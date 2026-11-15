Canaries : 757 migrants débarqués en provenance du Sénégal et de Gambie

L’archipel espagnol des Canaries a enregistré, le samedi 14 novembre 2026, le débarquement de 757 migrants ouest-africains arrivés à bord de sept embarcations en provenance du Sénégal et de la Gambie. La ventilation communiquée fait état de 576 hommes, 83 femmes et 98 mineurs, une proportion de jeunes qui interpelle sur la prise en charge à venir. Quatre pirogues venues du Sénégal ont transporté 372 personnes, trois autres parties de Gambie en ont acheminé 385. Cette séquence d’arrivées, parmi les plus denses de l’automne, rappelle que la route atlantique reste la voie migratoire la plus active de la façade ouest-africaine.

Une route atlantique qui retrouve son intensité de 2024

La saison automne-hiver est traditionnellement la plus chargée sur cette route, les alizés et la houle y étant moins hostiles entre octobre et février. En 2024, les Canaries avaient battu un record historique avec près de 47 000 arrivées irrégulières recensées par le ministère espagnol de l’Intérieur, un pic sans précédent depuis la crise des cayucos de 2006. L’année 2025 avait marqué un repli relatif, attribué à l’intensification des patrouilles conjointes hispano-sénégalaises et à une reprise économique modérée dans les zones côtières de pêche. Le volume enregistré en une seule journée de novembre 2026 suggère une dynamique de reprise qui pourrait remettre en cause ces acquis.

Le poids de la Gambie dans ce flux précis, légèrement supérieur à celui du Sénégal, mérite d’être souligné. Le petit État enclavé de 2,7 millions d’habitants reste un point de départ discret mais structurant, avec des embarquements fréquents depuis Barra, Tanji ou Sanyang. Pour Banjul, l’ampleur du phénomène interroge les dispositifs de surveillance côtière, nettement moins dotés que ceux de la Marine nationale sénégalaise.

Dakar face au test de sa stratégie migratoire

Depuis l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la présidence en avril 2024, les autorités sénégalaises ont multiplié les signaux en faveur d’une politique migratoire fondée sur la création d’emplois locaux et la dissuasion des traversées. Le gouvernement a mis en avant les programmes de soutien à la pêche artisanale, secteur dont la crise nourrit directement les départs depuis la Petite Côte et Saint-Louis. Parallèlement, l’accord-cadre signé en 2006 avec l’Espagne, qui encadre les patrouilles mixtes et les retours, a été reconduit dans ses grandes lignes, Madrid finançant une partie des équipements de la gendarmerie maritime.

Les chiffres du 14 novembre fragilisent toutefois le récit officiel. L’embarquement simultané de quatre pirogues depuis les côtes sénégalaises, soit près de 93 passagers par bateau en moyenne, traduit un niveau d’organisation que les filières n’avaient pas affiché depuis plusieurs mois. La capacité des réseaux à rassembler autant de candidats à l’exil, dans un pays où le discours public dénonce régulièrement l’émigration clandestine, pose la question de l’adhésion des populations côtières aux programmes gouvernementaux.

Un enjeu humanitaire et diplomatique

La présence de 98 mineurs à bord soulève des obligations juridiques précises pour l’Espagne, en vertu de la loi organique 1/1996 sur la protection de l’enfance. Le gouvernement des Canaries, confronté depuis 2023 à la saturation de ses centres d’accueil pour mineurs non accompagnés, avait obtenu de Madrid un mécanisme de répartition vers les autres communautés autonomes, dont la mise en œuvre reste conflictuelle. Chaque nouvelle arrivée d’ampleur ravive ce différend territorial, d’autant que les îles d’El Hierro et de Tenerife concentrent la majorité des débarquements récents.

Sur le plan diplomatique, la pression monte sur Dakar et Banjul pour renforcer la coopération avec Frontex, l’agence européenne de garde-frontières, dont le budget 2026 dépasse 950 millions d’euros. Les discussions en cours sur l’extension des accords de réadmission se heurtent toutefois à la sensibilité politique du sujet dans des pays où les transferts d’argent des diasporas représentent, selon la Banque mondiale, près de 10 % du produit intérieur brut sénégalais.

La séquence du 14 novembre illustre l’ampleur du défi que doivent relever simultanément les gouvernements de la région et l’Union européenne. Entre réponses sécuritaires, exigences humanitaires et impératifs de développement, la route atlantique continuera vraisemblablement de peser sur l’agenda politique des prochains mois, à mesure que la saison migratoire entre dans sa phase la plus active.

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