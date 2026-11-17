La perspective d’une implantation de KBR en Algérie marque une étape dans le repositionnement des ingénieristes américains sur le marché gazier nord-africain. Le groupe texan, héritier de la branche ingénierie d’Halliburton, examine la création d’une entité locale destinée à appuyer les chantiers de Sonatrach, compagnie nationale des hydrocarbures et principal opérateur du pays. L’initiative prolonge une série de rapprochements entre Alger et les groupes américains du secteur, engagée depuis la refonte du cadre législatif de 2019.

Un ancrage local au service des grands chantiers de Sonatrach

KBR figure parmi les acteurs mondiaux de référence pour les installations de liquéfaction de gaz naturel, les raffineries et les complexes pétrochimiques. Sa présence en Algérie n’est pas inédite : le groupe a participé, à travers ses prédécesseurs, à plusieurs projets d’ingénierie dans le bassin saharien depuis les années 1970, notamment autour des installations gazières de Hassi R’Mel et des trains de GNL de la côte. Une structure permanente permettrait à l’ingénieriste de suivre au plus près le portefeuille de Sonatrach, qui prévoit d’investir plus de 36 milliards de dollars sur la période 2024-2028 selon les orientations publiques du groupe algérien.

Les projets susceptibles d’être concernés sont connus : développement du gisement gazier d’Hassi R’Mel, extensions des complexes de liquéfaction d’Arzew et de Skikda, montée en puissance de la pétrochimie à Jorf Lasfar côté marocain exclue, et modernisation de la raffinerie de Skikda. Sonatrach cherche également à exploiter les ressources non conventionnelles du bassin d’Ahnet et à relancer la production d’Hassi Messaoud, où la pression des réservoirs décline. Pour ces chantiers, l’ingénierie d’origine américaine demeure très sollicitée, notamment sur les technologies de liquéfaction et de récupération assistée.

La contre-offensive américaine sur un marché devenu stratégique

Le contexte dépasse la seule relation bilatérale. Depuis la rupture progressive des approvisionnements russes vers l’Union européenne, consécutive à la guerre en Ukraine déclenchée en février 2022, l’Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz naturel de l’Italie, détrônant Moscou. Les livraisons via le gazoduc Transmed dépassent désormais 25 milliards de mètres cubes par an, auxquelles s’ajoutent les cargaisons de GNL. L’italien Eni a signé en 2023 une série d’accords d’extension de production avec Sonatrach, pendant que la China National Petroleum Corporation progressait sur des contrats de forage et de services pétroliers.

Face à cette dynamique, les groupes américains cherchent à récupérer des positions perdues. ExxonMobil et Chevron ont engagé des discussions avec Alger depuis 2022 sur l’exploration dans le Sud algérien, tandis qu’Occidental maintient son activité héritée du rachat des actifs d’Anadarko. L’arrivée programmée de KBR complète ce dispositif en apportant la brique ingénierie, indispensable à la concrétisation des contrats d’exploration et de production. Sans capacité locale de conception et de suivi de projet, les groupes américains laisseraient le champ libre à Technip Energies, Saipem ou aux ingénieristes chinois qui ont multiplié les percées dans le Maghreb.

Un pari encadré par la loi hydrocarbures de 2019

L’opération s’inscrit dans le cadre juridique révisé par la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019, qui a assoupli le régime fiscal et contractuel applicable aux partenaires étrangers. Le texte a réintroduit des formes contractuelles proches des contrats de partage de production et réduit la pression fiscale sur les opérateurs, tout en maintenant la règle des 51 % au bénéfice de Sonatrach. Depuis son entrée en vigueur, Alger a conclu plusieurs accords avec Eni, TotalEnergies, Occidental et ExxonMobil, confirmant une ouverture mesurée du secteur.

Pour KBR, disposer d’une structure locale permettrait de répondre aux obligations de contenu local et de sous-traitance algérienne, devenues centrales dans l’attribution des marchés. L’enjeu dépasse l’ingénierie pure : la présence durable d’un bureau d’études américain à Alger peut faciliter l’accès des majors des États-Unis aux futurs appels d’offres d’exploration et aux projets d’hydrogène bas carbone que Sonatrach entend développer avec l’Allemagne et l’Italie. Reste à préciser le calendrier, la forme juridique retenue et le volume d’emplois qualifiés que ce dispositif pourrait fixer sur le territoire algérien.

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