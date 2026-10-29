Sénégal : Conseil des ministres du 28 octobre sous pression budgétaire

La réunion hebdomadaire du gouvernement sénégalais s’est déroulée au siège de la Présidence de la République ce mercredi 28 octobre 2026. Dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaires du pays se sont considérablement resserrées, le Conseil des ministres est devenu un rendez-vous politique autant qu’administratif. Le communiqué diffusé à l’issue de la séance est désormais lu par les investisseurs, les bailleurs et les partenaires sociaux comme un indicateur de la capacité de l’exécutif à parler d’une seule voix.

Un Conseil des ministres sous contrainte budgétaire

La séquence s’ouvre alors que la loi de finances rectificative, attendue depuis plusieurs semaines, peine à franchir ses étapes de validation interne avant transmission à l’Assemblée nationale. Ce blocage traduit l’ampleur des arbitrages à opérer entre maintien des investissements prioritaires, préservation des subventions sur l’énergie et respect des engagements pris vis-à-vis des créanciers extérieurs. Le texte doit en principe acter la révision à la baisse de recettes initialement anticipées, dans un environnement où la mobilisation fiscale reste en deçà des objectifs fixés au premier semestre.

La question de la dette publique cristallise les tensions. Les divergences exprimées publiquement entre certaines figures de l’exécutif sur la trajectoire d’endettement du pays ont nourri le sentiment que la ligne budgétaire n’est pas totalement stabilisée. Pour mémoire, le Fonds monétaire international avait, en 2024 et 2025, pointé des écarts significatifs entre les chiffres de dette officiellement communiqués et ceux reconstitués par ses propres missions, un épisode qui pèse encore sur la crédibilité financière de Dakar auprès des marchés.

Signaux politiques du communiqué officiel

Dans ce climat, chaque composante du communiqué du Conseil des ministres prend une portée particulière. Les communications ministérielles sur l’exécution budgétaire, sur la gestion des entreprises publiques ou sur l’avancement des grands chantiers d’infrastructures constituent autant de prises de position implicites. Les projets de loi examinés, lorsqu’ils touchent à la fiscalité, aux marchés publics ou à la gouvernance des établissements publics, dessinent la méthode retenue par la Présidence pour reprendre la main sur les finances.

Les mesures individuelles, notamment les nominations à la tête des agences publiques, des sociétés nationales ou des directions sensibles du ministère des Finances, sont également observées de près. Dans la pratique sénégalaise, un remaniement administratif à ce stade du cycle budgétaire peut signaler soit un recadrage, soit la volonté d’accélérer la mise en œuvre d’un programme contesté en interne. Les nominations dans le secteur énergétique, où les arriérés accumulés auprès des producteurs indépendants d’électricité restent un point de friction, méritent une attention particulière.

Enjeux pour les partenaires financiers du Sénégal

Au-delà de la scène politique intérieure, le rendez-vous du 28 octobre est suivi par les partenaires multilatéraux. Le programme conclu avec le FMI, mis en pause en 2024 après la révélation des écarts statistiques, conditionne l’accès à plusieurs lignes de financement concessionnel, notamment auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. La reprise d’un dialogue formel suppose que l’exécutif sénégalais présente une trajectoire crédible, documentée dans la loi de finances rectificative et confirmée par les décisions prises en Conseil.

Les agences de notation ne sont pas en reste. Les dégradations successives de la signature souveraine du Sénégal depuis 2024 ont renchéri le coût d’accès aux marchés internationaux, dans une zone UEMOA où les spreads sur les eurobonds restent sensibles au moindre signal politique. Un communiqué qui tranche nettement sur la discipline budgétaire, ou qui au contraire laisse planer le doute sur les prochaines étapes, se traduit mécaniquement sur les cours des obligations souveraines cotées à Londres.

Reste que la réunion gouvernementale de ce milieu de semaine ne saurait, à elle seule, dissiper les incertitudes accumulées. Elle s’inscrit dans une séquence plus longue, où la future loi de finances pour 2027, les discussions avec le FMI et les décisions sur le prix des hydrocarbures domestiques forment un ensemble indissociable. C’est à l’aune de cette cohérence d’ensemble que la portée du Conseil des ministres du 28 octobre pourra être pleinement appréciée.

Pour aller plus loin

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