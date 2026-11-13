Sahara Blend : le brut algérien conforte sa prime sur les marchés

Le Sahara Blend, brut de référence algérien produit et commercialisé par la compagnie nationale Sonatrach, aurait franchi la barre des 140 dollars le baril, s’installant au-dessus des principaux grades arabes. La performance, si elle se confirme sur une cotation de référence, traduit moins un emballement spéculatif qu’une tendance de fond : la prime croissante accordée par les raffineurs européens aux bruts légers, peu soufrés, immédiatement substituables aux barils russes disparus de leur approvisionnement depuis l’embargo entré en vigueur en décembre 2022.

Un brut léger taillé pour les raffineries européennes

La valorisation du brut algérien tient d’abord à ses caractéristiques physiques. Le Sahara Blend affiche une densité d’environ 45 degrés API et une teneur en soufre inférieure à 0,1 %, ce qui en fait l’un des grades les plus légers et les plus propres du bassin méditerranéen. À titre de comparaison, l’Arab Light saoudien tourne autour de 33 degrés API avec près de 1,8 % de soufre, et l’Arab Medium descend encore plus bas en qualité. Ces écarts se paient : à chaque baril de brut lourd correspondent des coûts de désulfuration et un rendement moindre en distillats milieu de baril, essence et diesel notamment.

Cette supériorité qualitative explique pourquoi les raffineurs italiens, espagnols et français, historiques acheteurs du Sahara Blend, acceptent de payer une prime notable par rapport au Brent daté, référence de la mer du Nord. Le différentiel, historiquement compris entre un et trois dollars le baril, s’est régulièrement élargi depuis 2022, lorsque les complexes européens ont dû recomposer leur panier d’achats après l’effacement de l’Oural russe. Les grades comparables, comme le libyen Es Sider ou le nigérian Bonny Light, ont connu la même revalorisation, confirmant qu’il s’agit d’un phénomène de segment plus que d’une singularité algérienne.

Une rente qui ne solde pas la dépendance aux hydrocarbures

Pour Alger, la nouvelle est financièrement bienvenue. Les hydrocarbures représentent encore, selon les données publiques de la Banque d’Algérie, plus de 90 % des recettes d’exportation et environ 40 % des recettes budgétaires. La loi de finances pour 2024 avait été construite sur un prix de référence fiscal de 60 dollars le baril, un marché prévisionnel à 70 dollars servant à calibrer les dépenses. Tout baril vendu au-dessus de ces seuils alimente mécaniquement le Fonds de régulation des recettes et desserre la contrainte sur les réserves de change, estimées autour de 70 milliards de dollars fin 2023.

Reste que la production algérienne a nettement reculé par rapport à ses pics du début des années 2000. Le pays extrait aujourd’hui environ un million de barils par jour de brut, auxquels s’ajoutent condensats et liquides de gaz naturel. Sonatrach a inscrit dans sa feuille de route un objectif d’investissements supérieur à 50 milliards de dollars sur la période 2024-2028, destiné à freiner le déclin des champs matures de Hassi Messaoud et à développer de nouveaux gisements. La prime de qualité améliore les marges, mais ne compense pas, à elle seule, l’érosion des volumes exportables.

Un signal pour l’OPEP et le marché méditerranéen

Dans le même temps, la revalorisation du Sahara Blend place l’Algérie dans une position inhabituelle au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Alger milite traditionnellement pour la discipline de production, aux côtés de l’Arabie saoudite, mais tire aujourd’hui l’essentiel de son avantage comparatif de la structure même de la demande européenne. Les tensions récurrentes au Moyen-Orient, de la mer Rouge au détroit d’Ormuz, ajoutent une prime de risque qui profite davantage aux fournisseurs méditerranéens, plus proches des centres de raffinage et à l’abri des points de passage les plus exposés.

Concrètement, la configuration actuelle offre à l’Algérie une fenêtre pour verrouiller des contrats à terme avec les raffineurs du nord de la Méditerranée, sécuriser des revenus en devises et financer la transition engagée vers le gaz naturel et les énergies renouvelables. Elle rappelle aussi que, dans un marché pétrolier de plus en plus segmenté, la qualité du baril pèse autant que son origine géopolitique.

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