuent d’alimenter les recettes en devises, tandis que les autorités s’efforcent de contenir les tensions budgétaires. Dans ce cadre, la politique monétaire doit trouver un équilibre délicat entre soutien à l’activité et vigilance face à un retour éventuel de l’inflation, notamment importée.

Le choix d’une baisse de 100 points de base, plutôt qu’un ajustement plus mesuré, traduit une certaine confiance de la BCC dans la solidité des fondamentaux à court terme. Reste que la transmission de la politique monétaire à l’économie réelle demeure imparfaite dans un pays fortement dollarisé, où une part significative des dépôts et des crédits est libellée en devises étrangères. La portée effective de la décision dépendra donc autant du signal envoyé aux marchés que de la capacité de l’institut d’émission à ancrer les anticipations en franc congolais.

Les prochains mois permettront de mesurer l’impact concret de ce virage sur les volumes de crédit distribués, l’évolution du taux de change et la trajectoire des prix. La communication du gouverneur et les prochaines sessions du CPM seront scrutées de près par les investisseurs et les partenaires financiers du pays. Selon Financial Afrik, cette décision marque une étape significative dans la conduite de la politique monétaire congolaise.

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