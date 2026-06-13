La Turquie s’impose en médiateur de la crise politique somalienne

La Turquie a pris une longueur d’avance dans la gestion de la crise somalienne. Depuis la flambée de violences enregistrée à Mogadiscio au début du mois de juin, la diplomatie turque s’est positionnée comme l’intermédiaire incontournable entre le chef de l’État, Hassan Cheikh Mohamoud, et les forces d’opposition qui contestent sa gouvernance. Cette médiation, conduite discrètement par les envoyés d’Ankara, traduit le poids singulier acquis par la Turquie dans la Corne de l’Afrique, où elle s’est imposée comme partenaire sécuritaire, économique et politique de premier plan.

Une médiation turque au cœur du jeu politique somalien

L’éruption de violence survenue à Mogadiscio au début du mois a précipité une crise institutionnelle latente. Les tensions opposent le président somalien à une coalition d’opposants qui dénonce la trajectoire prise par le pouvoir central, notamment sur les questions électorales et constitutionnelles. Dans ce contexte tendu, Ankara s’est porté garant d’un dialogue national susceptible d’éviter une escalade militaire dans la capitale.

Le choix de la Turquie comme médiateur n’a rien de fortuit. Les autorités somaliennes et plusieurs figures de l’opposition reconnaissent à Ankara une équidistance que les puissances occidentales et les voisins régionaux, eux-mêmes parties prenantes au dossier, peinent à incarner. La présence diplomatique turque dans le pays, l’une des plus actives au monde, lui confère un accès direct aux principaux acteurs politiques somaliens, des chefs de clan aux responsables sécuritaires.

Un partenariat sécuritaire devenu structurant

Au fil des ans, la Turquie est devenue le premier partenaire sécuritaire de la Somalie. La base militaire turque inaugurée à Mogadiscio en 2017, la plus grande installation de ce type ouverte par Ankara à l’étranger, sert de pivot à un programme d’entraînement des forces armées somaliennes. Des milliers de soldats y ont été formés depuis sa mise en service, constituant une part substantielle des unités déployées contre l’insurrection des Chabab.

Cette coopération militaire s’est élargie en 2024 à un accord-cadre de défense et de coopération économique, qui prévoit notamment une assistance turque à la protection des eaux territoriales somaliennes. Ankara a livré drones, formateurs et matériels, devenant un fournisseur incontournable pour des forces armées en quête de capacités opérationnelles. La société turque de drones armés, déjà active dans plusieurs théâtres africains, a vu son influence renforcée par les commandes passées par Mogadiscio.

Le volet économique n’est pas en reste. Des opérateurs turcs gèrent depuis plus d’une décennie le port et l’aéroport international de la capitale somalienne, deux infrastructures vitales. La compagnie Turkish Airlines exploite l’une des rares liaisons directes régulières avec Mogadiscio, et les entreprises de construction d’Ankara participent à la réhabilitation des infrastructures publiques. Ce maillage économique nourrit l’influence politique, et inversement.

Un calcul stratégique d’Ankara dans la Corne de l’Afrique

La Somalie représente pour la Turquie un point d’appui stratégique majeur sur la mer Rouge et l’océan Indien, deux espaces traversés par les routes commerciales et les rivalités géopolitiques contemporaines. La présence d’Ankara à Mogadiscio s’inscrit dans une politique africaine plus large, portée depuis le début des années 2010 par le président Recep Tayyip Erdogan, qui a multiplié les ambassades et les accords bilatéraux sur le continent.

La médiation actuelle illustre la capacité d’Ankara à transformer une influence d’abord humanitaire et économique en levier diplomatique. Lors de la famine de 2011, l’aide turque avait marqué les esprits somaliens et ouvert la voie à une relation politique privilégiée. Quinze ans plus tard, la Turquie engrange les dividendes de cette patience stratégique en s’imposant comme arbitre d’un conflit interne.

Reste à mesurer la portée réelle de la médiation engagée. Les fractures politiques somaliennes, exacerbées par la pression militaire continue des Chabab et par les rivalités entre Mogadiscio et certains États fédérés, ne se résoudront pas par la seule entremise d’une puissance extérieure. Pour Ankara, l’enjeu consiste à préserver son investissement de long terme sans s’aliéner les autres acteurs régionaux, à commencer par les pays du Golfe et l’Éthiopie voisine. Selon Le Monde Afrique, cette médiation confirme la place centrale qu’occupe désormais la Turquie dans l’architecture politique somalienne.

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